https://ria.ru/20210905/zakharova-1748750509.html

Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая

Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая - РИА Новости, 05.09.2021

Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о якобы запланированной встрече глав... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:37

2021-09-05T11:37

2021-09-05T13:40

политика

g7

мария захарова

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о якобы запланированной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, России и Китая по ситуации в Афганистане.Как отметил японский министр в эфире телеканала NHK, такие переговоры могут состояться уже 8 сентября.Захарова сообщила РИА Новости, что Москва получила "два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о "семерке" не шло".В начале августа боевики движения "Талибан"* на фоне вывода американских войск начали массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.Полноценным членом "Большой восьмерки" Россия стала в 1998 году. В 2014-м саммит должен был состояться в Сочи. Однако в марте пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к этому мероприятию из-за позиции Москвы по Крыму и Украине. В июне 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США встретились в Брюсселе, главной темой стала ситуация на Украине.В последние годы в G7 неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в этом клубе — не самоцель, а формат "двадцатки" Москва рассматривает как более предпочтительный.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210715/semerka-1741069596.html

https://ria.ru/20210905/afganistan-1748746270.html

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политика, g7, мария захарова, россия