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Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл
Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 22.08.2021
Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T23:52
2021-08-22T23:52
в мире
елизавета ii
принц гарри
меган маркл
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник."Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы", - заявил изданию осведомленный источник.Также он отметил, что 95-летняя королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". Как указывает газета, в основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году."Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни", - подчеркнул источник.Наряду с этим он добавил, что юристы королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House. Букингемский дворец от комментариев изданию отказался.В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются весьма натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
https://ria.ru/20210714/markle-1741193804.html
https://ria.ru/20210313/dogovor-1601080179.html
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в мире, елизавета ii, принц гарри, меган маркл
23:52 22.08.2021
 
Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Sun: королева Британии Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник.
"Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы", - заявил изданию осведомленный источник.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 10:57Шоубиз
Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл номинировали на "Эмми"
Также он отметил, что 95-летняя королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". Как указывает газета, в основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году.
"Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни", - подчеркнул источник.
Наряду с этим он добавил, что юристы королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House. Букингемский дворец от комментариев изданию отказался.
В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются весьма натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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В миреЕлизавета IIПринц ГарриМеган Маркл
 
 
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