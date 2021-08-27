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Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина

Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина - РИА Новости, 27.08.2021

Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:58

2021-08-27T10:58

2021-08-27T13:12

таиланд

пхукет (остров)

россия

здоровье - общество

владимир соснов

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

туризм

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БАНГКОК, 27 авг — РИА Новости. Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница" и "7+7", без обязательного прохождения 14-дневного карантина, сообщил РИА Новости генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов."Российская вакцина Sputnik V занесена в список вакцин программ "Пхукетская песочница" и "7+7", новый вариант списка действителен с 1 сентября", — сказал дипломат.По его словам, туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих правил эпидемиологической безопасности.

таиланд

пхукет (остров)

россия

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таиланд, пхукет (остров), россия, здоровье - общество, владимир соснов, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм