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Культура
https://ria.ru/20201105/lynch-1583142082.html
Лашана Линч подтвердила, что станет первым чернокожим агентом 007
Лашана Линч подтвердила, что станет первым чернокожим агентом 007
Лашана Линч подтвердила в интервью Harpers Bazaar, что ее героине в "Не время умирать" предстоит стать женским воплощением Джеймса Бонда. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:02
2020-11-05T16:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеймс бонд
дэниел крейг
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Лашана Линч подтвердила в интервью Harpers Bazaar, что ее героине в "Не время умирать" предстоит стать женским воплощением Джеймса Бонда.Она играет секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании. Изначально она собиралась сниматься в другом фильме, но, поговорив с продюсером Барбарой Брокколи и режиссером Кэри Фуканагой, поняла, что "ей с ними по пути".Обсуждая свою роль со сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, Линч настаивала на том, чтобы ее персонаж был правдоподобным и, возможно, немного неуклюжим. Ей хотелось, чтобы ее экранный образ отражал жизненный опыт чернокожих людей — кого-то из ее семьи или ее друзей. Больше всего она опасалась, что ее героиня будет слишком "гладкой"."Мне было важно, чтобы в сценарии был хотя бы один момент, который заставил бы чернокожих зрителей кивнуть головой, поскольку они видят на экране свою реальную жизнь", — пояснила Линч. Актриса спокойно относится к критике, поскольку понимает, что людям часто сложно бывает принять перемены. Однако ей пришлось на неделю запретить себе открывать соцсети, заняться медитациями и проводить время только с семьей, когда в апреле прошлого года в СМИ впервые появилась информация о том, что она станет агентом 007. При этом она осознавала, что претензии зрителей были не лично против нее, и любой другой чернокожей актрисе пришлось бы терпеть такие же нападки."Мне просто нужно напомнить себе, что я часть чего-то очень, очень революционного", — добавила она.Линч считает свою роль в "Не время умирать" шагом в верном направлении: "Я благодарна за возможность изменить ход повествования и отойти от токсичной маскулинности в том числе и благодаря открытости женщин и их готовности постоять за себя".Ранее продюсер франшизы Барбара Брокколи говорила, что новым агентом 007 может стать женщина или темнокожий актер после того, как Дэниел Крейг покинет проект. Премьера 25-го фильма знаменитой франшизы запланирована на 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html
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кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг

Лашана Линч подтвердила, что станет первым чернокожим агентом 007

13:02 05.11.2020 (обновлено: 16:41 05.11.2020)
 
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Rebecca BlackwellЛашана Линч и Дэниел Крейг
Лашана Линч и Дэниел Крейг - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Rebecca Blackwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Лашана Линч подтвердила в интервью Harpers Bazaar, что ее героине в "Не время умирать" предстоит стать женским воплощением Джеймса Бонда.
Она играет секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании.
Изначально она собиралась сниматься в другом фильме, но, поговорив с продюсером Барбарой Брокколи и режиссером Кэри Фуканагой, поняла, что "ей с ними по пути".
Обсуждая свою роль со сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, Линч настаивала на том, чтобы ее персонаж был правдоподобным и, возможно, немного неуклюжим. Ей хотелось, чтобы ее экранный образ отражал жизненный опыт чернокожих людей — кого-то из ее семьи или ее друзей. Больше всего она опасалась, что ее героиня будет слишком "гладкой".
"Мне было важно, чтобы в сценарии был хотя бы один момент, который заставил бы чернокожих зрителей кивнуть головой, поскольку они видят на экране свою реальную жизнь", — пояснила Линч.
© Фото : MGMПостер к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : MGM
Постер к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Актриса спокойно относится к критике, поскольку понимает, что людям часто сложно бывает принять перемены. Однако ей пришлось на неделю запретить себе открывать соцсети, заняться медитациями и проводить время только с семьей, когда в апреле прошлого года в СМИ впервые появилась информация о том, что она станет агентом 007. При этом она осознавала, что претензии зрителей были не лично против нее, и любой другой чернокожей актрисе пришлось бы терпеть такие же нападки.
"Мне просто нужно напомнить себе, что я часть чего-то очень, очень революционного", — добавила она.
Кадр из фильма Не время умирать - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Линч считает свою роль в "Не время умирать" шагом в верном направлении: "Я благодарна за возможность изменить ход повествования и отойти от токсичной маскулинности в том числе и благодаря открытости женщин и их готовности постоять за себя".
Ранее продюсер франшизы Барбара Брокколи говорила, что новым агентом 007 может стать женщина или темнокожий актер после того, как Дэниел Крейг покинет проект.
Премьера 25-го фильма знаменитой франшизы запланирована на 1 апреля 2021 года.
Кадр из фильма 007: Спектр - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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