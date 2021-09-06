https://ria.ru/20210906/markl-1748859111.html

Меган Маркл и принц Гарри после скандалов просят Елизавету II о встрече

Меган Маркл и принц Гарри после скандалов просят Елизавету II о встрече - РИА Новости, 06.09.2021

Меган Маркл и принц Гарри после скандалов просят Елизавету II о встрече

Меган Маркл и принц Гарри просят Елизавету II о встрече, сообщает The Sun. Они хотят показать королеве Великобритании ее правнучку Лилибет. Малышка родилась 4... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:48

2021-09-06T13:48

2021-09-06T13:48

шоубиз

великобритания

елизавета ii

опра уинфри

знаменитости

меган маркл

принц гарри

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Меган Маркл и принц Гарри просят Елизавету II о встрече, сообщает The Sun. Они хотят показать королеве Великобритании ее правнучку Лилибет. Малышка родилась 4 июня.По словам источника издания, представители королевской семьи были ошеломлены этим предложением, высказанным буквально через несколько месяцев после скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри. Звездная пара тогда очень нелестно отозвалась о королевской семье. В частности, Меган сказала, что часто испытывала чувство одиночества.Королева пока не дала официального согласия на визит.Ранее сообщалось, что Елизавета была раздражена из-за регулярных нападок на ее семьи и даже просила помощников устроить судебное разбирательство по вопросам клеветы. В основном юристы планируют изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году.

https://ria.ru/20210714/markle-1741193804.html

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великобритания, елизавета ii, опра уинфри, знаменитости, меган маркл, принц гарри