https://ria.ru/20210906/kompaniya-1748800162.html

Шойгу рассказал о возможном переезде крупных компаний в новые города

Шойгу рассказал о возможном переезде крупных компаний в новые города - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу рассказал о возможном переезде крупных компаний в новые города

Штаб-квартиры крупнейших российских компаний, работающих в Сибири, могут переехать в новые города, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:39

2021-09-06T00:39

2021-09-06T00:39

экономика

владивосток

москва

сергей шойгу

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Штаб-квартиры крупнейших российских компаний, работающих в Сибири, могут переехать в новые города, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Многие российские политики и бизнесмены в разное время выдвигали предложения о переносе столицы России из Москвы в Санкт-Петербург, Владивосток и другие города. В частности, Шойгу в начале августа 2021 года выдвинул идею создания в Сибири трех-пяти крупных городов и переноса туда столицы. Это его давняя идея - впервые Шойгу заявил, что столица России должна быть в Сибири, еще в 2012 году.В августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке Шойгу заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20210906/trakt-1748799449.html

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москва

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экономика, владивосток, москва, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, россия