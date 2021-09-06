https://ria.ru/20210906/kirienko-1748936404.html

Победители "Большой перемены" отправятся в поездку по России

Победители "Большой перемены" отправятся в поездку по России - РИА Новости, 06.09.2021

Победители "Большой перемены" отправятся в поездку по России

Триста школьников-победителей всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников пятого - седьмого классов отправятся в "Путешествие мечты" по России... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T20:57

2021-09-06T20:57

2021-09-06T20:57

общество

сергей кириенко

российское движение школьников

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Триста школьников-победителей всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников пятого - седьмого классов отправятся в "Путешествие мечты" по России через Казань, Екатеринбург, Иркутск и Владивосток на уникальном поезде, чтобы ознакомиться с достопримечательностями страны, а также продолжить программу обучения, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Его организаторами выступают АНО "Россия – страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников. По данным организаторов, в 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей. Уточняется, что всего в путешествие отправится 300 победителей "Большой перемены". "Путешествие мечты" пройдёт с 6 сентября по 5 октября в два рейса по 15 дней по маршрутам "Москва-Владивосток" для 150 школьников и "Владивосток-Москва" для 150 школьников с остановками в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке."Для них приготовлена совершенно фантастическая программа в каждом городе, каждый город - это не просто остановка. Их встречают такие же ребята-участники проекта "Большая перемена". Будет познавательная и обучающая программа, и географические квесты, есть свои задачи, которые они должны решить", - заявил Кириенко журналистам.По словам первого замглавы администрации президента, дети продолжат программу обучения, при этом увидят гораздо больше, чем в любой школьной программе. "Это как раз первый опыт такого проведения уроков. Здесь заложено очень много игровых образовательных проектов. У них будет не только изучение истории, у них будет дневник путешественника, в этом дневнике - задачи. Они должны собрать необходимый набор наклеек, которые можно собрать, пройдя соответствующие квесты, например, по Нижегородскому Кремлю, который у них будет завтра, по Казанскому Кремлю. У них каждый раз будут очень интересные задачи", - подчеркнул Кириенко.Он отметил уникальность поезда, на котором поедут победители: там отдельные залы для встречи, медиастудии для съёмок программ и своих дневников в интернете в режиме реального времени. "Почти у всех взрослых есть белая зависть…, если бы кто отпустил с работы на 15 дней, я бы не задумываясь прыгнул в этот вагон и в любой роли поехал бы. Для меня это детская нереализованная мечта - когда-нибудь проехать всю нашу прекрасную стану на поезде", - заявил Кириенко.Как указывают организаторы конкурса, во время путешествия школьники от 11 до 14 лет смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, посетить космодром Восточный, познакомиться с историей и культурой российских городов. На всем пути следования участников конкурса ожидает образовательная и экскурсионная программа.

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748150022.html

https://sn.ria.ru/20210603/konkurs-1735371957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кириенко, российское движение школьников, россия