https://ria.ru/20210906/bond-1748567152.html

Кто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?

Кто станет новым Бондом

Кто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?

Статный, стильный, остроумный — главные качества Джеймса Бонда. Но найти актера на роль агента 007 непросто, и споры о том, кто сменит Дэниела Крейга, сейчас... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:00

2021-09-06T08:00

2021-09-06T10:56

зимбабве

лондон

дэниел крейг

том хиддлстон

генри кавилл

том харди (эдвард харди)

культура

джеймс бонд

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Статный, стильный, остроумный — главные качества Джеймса Бонда. Но найти актера на роль агента 007 непросто, и споры о том, кто сменит Дэниела Крейга, сейчас очень актуальны. О самых вероятных кандидатах пощеголять в смокинге и "взболтать, но не смешивать", — в материале РИА Новости.Идрис ЭльбаСегодняшний именинник Идрис Эльба постоянно фигурирует в списках главных претендентов на роль Бонда. Это неудивительно. Он уже показал отвагу в сериале "Лютер", фильмах "Прометей" и "Тихоокеанский рубеж". А еще — спасал Кейт Уинслет в "Между нами горы" и королевство Асгард в "Торе".Кроме того, после взлома хакерами сайта кинокомпании MGM появились слухи, что продюсеры бондианы рассматривают именно Эльбу после окончания контракта с Дэниэлом Крейгом.Да и сам актер признавался, что согласился бы, если бы его позвали на роль. "Бонд — знаковый персонаж, которого любят зрители. Конечно, если бы мне предложили: "Хочешь сыграть Джеймса Бонда?", я бы ответил: "Безусловно да!" Но это не совсем то да, про которое можно сказать: "Да, я хочу быть черным Бондом", — объяснял Эльба.Том ХиддлстонКоллега Эльбы по фильмам про Тора Том Хиддлстон — еще один из вероятных преемников Крейга.Он окончил Итон, обучался в Кембридже, как многие британские аристократы. Носить костюм точно умеет: во время каждого выхода в свет показывает высший класс.И с юмором у Хиддлстона все в порядке: его Локи — идеальное воплощение трикстера, да и на интервью Том не прочь пошутить.К тому же Хиддлстон уже играл солдата в сериале "Ночной администратор" — и получил за это "Золотой глобус".Так что если выберут его, новый агент 007 будет настоящим образцом британского стиля и шарма.Реге Пейдж"Цвет кожи у него (Бонда. — Прим. ред.) может быть любым, но он мужчина", — заявила продюсер Барбара Броколли, одна из управляющих кинокомпании Eons Prod., снявшей все фильмы о Джеймсе Бонде.Неудивительно, что в списках претендентов появился Реге-Жан Пейдж, прославившийся после главной роли в сериале "Бриджертоны".Там он щеголял топлес, дрался на кулаках, пил вино и очаровывал высшее общество.Интересно, что детство он провел на родине матери в Зимбабве, а Британия стала для него вторым домом уже в подростковом возрасте, когда семья вернулась в Лондон.Пейдж увлекается музыкой (такого утонченного Бонда мы еще не видели) и умеет очаровывать: весь каст и продюсеры "Бриджертонов" с восторгом говорят об актере.Генри КавиллГенри Кавилл знает, как драться в любом костюме, уходить от погони и бороться со злодеями: он продемонстрировал это в картине Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л.".Хотя известен он прежде всего по роли Супермена: спасать мир ему не впервой.Физическая подготовка у него отличная — достаточно посмотреть сериал "Ведьмак". Для роли Кавилл учился сражаться на мечах, выполнять трюки на лошади, чтобы выглядеть максимально аутентично.Кстати, актер признавался, что участвовал в кастинге на Бонда в фильм "Казино "Рояль". Ему отказали, но Кавилл умеет стоять на своем и не раз намекал, что по-прежнему заинтересован в роли.Том ХардиКлассический костюм очень идет другому британцу — Тому Харди. Достаточно посмотреть гангстерскую драму "Легенда", чтобы в этом убедиться.Кроме того, Харди не раз снимался в экшене, дрался и участвовал на экране в погонях. Например, в "Шпион, выйди вон", "Безумный Макс: Дорога ярости" или "Веном".К тому же, внешность у Тома весьма брутальная, харизму чувствуешь и через экран. Не забудьте о таланте быть элегантным и обходительным.Если сомневаетесь, посмотрите "Табу", "Темный рыцарь" или "Лок". Там Том не только показывает, что умеет играть драматические роли, но заставляет сопереживать его персонажам с первых минут экранного времени.Немаловажно и то, что многие фанаты бондианы считают Тома отличной заменой Крейгу.Лашана ЛинчНесмотря на скептицизм некоторых, Бондом может стать женщина. В грядущей картине "Не время умирать" агента сыграла Лашана Линч.Она перевоплотилась в секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании.При этом актриса признается, что спокойно относится к критике, поскольку понимает: людям сложно принять перемены.Во всяком случае, ее роль — уже историческое событие. Теперь мы знаем, что Бонд — не только он. А у кастинг-директоров на эту роль гораздо более богатый выбор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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