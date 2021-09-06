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Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей

Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей - РИА Новости, 06.09.2021

Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей

Полицейские задержали сотрудника службы по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону, который подозревается в том, что требовал взятку 1 миллион рублей у... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T01:11

2021-09-06T01:11

2021-09-06T01:11

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали сотрудника службы по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону, который подозревается в том, что требовал взятку 1 миллион рублей у представителя компании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его информации, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону потребовал 1 миллион рублей у представителя компании, которую он проверял, чтобы освободить от ответственности за нарушения.В пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что во время оперативных мероприятий "был выявлен факт противоправных действий сотрудником ОЭБиПК УМВД России по городу Ростову-на-Дону"."По данному факту в отношении полицейского УМВД России по городу Ростову-на-Дону проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что если вина полицейского будет доказана, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20210823/prigovor-1746904930.html

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область