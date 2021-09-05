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https://ria.ru/20210905/zakharova-1748750509.html
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая - РИА Новости, 05.09.2021
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о якобы запланированной встрече глав... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:37
2021-09-05T13:40
политика
g7
мария захарова
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о якобы запланированной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, России и Китая по ситуации в Афганистане.Как отметил японский министр в эфире телеканала NHK, такие переговоры могут состояться уже 8 сентября.Захарова сообщила РИА Новости, что Москва получила "два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о "семерке" не шло".В начале августа боевики движения "Талибан"* на фоне вывода американских войск начали массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.Полноценным членом "Большой восьмерки" Россия стала в 1998 году. В 2014-м саммит должен был состояться в Сочи. Однако в марте пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к этому мероприятию из-за позиции Москвы по Крыму и Украине. В июне 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США встретились в Брюсселе, главной темой стала ситуация на Украине.В последние годы в G7 неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в этом клубе — не самоцель, а формат "двадцатки" Москва рассматривает как более предпочтительный.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210715/semerka-1741069596.html
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политика, g7, мария захарова, россия
11:37 05.09.2021 (обновлено: 13:40 05.09.2021)
 
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая

Захарова о возможной встрече "семерки" с Россией и КНР: были сигналы, но речи о G7 не шло

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о якобы запланированной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, России и Китая по ситуации в Афганистане.
Как отметил японский министр в эфире телеканала NHK, такие переговоры могут состояться уже 8 сентября.
Захарова сообщила РИА Новости, что Москва получила "два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о "семерке" не шло".
"Затем последовало заявление Токио уже в контексте "семерки". Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате. Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Рабочая встреча на полях саммита G7 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 03:48
"Группа семи" ("Большая семерка", G7)
В начале августа боевики движения "Талибан"* на фоне вывода американских войск начали массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.
Полноценным членом "Большой восьмерки" Россия стала в 1998 году. В 2014-м саммит должен был состояться в Сочи. Однако в марте пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к этому мероприятию из-за позиции Москвы по Крыму и Украине. В июне 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США встретились в Брюсселе, главной темой стала ситуация на Украине.
В последние годы в G7 неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в этом клубе — не самоцель, а формат "двадцатки" Москва рассматривает как более предпочтительный.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
10:58
Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами
 
ПолитикаG7Мария ЗахароваРоссия
 
 
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