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Во Владимире автомобиль врезался в здание школы
Во Владимире автомобиль врезался в здание школы - РИА Новости, 05.09.2021
Во Владимире автомобиль врезался в здание школы
Легковой автомобиль врезался в здание школы во Владимире, пострадавших нет, водитель, по предварительной информации, не справился с управлением. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:13
2021-09-05T16:13
происшествия
владимир
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РЯЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в здание школы во Владимире, пострадавших нет, водитель, по предварительной информации, не справился с управлением."Сегодня около 7 утра во Владимире на улице Дворянская у дома 1 произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes 1998 года рождения, двигаясь со стороны улицы Большой Московской в сторону улицы Дворянской, не справился с управлением и совершил наезд на здание."Автомобиль получил механические повреждения. За медицинской помощью в момент ДТП никто не обращался", - добавили в УМВД, отметив, что сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП (отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения).Как уточняют местные СМИ, в здании, в которое врезался автомобиль, располагается школа.
https://ria.ru/20210830/avariya-1747828162.html
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происшествия, владимир
16:13 05.09.2021
 
Во Владимире автомобиль врезался в здание школы

Во Владимире водитель не справился с управление и врезался в здание школы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в здание школы во Владимире, пострадавших нет, водитель, по предварительной информации, не справился с управлением.
"Сегодня около 7 утра во Владимире на улице Дворянская у дома 1 произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
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Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes 1998 года рождения, двигаясь со стороны улицы Большой Московской в сторону улицы Дворянской, не справился с управлением и совершил наезд на здание.
"Автомобиль получил механические повреждения. За медицинской помощью в момент ДТП никто не обращался", - добавили в УМВД, отметив, что сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП (отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения).
Как уточняют местные СМИ, в здании, в которое врезался автомобиль, располагается школа.
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