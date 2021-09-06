https://ria.ru/20210906/administratsiya-1748819033.html
В Петербурге мужчина поджег дверь здания районной администрации
В Петербурге мужчина поджег дверь здания районной администрации - РИА Новости, 06.09.2021
В Петербурге мужчина поджег дверь здания районной администрации
Сотрудники полиции задержали мужчину с признаками наркотического опьянения, который облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:59
2021-09-06T09:59
2021-09-06T09:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину с признаками наркотического опьянения, который облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района Петербурга и поджег, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские Московского района по горячим следам задержали неадекватного мужчину, поджегшего дверь административного здания", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 6 сентября в полицию обратился очевидец, сообщивший о попытке поджога двери в административном здании по Московскому проспекту."Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и установили, что 6 сентября неизвестный мужчина облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района и поджег ее, после того как жидкость выгорела, следов термического воздействия на двери не осталось", - отмечается в сообщении.Полицейские по горячим следам задержали 31-летнего неработающего, ранее судимого за грабежи мужчину с признаками наркотического опьянения. "Установлено, что мужчина стоит на учете в специализированном учреждении. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о его госпитализации.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210830/podzhog-1747792701.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
В Петербурге мужчина поджег дверь здания районной администрации
В Петербурге полиция задержала мужчину, который поджег дверь здания районной администрации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали мужчину с признаками наркотического опьянения, который облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района Петербурга
и поджег, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
.
"Полицейские Московского района по горячим следам задержали неадекватного мужчину, поджегшего дверь административного здания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 6 сентября в полицию обратился очевидец, сообщивший о попытке поджога двери в административном здании по Московскому проспекту.
"Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и установили, что 6 сентября неизвестный мужчина облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района и поджег ее, после того как жидкость выгорела, следов термического воздействия на двери не осталось", - отмечается в сообщении.
Полицейские по горячим следам задержали 31-летнего неработающего, ранее судимого за грабежи мужчину с признаками наркотического опьянения. "Установлено, что мужчина стоит на учете в специализированном учреждении. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о его госпитализации.", - говорится в сообщении.