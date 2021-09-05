https://ria.ru/20210905/zakharova-1748750509.html
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая - РИА Новости, 05.09.2021
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о якобы запланированной встрече глав... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:37
2021-09-05T11:37
2021-09-05T13:40
политика
g7
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_f3ea6289684190dbb132d154b499ff06.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о якобы запланированной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, России и Китая по ситуации в Афганистане.Как отметил японский министр в эфире телеканала NHK, такие переговоры могут состояться уже 8 сентября.Захарова сообщила РИА Новости, что Москва получила "два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о "семерке" не шло".В начале августа боевики движения "Талибан"* на фоне вывода американских войск начали массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.Полноценным членом "Большой восьмерки" Россия стала в 1998 году. В 2014-м саммит должен был состояться в Сочи. Однако в марте пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к этому мероприятию из-за позиции Москвы по Крыму и Украине. В июне 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США встретились в Брюсселе, главной темой стала ситуация на Украине.В последние годы в G7 неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в этом клубе — не самоцель, а формат "двадцатки" Москва рассматривает как более предпочтительный.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210715/semerka-1741069596.html
https://ria.ru/20210905/afganistan-1748746270.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_409afb91aae9e08d5ddb39465fef8fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, g7, мария захарова, россия
11:37 05.09.2021 (обновлено: 13:40 05.09.2021)
Захарова прокомментировала сообщения о встрече G7 с участием России и Китая
Захарова о возможной встрече "семерки" с Россией и КНР: были сигналы, но речи о G7 не шло
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
о якобы запланированной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7
, России
и Китая
по ситуации в Афганистане
.
Как отметил японский министр в эфире телеканала NHK, такие переговоры могут состояться уже 8 сентября.
Захарова сообщила РИА Новости, что Москва
получила "два дня назад сигналы от Берлина
и Парижа
относительно некоей встречи, но речи о "семерке" не шло".
"Затем последовало заявление Токио
уже в контексте "семерки". Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате. Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира".
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
В начале августа боевики движения "Талибан
"* на фоне вывода американских войск начали массированное наступление на правительственные силы в Афганистане
. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул
и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от столицы.
Полноценным членом "Большой восьмерки" Россия стала в 1998 году. В 2014-м саммит должен был состояться в Сочи. Однако в марте пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к этому мероприятию из-за позиции Москвы по Крыму и Украине. В июне 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США встретились в Брюсселе, главной темой стала ситуация на Украине.
В последние годы в G7 неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в этом клубе — не самоцель, а формат "двадцатки" Москва рассматривает как более предпочтительный.
*Террористическая организация, запрещенная в России.