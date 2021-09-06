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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/bond-1748567152.html
Кто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?
Кто станет новым Бондом
Кто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?
Статный, стильный, остроумный — главные качества Джеймса Бонда. Но найти актера на роль агента 007 непросто, и споры о том, кто сменит Дэниела Крейга, сейчас... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:00
2021-09-06T10:56
зимбабве
лондон
дэниел крейг
том хиддлстон
генри кавилл
том харди (эдвард харди)
культура
джеймс бонд
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Статный, стильный, остроумный — главные качества Джеймса Бонда. Но найти актера на роль агента 007 непросто, и споры о том, кто сменит Дэниела Крейга, сейчас очень актуальны. О самых вероятных кандидатах пощеголять в смокинге и "взболтать, но не смешивать", — в материале РИА Новости.Идрис ЭльбаСегодняшний именинник Идрис Эльба постоянно фигурирует в списках главных претендентов на роль Бонда. Это неудивительно. Он уже показал отвагу в сериале "Лютер", фильмах "Прометей" и "Тихоокеанский рубеж". А еще — спасал Кейт Уинслет в "Между нами горы" и королевство Асгард в "Торе".Кроме того, после взлома хакерами сайта кинокомпании MGM появились слухи, что продюсеры бондианы рассматривают именно Эльбу после окончания контракта с Дэниэлом Крейгом.Да и сам актер признавался, что согласился бы, если бы его позвали на роль. "Бонд — знаковый персонаж, которого любят зрители. Конечно, если бы мне предложили: "Хочешь сыграть Джеймса Бонда?", я бы ответил: "Безусловно да!" Но это не совсем то да, про которое можно сказать: "Да, я хочу быть черным Бондом", — объяснял Эльба.Том ХиддлстонКоллега Эльбы по фильмам про Тора Том Хиддлстон — еще один из вероятных преемников Крейга.Он окончил Итон, обучался в Кембридже, как многие британские аристократы. Носить костюм точно умеет: во время каждого выхода в свет показывает высший класс.И с юмором у Хиддлстона все в порядке: его Локи — идеальное воплощение трикстера, да и на интервью Том не прочь пошутить.К тому же Хиддлстон уже играл солдата в сериале "Ночной администратор" — и получил за это "Золотой глобус".Так что если выберут его, новый агент 007 будет настоящим образцом британского стиля и шарма.Реге Пейдж"Цвет кожи у него (Бонда. — Прим. ред.) может быть любым, но он мужчина", — заявила продюсер Барбара Броколли, одна из управляющих кинокомпании Eons Prod., снявшей все фильмы о Джеймсе Бонде.Неудивительно, что в списках претендентов появился Реге-Жан Пейдж, прославившийся после главной роли в сериале "Бриджертоны".Там он щеголял топлес, дрался на кулаках, пил вино и очаровывал высшее общество.Интересно, что детство он провел на родине матери в Зимбабве, а Британия стала для него вторым домом уже в подростковом возрасте, когда семья вернулась в Лондон.Пейдж увлекается музыкой (такого утонченного Бонда мы еще не видели) и умеет очаровывать: весь каст и продюсеры "Бриджертонов" с восторгом говорят об актере.Генри КавиллГенри Кавилл знает, как драться в любом костюме, уходить от погони и бороться со злодеями: он продемонстрировал это в картине Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л.".Хотя известен он прежде всего по роли Супермена: спасать мир ему не впервой.Физическая подготовка у него отличная — достаточно посмотреть сериал "Ведьмак". Для роли Кавилл учился сражаться на мечах, выполнять трюки на лошади, чтобы выглядеть максимально аутентично.Кстати, актер признавался, что участвовал в кастинге на Бонда в фильм "Казино "Рояль". Ему отказали, но Кавилл умеет стоять на своем и не раз намекал, что по-прежнему заинтересован в роли.Том ХардиКлассический костюм очень идет другому британцу — Тому Харди. Достаточно посмотреть гангстерскую драму "Легенда", чтобы в этом убедиться.Кроме того, Харди не раз снимался в экшене, дрался и участвовал на экране в погонях. Например, в "Шпион, выйди вон", "Безумный Макс: Дорога ярости" или "Веном".К тому же, внешность у Тома весьма брутальная, харизму чувствуешь и через экран. Не забудьте о таланте быть элегантным и обходительным.Если сомневаетесь, посмотрите "Табу", "Темный рыцарь" или "Лок". Там Том не только показывает, что умеет играть драматические роли, но заставляет сопереживать его персонажам с первых минут экранного времени.Немаловажно и то, что многие фанаты бондианы считают Тома отличной заменой Крейгу.Лашана ЛинчНесмотря на скептицизм некоторых, Бондом может стать женщина. В грядущей картине "Не время умирать" агента сыграла Лашана Линч.Она перевоплотилась в секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании.При этом актриса признается, что спокойно относится к критике, поскольку понимает: людям сложно принять перемены.Во всяком случае, ее роль — уже историческое событие. Теперь мы знаем, что Бонд — не только он. А у кастинг-директоров на эту роль гораздо более богатый выбор.
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зимбабве, лондон, дэниел крейг, том хиддлстон, генри кавилл, том харди (эдвард харди), джеймс бонд, кино и сериалы, идрис эльба
08:00 06.09.2021 (обновлено: 10:56 06.09.2021)
 

Кто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?

