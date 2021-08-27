https://ria.ru/20210827/pkhuket-1747470327.html
Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина
Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина - РИА Новости, 27.08.2021
Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина
Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:58
2021-08-27T10:58
2021-08-27T13:12
таиланд
пхукет (остров)
россия
здоровье - общество
владимир соснов
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:92:2003:1219_1920x0_80_0_0_be747927f3e7a02a50f6b9703d818d1f.jpg
БАНГКОК, 27 авг — РИА Новости. Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница" и "7+7", без обязательного прохождения 14-дневного карантина, сообщил РИА Новости генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов."Российская вакцина Sputnik V занесена в список вакцин программ "Пхукетская песочница" и "7+7", новый вариант списка действителен с 1 сентября", — сказал дипломат.По его словам, туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих правил эпидемиологической безопасности.
таиланд
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_128:0:1875:1310_1920x0_80_0_0_e857c2753dcf51378413cda6433e968c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет (остров), россия, здоровье - общество, владимир соснов, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм
10:58 27.08.2021 (обновлено: 13:12 27.08.2021)
Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет без карантина
Таиланд разрешил туристам, вакцинированным "Спутником V", приезжать на Пхукет и Самуи без карантина