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РИА Новости
Культура

Идриса Эльбу расстроило нежелание зрителей видеть черного Джеймса Бонда

Вчера, 23:39
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© AP Photo / Chris PizzelloБританский актёр Идрис Эльба
Британский актёр Идрис Эльба
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский актер Идрис Эльба расстроился, когда узнал, что зрители не хотят видеть темнокожего Джеймса Бонда, сообщает Vanity Fair.
"Вы становитесь опустошенным, когда понимаете, что люди критикуют тебя только из-за цвета кожи. Главное, мне даже еще ничего не предложили, а осадок уже остался", - сказал Идрис Эльба.
Актер всегда поддерживал новости о том, что он может стать новым Джеймсом Бондом. Однажды он сделал публикацию в Твиттере: "Меня зовут Эльба, Идрис Эльба".
Однако Идрис Эльба не раз говорил о том, что его никогда серьезно не рассматривали на эту роль.
"Джеймс Бонд – знаковый персонаж, которого любят зрители. Конечно, если бы кто-то сказал мне: "Хочешь сыграть Джеймса Бонда?", я бы сказал: "Конечно, да!". Но это не совсем то, "да", про которое можно сказать: "Да, я хочу быть черным Джеймсом Бондом", - рассказал актер.
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КультураИдрис ЭльбаКино и сериалыНовости культурыДжеймс Бонд
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