© AP Photo / Invision/Joel C RyanАктриса Лашана Линч
Актриса Лашана Линч - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Статный, стильный, остроумный — главные качества Джеймса Бонда. Но найти актера на роль агента 007 непросто, и споры о том, кто сменит Дэниела Крейга, сейчас очень актуальны. О самых вероятных кандидатах пощеголять в смокинге и "взболтать, но не смешивать", — в материале РИА Новости.

Идрис Эльба

Сегодняшний именинник Идрис Эльба постоянно фигурирует в списках главных претендентов на роль Бонда. Это неудивительно. Он уже показал отвагу в сериале "Лютер", фильмах "Прометей" и "Тихоокеанский рубеж". А еще — спасал Кейт Уинслет в "Между нами горы" и королевство Асгард в "Торе".
© AP Photo / Jordan StraussИдрис Эльба
Идрис Эльба - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Идрис Эльба
Кроме того, после взлома хакерами сайта кинокомпании MGM появились слухи, что продюсеры бондианы рассматривают именно Эльбу после окончания контракта с Дэниэлом Крейгом.
Да и сам актер признавался, что согласился бы, если бы его позвали на роль. "Бонд — знаковый персонаж, которого любят зрители. Конечно, если бы мне предложили: "Хочешь сыграть Джеймса Бонда?", я бы ответил: "Безусловно да!" Но это не совсем то да, про которое можно сказать: "Да, я хочу быть черным Бондом", — объяснял Эльба.
© Marvel Entertainment (2017)Кадр из фильма "Тор"
Кадр из фильма Тор
1 из 3
Кадр из фильма "Тор"
© Marvel Entertainment (2017)
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)

Эльба в фильме "Между нами горы"

Кадр из фильма Между нами горы
2 из 3

Эльба в фильме "Между нами горы"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
© BBC Television Centre (2010-2019)

Сцена из сериала "Лютер"

Кадр из сериала Лютер
3 из 3

Сцена из сериала "Лютер"

© BBC Television Centre (2010-2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Тор"
© Marvel Entertainment (2017)
2 из 3

Эльба в фильме "Между нами горы"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
3 из 3

Сцена из сериала "Лютер"

© BBC Television Centre (2010-2019)

Том Хиддлстон

Коллега Эльбы по фильмам про Тора Том Хиддлстон — еще один из вероятных преемников Крейга.
© AFP 2021 / Niklas Halle'nТом Хиддлстон
Том Хиддлстон - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
Том Хиддлстон
Он окончил Итон, обучался в Кембридже, как многие британские аристократы. Носить костюм точно умеет: во время каждого выхода в свет показывает высший класс.
И с юмором у Хиддлстона все в порядке: его Локи — идеальное воплощение трикстера, да и на интервью Том не прочь пошутить.
К тому же Хиддлстон уже играл солдата в сериале "Ночной администратор" — и получил за это "Золотой глобус".
© American Movie Classics (2015)Кадр из сериала "Ночной администратор"
Кадр из сериала Ночной администратор
1 из 2
Кадр из сериала "Ночной администратор"
© American Movie Classics (2015)
© Фото : Walt DisneyТом Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители
2 из 2
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
© Фото : Walt Disney
1 из 2
Кадр из сериала "Ночной администратор"
© American Movie Classics (2015)
2 из 2
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
© Фото : Walt Disney
Так что если выберут его, новый агент 007 будет настоящим образцом британского стиля и шарма.

Реге Пейдж

"Цвет кожи у него (Бонда. — Прим. ред.) может быть любым, но он мужчина", — заявила продюсер Барбара Броколли, одна из управляющих кинокомпании Eons Prod., снявшей все фильмы о Джеймсе Бонде.
© AFP 2021 / Getty Images Реге Пейдж
Реге Пейдж - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images
Реге Пейдж
Неудивительно, что в списках претендентов появился Реге-Жан Пейдж, прославившийся после главной роли в сериале "Бриджертоны".
Там он щеголял топлес, дрался на кулаках, пил вино и очаровывал высшее общество.
Интересно, что детство он провел на родине матери в Зимбабве, а Британия стала для него вторым домом уже в подростковом возрасте, когда семья вернулась в Лондон.
© ShondaLand (2020)Кадр из сериала "Бриджертоны"
Кадр из сериала Бриджертоны
© ShondaLand (2020)
Кадр из сериала "Бриджертоны"
Пейдж увлекается музыкой (такого утонченного Бонда мы еще не видели) и умеет очаровывать: весь каст и продюсеры "Бриджертонов" с восторгом говорят об актере.

