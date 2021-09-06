https://ria.ru/20210906/falkov-1748811874.html

Валерий Фальков: "Без срока давности" должен стать обязательным в вузах

Валерий Фальков: "Без срока давности" должен стать обязательным в вузах - РИА Новости, 06.09.2021

Валерий Фальков: "Без срока давности" должен стать обязательным в вузах

Тема включения новых фактов из истории Второй мировой войны в образовательные программы российских вузов обсуждается на открывшемся в Хабаровске международном... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:00

2021-09-06T09:00

2021-09-06T10:54

интервью - авторы

интервью

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

без срока давности

россия

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Тема включения новых фактов из истории Второй мировой войны в образовательные программы российских вузов обсуждается на открывшемся в Хабаровске международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", одним из организаторов которого стало министерство науки и высшего образования РФ. Почему для студентов важно получить доступ к архивным материалам, почему история Хабаровского процесса 1949 над японскими военными преступниками, разрабатывавшими бактериологическое оружие, должна изучаться будущими юристами, в интервью РИА Новости рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.– Валерий Николаевич, нынешний форум проводится в рамках проекта "Без срока давности". Как этот проект может быть интегрирован в систему высшего образования?– Он уже интегрируется. Ведь воспитание бессмысленно рассматривать в отрыве от образования. Воспитание и образование – два процесса, которые очень тесно переплетаются, и, по-хорошему, в процессе образования должно происходить воспитание. Исходя из этого, по заказу министерства науки и высшего образования Псковский государственный университет разработал модуль "Без срока давности", мы издали соответствующее пособие и сейчас его интегрировали в образовательный процесс практически всех наших университетов.В этом году мы планируем доработать этот модуль с учетом того, что большой объем информации, на наш взгляд, должен стать частью как специальных образовательных программ, так и у всех студентов, которые интересуются нашей историей, в качестве, например, факультативов.– А будут ли вноситься изменения в курс истории в связи с опубликованными документами по Хабаровскому процессу? Какие учебные и научные пособия это может затронуть?– Как известно, задача университетов – предоставить, в том числе в рамках подготовки историков, как можно больше исходных документов. В рамках нынешнего форума показаны документы, представлены новые факты, о которых мы раньше не знали. Конечно, ко всему этому мы дадим доступ нашим студентам. Потому что образование, построенное на анализе первичных документов, и умение их анализировать – это очень важно для студентов, это главное.– Возможно ли включить тему подготовки и проведения Хабаровского процесса 1949 года в программы подготовки студентов юридических вузов? Ведь, по мнению специалистов, Хабаровский процесс был проведен юридически безупречно, была досконально подготовлена доказательная база, позволившая однозначно уличить подсудимых в совершенных преступлениях.– Такую тему не только можно вводить в программы – это должно быть сделано. В данном случае я говорю об этом не только в качестве руководителя профильного министерства, но и еще в роли преподавателя одной из юридических дисциплин. У меня в свое время был достаточно богатый опыт в преподавании конституционного права России. Я больше, чем уверен, что в подготовку юристов нужно включать все, что связано Нюрнбергским, Токийским трибуналами, Хабаровским процессом.Потому что это достаточно уникальные кейсы, которые во многом оказали влияние на формирование международного права, международного уголовного права, и ряд документов международного правового характера, в том числе связанных с запрещением биологического оружия – они принимались с учетом и под воздействием результатов Хабаровского процесса. Поэтому юристам можно и нужно это знать. Причем, я считаю, должно быть базовые обязательные знания этом, и должен быть специальный курс – такую работу мы совместно с Ассоциацией юристов России будем проводить.– Будет ли тема процессов над нацистскими преступниками (речь даже не столько о Нюрнберге, сколько о процессах над карателями, проведенных в СССР в годы Великой Отечественной войны и после нее, и о Хабаровском трибунале) дополнительно вводиться в тематические планы исследовательских институтов, работающих в области истории, и в области права, и международной дипломатии?– Мы работаем над выполнением поручения президента о создании Центра изучения истории Великой Отечественной войны – с профильными институтами, с Институтом российской истории, Московским госуниверситетом. И они сами ставят себе задачу – сделать достоянием общественности еще пока неизученные страницы этого периода, показать взаимосвязи между разного рода явлениями. Наши усилия должны быть направлены на это.Особенно это важно сейчас, потому что прошло достаточно много времени и многие события, к сожалению, интерпретируются по-другому. Мы же живем в мире постправды, где зачастую, не факт, а его интерпретация становится главенствующей. При этом на интерпретациях как раз и строится освещение, формирование смыслового варианта, ассоциативного варианта, и поэтому обращение к самим фактам, первоисточникам чрезвычайно важно. А здесь роль науки первична, потому что подлинная наука все-таки исходит от объективной истины.

https://ria.ru/20210827/sud-1747476323.html

https://ria.ru/20210831/nyurnberg-1747370352.html

https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

хабаровск

россия

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