08:13 06.09.2021 (обновлено: 14:47 06.09.2021)
Фальков предложил ввести в юридических вузах курс по Хабаровскому процессу
Министр Фальков: спецкурс по истории Хабаровского процесса должны проходить юристы в вузах
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Историю Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками надо в рамках специального курса включить в программу подготовки юристов в российских вузах, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Такую тему не только можно вводить в программы (подготовки юристов в университетах) - это должно быть сделано... Я больше чем уверен, что в подготовку юристов нужно включать все, что связано с Нюрнбергским, Токийским трибуналами, Хабаровским процессом", - сказал Фальков агентству на полях форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
"Потому что это достаточно уникальные кейсы, которые во многом оказали влияние на формирование международного права, международного уголовного права, и ряд документов международного правового характера, в том числе связанных с запрещением биологического оружия - они принимались с учетом и под воздействием результатов Хабаровского процесса", - добавил министр.
Поэтому юристам можно и нужно все это знать, подчеркнул Фальков.
"Причем, я считаю, должны быть базовые, обязательные знания об этом и должен быть специальный курс – такую работу мы совместно с Ассоциацией юристов России будем проводить", - сказал глава Минобрнауки.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Как отмечают специалисты, Хабаровский процесс был подготовлен и проведен юридически безупречно.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.