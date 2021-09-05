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В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России

В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России - РИА Новости, 05.09.2021

В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России

На 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", а также министров из России и Китая, заявил глава МИД Японии... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T05:01

2021-09-05T05:01

2021-09-05T09:42

в мире

китай

афганистан

мид японии‎

g7

россия

талибан

тосимицу мотэги

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ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. На 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", а также министров из России и Китая, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK.Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Формат "Большой восьмерки" сократился до G7 в 2014 году после отказа участников клуба ехать на саммит в Сочи. Это решение было связано с возвращением Крыма в состав России. В последние годы все чаще поднимался вопрос о необходимости восстановления первоначального формата. В частности, об этом в прошлом году говорил экс-президент США Дональд Трамп. В Москве, в свою очередь, заявляли, что участие в G7 не самоцель для России. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210905/gensek-1748732413.html

китай

афганистан

россия

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в мире, китай, афганистан, мид японии‎, g7, россия, талибан, тосимицу мотэги