Шойгу рассказал о возможном переезде крупных компаний в новые города
Шойгу: штаб-квартиры крупных компаний могут переехать в новые сибирские города
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Штаб-квартиры крупнейших российских компаний, работающих в Сибири, могут переехать в новые города, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Задача государства и региональных властей – создать условия: обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности. Дополнительно можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний", - сказал он в интервью РБК, говоря о проекте строительства новых сибирских городов.
Многие российские политики и бизнесмены в разное время выдвигали предложения о переносе столицы России из Москвы в Санкт-Петербург, Владивосток и другие города. В частности, Шойгу в начале августа 2021 года выдвинул идею создания в Сибири трех-пяти крупных городов и переноса туда столицы. Это его давняя идея - впервые Шойгу заявил, что столица России должна быть в Сибири, еще в 2012 году.
В августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке Шойгу заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.