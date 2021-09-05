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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210905/vstrecha-1748733965.html
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России - РИА Новости, 05.09.2021
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России
На 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", а также министров из России и Китая, заявил глава МИД Японии... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T05:01
2021-09-05T09:42
в мире
китай
афганистан
мид японии‎
g7
россия
талибан
тосимицу мотэги
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ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. На 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", а также министров из России и Китая, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK.Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Формат "Большой восьмерки" сократился до G7 в 2014 году после отказа участников клуба ехать на саммит в Сочи. Это решение было связано с возвращением Крыма в состав России. В последние годы все чаще поднимался вопрос о необходимости восстановления первоначального формата. В частности, об этом в прошлом году говорил экс-президент США Дональд Трамп. В Москве, в свою очередь, заявляли, что участие в G7 не самоцель для России. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210905/gensek-1748732413.html
китай
афганистан
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в мире, китай, афганистан, мид японии‎, g7, россия, талибан, тосимицу мотэги
05:01 05.09.2021 (обновлено: 09:42 05.09.2021)
 
В Токио назвали дату встречи глав МИД G7 с участием представителей России

Тосимицу Мотэги: встреча G7 с участием глав МИД России и КНР планируется 8 сентября

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. На 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки", а также министров из России и Китая, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK.
Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.
В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Формат "Большой восьмерки" сократился до G7 в 2014 году после отказа участников клуба ехать на саммит в Сочи. Это решение было связано с возвращением Крыма в состав России.
В последние годы все чаще поднимался вопрос о необходимости восстановления первоначального формата. В частности, об этом в прошлом году говорил экс-президент США Дональд Трамп. В Москве, в свою очередь, заявляли, что участие в G7 не самоцель для России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКитайАфганистанМИД Японии‎G7РоссияТалибанТосимицу Мотэги
 
 
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