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Фальков предложил ввести в юридических вузах курс по Хабаровскому процессу
Фальков предложил ввести в юридических вузах курс по Хабаровскому процессу - РИА Новости, 06.09.2021
Фальков предложил ввести в юридических вузах курс по Хабаровскому процессу
Историю Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками надо в рамках специального курса включить в программу подготовки юристов в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:13
2021-09-06T14:47
общество
образование - общество
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
дальний восток
валерий фальков
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Историю Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками надо в рамках специального курса включить в программу подготовки юристов в российских вузах, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Такую тему не только можно вводить в программы (подготовки юристов в университетах) - это должно быть сделано... Я больше чем уверен, что в подготовку юристов нужно включать все, что связано с Нюрнбергским, Токийским трибуналами, Хабаровским процессом", - сказал Фальков агентству на полях форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"."Потому что это достаточно уникальные кейсы, которые во многом оказали влияние на формирование международного права, международного уголовного права, и ряд документов международного правового характера, в том числе связанных с запрещением биологического оружия - они принимались с учетом и под воздействием результатов Хабаровского процесса", - добавил министр.Поэтому юристам можно и нужно все это знать, подчеркнул Фальков.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Как отмечают специалисты, Хабаровский процесс был подготовлен и проведен юридически безупречно.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210906/uchebniki-1748805650.html
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общество, образование - общество, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), дальний восток, валерий фальков, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
08:13 06.09.2021 (обновлено: 14:47 06.09.2021)
 
Фальков предложил ввести в юридических вузах курс по Хабаровскому процессу

Министр Фальков: спецкурс по истории Хабаровского процесса должны проходить юристы в вузах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Историю Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками надо в рамках специального курса включить в программу подготовки юристов в российских вузах, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Такую тему не только можно вводить в программы (подготовки юристов в университетах) - это должно быть сделано... Я больше чем уверен, что в подготовку юристов нужно включать все, что связано с Нюрнбергским, Токийским трибуналами, Хабаровским процессом", - сказал Фальков агентству на полях форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
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"Потому что это достаточно уникальные кейсы, которые во многом оказали влияние на формирование международного права, международного уголовного права, и ряд документов международного правового характера, в том числе связанных с запрещением биологического оружия - они принимались с учетом и под воздействием результатов Хабаровского процесса", - добавил министр.
Поэтому юристам можно и нужно все это знать, подчеркнул Фальков.
"Причем, я считаю, должны быть базовые, обязательные знания об этом и должен быть специальный курс – такую работу мы совместно с Ассоциацией юристов России будем проводить", - сказал глава Минобрнауки.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Как отмечают специалисты, Хабаровский процесс был подготовлен и проведен юридически безупречно.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова >>
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ОбществоОбразование - ОбществоВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Дальний ВостокВалерий ФальковФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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