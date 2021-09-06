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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210906/markl-1748859111.html
Меган Маркл и принц Гарри после скандалов просят Елизавету II о встрече
Меган Маркл и принц Гарри после скандалов просят Елизавету II о встрече - РИА Новости, 06.09.2021
Меган Маркл и принц Гарри после скандалов просят Елизавету II о встрече
Меган Маркл и принц Гарри просят Елизавету II о встрече, сообщает The Sun. Они хотят показать королеве Великобритании ее правнучку Лилибет. Малышка родилась 4... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:48
2021-09-06T13:48
шоубиз
великобритания
елизавета ii
опра уинфри
знаменитости
меган маркл
принц гарри
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Меган Маркл и принц Гарри просят Елизавету II о встрече, сообщает The Sun. Они хотят показать королеве Великобритании ее правнучку Лилибет. Малышка родилась 4 июня.По словам источника издания, представители королевской семьи были ошеломлены этим предложением, высказанным буквально через несколько месяцев после скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри. Звездная пара тогда очень нелестно отозвалась о королевской семье. В частности, Меган сказала, что часто испытывала чувство одиночества.Королева пока не дала официального согласия на визит.Ранее сообщалось, что Елизавета была раздражена из-за регулярных нападок на ее семьи и даже просила помощников устроить судебное разбирательство по вопросам клеветы. В основном юристы планируют изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году.
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великобритания, елизавета ii, опра уинфри, знаменитости, меган маркл, принц гарри
13:48 06.09.2021
 

Меган Маркл и принц Гарри после скандалов просят Елизавету II о встрече

© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Dominic Lipinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Меган Маркл и принц Гарри просят Елизавету II о встрече, сообщает The Sun. Они хотят показать королеве Великобритании ее правнучку Лилибет. Малышка родилась 4 июня.
По словам источника издания, представители королевской семьи были ошеломлены этим предложением, высказанным буквально через несколько месяцев после скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри. Звездная пара тогда очень нелестно отозвалась о королевской семье. В частности, Меган сказала, что часто испытывала чувство одиночества.

"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие люди им шокированы. Они действительно могут хотеть увидеть королеву, но этот запрос впечатляет, учитывая, через что они заставили пройти Елизавету II в этом году", – отмечает The Sun.

Королева пока не дала официального согласия на визит.
Ранее сообщалось, что Елизавета была раздражена из-за регулярных нападок на ее семьи и даже просила помощников устроить судебное разбирательство по вопросам клеветы. В основном юристы планируют изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году.
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ШоубизВеликобританияЕлизавета IIОпра УинфриЗнаменитостиМеган МарклПринц Гарри
 
 
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