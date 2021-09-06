08:00 06.09.2021 (обновлено: 10:56 06.09.2021)
Кто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?
© AP Photo / Invision/Joel C RyanАктриса Лашана Линч
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Статный, стильный, остроумный — главные качества Джеймса Бонда. Но найти актера на роль агента 007 непросто, и споры о том, кто сменит Дэниела Крейга, сейчас очень актуальны. О самых вероятных кандидатах пощеголять в смокинге и "взболтать, но не смешивать", — в материале РИА Новости.
Идрис Эльба
Сегодняшний именинник Идрис Эльба постоянно фигурирует в списках главных претендентов на роль Бонда. Это неудивительно. Он уже показал отвагу в сериале "Лютер", фильмах "Прометей" и "Тихоокеанский рубеж". А еще — спасал Кейт Уинслет в "Между нами горы" и королевство Асгард в "Торе".
© AP Photo / Jordan StraussИдрис Эльба
© AP Photo / Jordan Strauss
Идрис Эльба
Кроме того, после взлома хакерами сайта кинокомпании MGM появились слухи, что продюсеры бондианы рассматривают именно Эльбу после окончания контракта с Дэниэлом Крейгом.
Да и сам актер признавался, что согласился бы, если бы его позвали на роль. "Бонд — знаковый персонаж, которого любят зрители. Конечно, если бы мне предложили: "Хочешь сыграть Джеймса Бонда?", я бы ответил: "Безусловно да!" Но это не совсем то да, про которое можно сказать: "Да, я хочу быть черным Бондом", — объяснял Эльба.
© Marvel Entertainment (2017)Кадр из фильма "Тор"
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Кадр из фильма "Тор"
© Marvel Entertainment (2017)
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
Эльба в фильме "Между нами горы"
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Эльба в фильме "Между нами горы"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
© BBC Television Centre (2010-2019)
Сцена из сериала "Лютер"
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Сцена из сериала "Лютер"
© BBC Television Centre (2010-2019)
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Кадр из фильма "Тор"
© Marvel Entertainment (2017)
2 из 3
Эльба в фильме "Между нами горы"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
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Сцена из сериала "Лютер"
© BBC Television Centre (2010-2019)
Том Хиддлстон
Коллега Эльбы по фильмам про Тора Том Хиддлстон — еще один из вероятных преемников Крейга.
Он окончил Итон, обучался в Кембридже, как многие британские аристократы. Носить костюм точно умеет: во время каждого выхода в свет показывает высший класс.
И с юмором у Хиддлстона все в порядке: его Локи — идеальное воплощение трикстера, да и на интервью Том не прочь пошутить.
К тому же Хиддлстон уже играл солдата в сериале "Ночной администратор" — и получил за это "Золотой глобус".
© American Movie Classics (2015)Кадр из сериала "Ночной администратор"
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Кадр из сериала "Ночной администратор"
© American Movie Classics (2015)
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Кадр из сериала "Ночной администратор"
© American Movie Classics (2015)
Так что если выберут его, новый агент 007 будет настоящим образцом британского стиля и шарма.
Реге Пейдж
"Цвет кожи у него (Бонда. — Прим. ред.) может быть любым, но он мужчина", — заявила продюсер Барбара Броколли, одна из управляющих кинокомпании Eons Prod., снявшей все фильмы о Джеймсе Бонде.
Неудивительно, что в списках претендентов появился Реге-Жан Пейдж, прославившийся после главной роли в сериале "Бриджертоны".
Там он щеголял топлес, дрался на кулаках, пил вино и очаровывал высшее общество.
Интересно, что детство он провел на родине матери в Зимбабве, а Британия стала для него вторым домом уже в подростковом возрасте, когда семья вернулась в Лондон.
© ShondaLand (2020)Кадр из сериала "Бриджертоны"
© ShondaLand (2020)
Кадр из сериала "Бриджертоны"
Пейдж увлекается музыкой (такого утонченного Бонда мы еще не видели) и умеет очаровывать: весь каст и продюсеры "Бриджертонов" с восторгом говорят об актере.
Генри Кавилл
Генри Кавилл знает, как драться в любом костюме, уходить от погони и бороться со злодеями: он продемонстрировал это в картине Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л.".
© Davis Entertainment (2015)Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."
© Davis Entertainment (2015)
Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."
Хотя известен он прежде всего по роли Супермена: спасать мир ему не впервой.
Физическая подготовка у него отличная — достаточно посмотреть сериал "Ведьмак". Для роли Кавилл учился сражаться на мечах, выполнять трюки на лошади, чтобы выглядеть максимально аутентично.
Кстати, актер признавался, что участвовал в кастинге на Бонда в фильм "Казино "Рояль". Ему отказали, но Кавилл умеет стоять на своем и не раз намекал, что по-прежнему заинтересован в роли.
© DC Entertainment (2013)Кадр из фильма "Человек из стали"
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Кадр из фильма "Человек из стали"
© DC Entertainment (2013)
© Netflix (2019)
Кавилл в сериале "Ведьмак"
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Кавилл в сериале "Ведьмак"
© Netflix (2019)
© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак".
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Кадр из сериала "Ведьмак".
© NetFlix (2019)
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Кадр из фильма "Человек из стали"
© DC Entertainment (2013)
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Кавилл в сериале "Ведьмак"
© Netflix (2019)
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Кадр из сериала "Ведьмак".
© NetFlix (2019)
Том Харди
Классический костюм очень идет другому британцу — Тому Харди. Достаточно посмотреть гангстерскую драму "Легенда", чтобы в этом убедиться.
Кроме того, Харди не раз снимался в экшене, дрался и участвовал на экране в погонях. Например, в "Шпион, выйди вон", "Безумный Макс: Дорога ярости" или "Веном".
К тому же, внешность у Тома весьма брутальная, харизму чувствуешь и через экран. Не забудьте о таланте быть элегантным и обходительным.
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
© Columbia Pictures Corporation (2018)
Кадр из фильма "Веном"
Если сомневаетесь, посмотрите "Табу", "Темный рыцарь" или "Лок". Там Том не только показывает, что умеет играть драматические роли, но заставляет сопереживать его персонажам с первых минут экранного времени.
Немаловажно и то, что многие фанаты бондианы считают Тома отличной заменой Крейгу.
© Kennedy Miller Productions (2015)
Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"
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Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"
© Kennedy Miller Productions (2015)
© Hardy, Son & Baker (2017)Кадр из фильма "Табу"
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Кадр из фильма "Табу"
© Hardy, Son & Baker (2017)
© Anton Capital Entertainment (2015)
Сцена из фильма "Легенда"
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Сцена из фильма "Легенда"
© Anton Capital Entertainment (2015)
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Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"
© Kennedy Miller Productions (2015)
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Кадр из фильма "Табу"
© Hardy, Son & Baker (2017)
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Сцена из фильма "Легенда"
© Anton Capital Entertainment (2015)
Лашана Линч
Несмотря на скептицизм некоторых, Бондом может стать женщина. В грядущей картине "Не время умирать" агента сыграла Лашана Линч.
Она перевоплотилась в секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании.
При этом актриса признается, что спокойно относится к критике, поскольку понимает: людям сложно принять перемены.
© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Капитан Марвел"
© Marvel Studios Inc. (2019)
Кадр из фильма "Капитан Марвел"
Во всяком случае, ее роль — уже историческое событие. Теперь мы знаем, что Бонд — не только он. А у кастинг-директоров на эту роль гораздо более богатый выбор.