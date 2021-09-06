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Суд в Ростове-на-Дону арестовал полицейского по делу о крупной взятке
Суд в Ростове-на-Дону арестовал полицейского по делу о крупной взятке - РИА Новости, 06.09.2021
Суд в Ростове-на-Дону арестовал полицейского по делу о крупной взятке
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест полицейского из службы по противодействию коррупции, подозреваемого в получении взятки в 1 миллион рублей от... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:09
2021-09-06T12:09
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест полицейского из службы по противодействию коррупции, подозреваемого в получении взятки в 1 миллион рублей от представителя медцентра, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону потребовал 1 миллион рублей у представителя компании, которую он проверял, чтобы освободить от ответственности за нарушения. Полицейского задержали.Как подтвердил представитель СУСК России по Ростовской области, 2 сентября текущего года старший оперуполномоченный отделения №13 ОЭБиПК УМВД России по Ростов-на-Дону получил 1 миллион рублей от начальника службы безопасности одного из медицинских центров "за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела". После получения денег его задержали.Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки". "В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.В пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что в отношении полицейского проводится служебная проверка, он отстранен от выполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
12:09 06.09.2021
 
Суд в Ростове-на-Дону арестовал полицейского по делу о крупной взятке

Суд арестовал ростовского полицейского, подозреваемого в получении взятки в миллион рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест полицейского из службы по противодействию коррупции, подозреваемого в получении взятки в 1 миллион рублей от представителя медцентра, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону потребовал 1 миллион рублей у представителя компании, которую он проверял, чтобы освободить от ответственности за нарушения. Полицейского задержали.
Как подтвердил представитель СУСК России по Ростовской области, 2 сентября текущего года старший оперуполномоченный отделения №13 ОЭБиПК УМВД России по Ростов-на-Дону получил 1 миллион рублей от начальника службы безопасности одного из медицинских центров "за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела". После получения денег его задержали.
Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки". "В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.
В пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что в отношении полицейского проводится служебная проверка, он отстранен от выполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 15:35
В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку
 
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