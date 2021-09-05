https://ria.ru/20210905/vstrecha-1748733965.html
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России - РИА Новости, 05.09.2021
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России
На 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", а также министров из России и Китая, заявил глава МИД Японии... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T05:01
2021-09-05T05:01
2021-09-05T09:42
в мире
китай
афганистан
мид японии
g7
россия
талибан
тосимицу мотэги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. На 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", а также министров из России и Китая, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK.Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Формат "Большой восьмерки" сократился до G7 в 2014 году после отказа участников клуба ехать на саммит в Сочи. Это решение было связано с возвращением Крыма в состав России. В последние годы все чаще поднимался вопрос о необходимости восстановления первоначального формата. В частности, об этом в прошлом году говорил экс-президент США Дональд Трамп. В Москве, в свою очередь, заявляли, что участие в G7 не самоцель для России. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210905/gensek-1748732413.html
китай
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, афганистан, мид японии, g7, россия, талибан, тосимицу мотэги
05:01 05.09.2021 (обновлено: 09:42 05.09.2021)
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России
Тосимицу Мотэги: встреча G7 с участием глав МИД России и КНР планируется 8 сентября