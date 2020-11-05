https://ria.ru/20201105/lynch-1583142082.html

Лашана Линч подтвердила, что станет первым чернокожим агентом 007

Лашана Линч подтвердила, что станет первым чернокожим агентом 007

Лашана Линч подтвердила в интервью Harpers Bazaar, что ее героине в "Не время умирать" предстоит стать женским воплощением Джеймса Бонда. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:02

2020-11-05T13:02

2020-11-05T16:41

культура

кино и сериалы

новости культуры

джеймс бонд

дэниел крейг

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Лашана Линч подтвердила в интервью Harpers Bazaar, что ее героине в "Не время умирать" предстоит стать женским воплощением Джеймса Бонда.Она играет секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании. Изначально она собиралась сниматься в другом фильме, но, поговорив с продюсером Барбарой Брокколи и режиссером Кэри Фуканагой, поняла, что "ей с ними по пути".Обсуждая свою роль со сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, Линч настаивала на том, чтобы ее персонаж был правдоподобным и, возможно, немного неуклюжим. Ей хотелось, чтобы ее экранный образ отражал жизненный опыт чернокожих людей — кого-то из ее семьи или ее друзей. Больше всего она опасалась, что ее героиня будет слишком "гладкой"."Мне было важно, чтобы в сценарии был хотя бы один момент, который заставил бы чернокожих зрителей кивнуть головой, поскольку они видят на экране свою реальную жизнь", — пояснила Линч. Актриса спокойно относится к критике, поскольку понимает, что людям часто сложно бывает принять перемены. Однако ей пришлось на неделю запретить себе открывать соцсети, заняться медитациями и проводить время только с семьей, когда в апреле прошлого года в СМИ впервые появилась информация о том, что она станет агентом 007. При этом она осознавала, что претензии зрителей были не лично против нее, и любой другой чернокожей актрисе пришлось бы терпеть такие же нападки."Мне просто нужно напомнить себе, что я часть чего-то очень, очень революционного", — добавила она.Линч считает свою роль в "Не время умирать" шагом в верном направлении: "Я благодарна за возможность изменить ход повествования и отойти от токсичной маскулинности в том числе и благодаря открытости женщин и их готовности постоять за себя".Ранее продюсер франшизы Барбара Брокколи говорила, что новым агентом 007 может стать женщина или темнокожий актер после того, как Дэниел Крейг покинет проект. Премьера 25-го фильма знаменитой франшизы запланирована на 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html

https://ria.ru/20201008/craig-1578578103.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг