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Суд в Ростове-на-Дону арестовал полицейского по делу о крупной взятке

Суд в Ростове-на-Дону арестовал полицейского по делу о крупной взятке - РИА Новости, 06.09.2021

Суд в Ростове-на-Дону арестовал полицейского по делу о крупной взятке

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест полицейского из службы по противодействию коррупции, подозреваемого в получении взятки в 1 миллион рублей от... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:09

2021-09-06T12:09

2021-09-06T12:09

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест полицейского из службы по противодействию коррупции, подозреваемого в получении взятки в 1 миллион рублей от представителя медцентра, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону потребовал 1 миллион рублей у представителя компании, которую он проверял, чтобы освободить от ответственности за нарушения. Полицейского задержали.Как подтвердил представитель СУСК России по Ростовской области, 2 сентября текущего года старший оперуполномоченный отделения №13 ОЭБиПК УМВД России по Ростов-на-Дону получил 1 миллион рублей от начальника службы безопасности одного из медицинских центров "за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела". После получения денег его задержали.Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки". "В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.В пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что в отношении полицейского проводится служебная проверка, он отстранен от выполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20210811/gelendzhik-1745349621.html

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия