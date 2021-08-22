https://ria.ru/20210822/koroleva-1746784773.html

Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 22.08.2021

Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T23:52

2021-08-22T23:52

2021-08-22T23:52

в мире

елизавета ii

принц гарри

меган маркл

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник."Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы", - заявил изданию осведомленный источник.Также он отметил, что 95-летняя королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". Как указывает газета, в основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году."Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни", - подчеркнул источник.Наряду с этим он добавил, что юристы королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House. Букингемский дворец от комментариев изданию отказался.В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются весьма натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.

https://ria.ru/20210714/markle-1741193804.html

https://ria.ru/20210313/dogovor-1601080179.html

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в мире, елизавета ii, принц гарри, меган маркл