Генри Кавилл

Генри Кавилл знает, как драться в любом костюме, уходить от погони и бороться со злодеями: он продемонстрировал это в картине Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л.".
© Davis Entertainment (2015)Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."
Кадр из фильма Агенты А.Н.К.Л.
© Davis Entertainment (2015)
Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."
Хотя известен он прежде всего по роли Супермена: спасать мир ему не впервой.
Физическая подготовка у него отличная — достаточно посмотреть сериал "Ведьмак". Для роли Кавилл учился сражаться на мечах, выполнять трюки на лошади, чтобы выглядеть максимально аутентично.
Кстати, актер признавался, что участвовал в кастинге на Бонда в фильм "Казино "Рояль". Ему отказали, но Кавилл умеет стоять на своем и не раз намекал, что по-прежнему заинтересован в роли.
© DC Entertainment (2013)Кадр из фильма "Человек из стали"
Кадр из фильма Человек из стали
1 из 3
Кадр из фильма "Человек из стали"
© DC Entertainment (2013)
© Netflix (2019)

Кавилл в сериале "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
2 из 3

Кавилл в сериале "Ведьмак"

© Netflix (2019)
© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак".
Кадр из сериала Ведьмак
3 из 3
Кадр из сериала "Ведьмак".
© NetFlix (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Человек из стали"
© DC Entertainment (2013)
2 из 3

Кавилл в сериале "Ведьмак"

© Netflix (2019)
3 из 3
Кадр из сериала "Ведьмак".
© NetFlix (2019)

Том Харди

Классический костюм очень идет другому британцу — Тому Харди. Достаточно посмотреть гангстерскую драму "Легенда", чтобы в этом убедиться.
© AFP 2021 / Tolga AkmenТом Харди
Том Харди - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / Tolga Akmen
Том Харди
Кроме того, Харди не раз снимался в экшене, дрался и участвовал на экране в погонях. Например, в "Шпион, выйди вон", "Безумный Макс: Дорога ярости" или "Веном".
К тому же, внешность у Тома весьма брутальная, харизму чувствуешь и через экран. Не забудьте о таланте быть элегантным и обходительным.
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
Кадр из фильма Веном
© Columbia Pictures Corporation (2018)
Кадр из фильма "Веном"
Если сомневаетесь, посмотрите "Табу", "Темный рыцарь" или "Лок". Там Том не только показывает, что умеет играть драматические роли, но заставляет сопереживать его персонажам с первых минут экранного времени.
Немаловажно и то, что многие фанаты бондианы считают Тома отличной заменой Крейгу.
© Kennedy Miller Productions (2015)

Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"

Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
1 из 3

Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"

© Kennedy Miller Productions (2015)
© Hardy, Son & Baker (2017)Кадр из фильма "Табу"
Кадр из фильма Табу
2 из 3
Кадр из фильма "Табу"
© Hardy, Son & Baker (2017)
© Anton Capital Entertainment (2015)

Сцена из фильма "Легенда"

Кадр из фильма Легенда
3 из 3

Сцена из фильма "Легенда"

© Anton Capital Entertainment (2015)
1 из 3

Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"

© Kennedy Miller Productions (2015)
2 из 3
Кадр из фильма "Табу"
© Hardy, Son & Baker (2017)
3 из 3

Сцена из фильма "Легенда"

© Anton Capital Entertainment (2015)

Лашана Линч

Несмотря на скептицизм некоторых, Бондом может стать женщина. В грядущей картине "Не время умирать" агента сыграла Лашана Линч.
© AFP 2021 / Getty Images/Roy RochlinЛашана Линч
Лашана Линч - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Roy Rochlin
Лашана Линч
Она перевоплотилась в секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании.
При этом актриса признается, что спокойно относится к критике, поскольку понимает: людям сложно принять перемены.
© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Капитан Марвел"
Кадр из фильма Капитан Марвел
© Marvel Studios Inc. (2019)
Кадр из фильма "Капитан Марвел"
Во всяком случае, ее роль — уже историческое событие. Теперь мы знаем, что Бонд — не только он. А у кастинг-директоров на эту роль гораздо более богатый выбор.
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