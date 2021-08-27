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Туризм
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Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина
Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина - РИА Новости, 27.08.2021
Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина
Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:58
2021-08-27T13:12
таиланд
пхукет (остров)
россия
здоровье - общество
владимир соснов
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
туризм
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БАНГКОК, 27 авг — РИА Новости. Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница" и "7+7", без обязательного прохождения 14-дневного карантина, сообщил РИА Новости генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов."Российская вакцина Sputnik V занесена в список вакцин программ "Пхукетская песочница" и "7+7", новый вариант списка действителен с 1 сентября", — сказал дипломат.По его словам, туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих правил эпидемиологической безопасности.
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таиланд, пхукет (остров), россия, здоровье - общество, владимир соснов, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм
10:58 27.08.2021 (обновлено: 13:12 27.08.2021)
 
Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина

Таиланд разрешил туристам, вакцинированным "Спутником V", приезжать на Пхукет и Самуи без карантина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БАНГКОК, 27 авг — РИА Новости. Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница" и "7+7", без обязательного прохождения 14-дневного карантина, сообщил РИА Новости генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.
"Российская вакцина Sputnik V занесена в список вакцин программ "Пхукетская песочница" и "7+7", новый вариант списка действителен с 1 сентября", — сказал дипломат.
По его словам, туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих правил эпидемиологической безопасности.
 
ТуризмТаиландПхукет (остров)РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир СосновКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Новости - Туризм
 
 
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