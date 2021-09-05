https://ria.ru/20210905/vladimir-1748769261.html

Во Владимире автомобиль врезался в здание школы

Во Владимире автомобиль врезался в здание школы - РИА Новости, 05.09.2021

Во Владимире автомобиль врезался в здание школы

Легковой автомобиль врезался в здание школы во Владимире, пострадавших нет, водитель, по предварительной информации, не справился с управлением. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:13

2021-09-05T16:13

2021-09-05T16:13

происшествия

владимир

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РЯЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в здание школы во Владимире, пострадавших нет, водитель, по предварительной информации, не справился с управлением."Сегодня около 7 утра во Владимире на улице Дворянская у дома 1 произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes 1998 года рождения, двигаясь со стороны улицы Большой Московской в сторону улицы Дворянской, не справился с управлением и совершил наезд на здание."Автомобиль получил механические повреждения. За медицинской помощью в момент ДТП никто не обращался", - добавили в УМВД, отметив, что сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП (отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения).Как уточняют местные СМИ, в здании, в которое врезался автомобиль, располагается школа.

https://ria.ru/20210830/avariya-1747828162.html

https://ria.ru/20210815/dtp-1745843266.html

владимир

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2021

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происшествия, владимир