Идриса Эльбу расстроило нежелание зрителей видеть черного Джеймса Бонда

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский актер Идрис Эльба расстроился, когда узнал, что зрители не хотят видеть темнокожего Джеймса Бонда, Британский актер Идрис Эльба расстроился, когда узнал, что зрители не хотят видеть темнокожего Джеймса Бонда, сообщает Vanity Fair.

"Вы становитесь опустошенным, когда понимаете, что люди критикуют тебя только из-за цвета кожи. Главное, мне даже еще ничего не предложили, а осадок уже остался", - сказал Идрис Эльба.

Актер всегда поддерживал новости о том, что он может стать новым Джеймсом Бондом. Однажды он сделал публикацию в Твиттере: "Меня зовут Эльба, Идрис Эльба".

Однако Идрис Эльба не раз говорил о том, что его никогда серьезно не рассматривали на эту роль.