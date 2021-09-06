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Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей
Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей - РИА Новости, 06.09.2021
Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей
Полицейские задержали сотрудника службы по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону, который подозревается в том, что требовал взятку 1 миллион рублей у... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T01:11
2021-09-06T01:11
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали сотрудника службы по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону, который подозревается в том, что требовал взятку 1 миллион рублей у представителя компании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его информации, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону потребовал 1 миллион рублей у представителя компании, которую он проверял, чтобы освободить от ответственности за нарушения.В пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что во время оперативных мероприятий "был выявлен факт противоправных действий сотрудником ОЭБиПК УМВД России по городу Ростову-на-Дону"."По данному факту в отношении полицейского УМВД России по городу Ростову-на-Дону проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что если вина полицейского будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
01:11 06.09.2021
 
Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей

Источник: в Ростове-на-Дону за взятку задержали сотрудника службы по борьбе с коррупцией

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали сотрудника службы по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону, который подозревается в том, что требовал взятку 1 миллион рублей у представителя компании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его информации, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону потребовал 1 миллион рублей у представителя компании, которую он проверял, чтобы освободить от ответственности за нарушения.
"В настоящее время полицейский задержан", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что во время оперативных мероприятий "был выявлен факт противоправных действий сотрудником ОЭБиПК УМВД России по городу Ростову-на-Дону".
"По данному факту в отношении полицейского УМВД России по городу Ростову-на-Дону проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что если вина полицейского будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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