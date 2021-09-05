https://ria.ru/20210905/vladey-1748649794.html

Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки

Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки - РИА Новости, 05.09.2021

Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки

В Галерее OVCHARENKO открылась первая персональная московская выставка художницы из Санкт-Петербурга Наташи Хабаровой "Мне можно", а во VLADEY Space —... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:46

2021-09-05T09:46

2021-09-05T09:46

культура

санкт-петербург

выставки

новости культуры

россия

искусство

живопись

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748627337_0:438:2081:1609_1920x0_80_0_0_9189dacc34deb1ef8f342e0a0a4fe00a.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Галерее OVCHARENKO открылась первая персональная московская выставка художницы из Санкт-Петербурга Наташи Хабаровой "Мне можно", а во VLADEY Space — экспозиция "Сон в красном тереме", загадочного питерского мастера Федора Хиросигэ, сообщили в пресс-службе.Прямолинейная и броская живопись Хабаровой с акцентом на обнаженные формы известна петербургской публике, а вот в столице она заявит о себе впервые. В своих работах Наташа Хабарова рассказывает личную историю о хрупкости, незащищенности и урбанистическом одиночестве. На выставке будут представлены ее работы, написанные как на холсте, так и на бумаге. В то же время в выставочном пространстве VLADEY Space открылась персональная экспозиция графика и художника по дереву Федора Хиросигэ "Сон в красном тереме". В пресс-службе поясняют, что название выставки — это отсылка к одноименному китайскому роману XVIII века Цао Сюэциня. Художник знакомит публику с персонажами своей авторской мифологии: дикими лесными зверями, героями аниме, и грибом — альтер-эго Хиросигэ. Всех героев мастер взял из поп-культуры, сказок и мультфильмов, а затем объединив их с философскими взглядами, близкими ему, перенес на идеи на дерево. Техника, в которой творит Хиросигэ, — очень редкая, близкая к ремесленнической и любительской. Однако художник доказывает, что даже с ней можно создавать произведения искусства. Обе выставки продлятся до 10 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210902/muzey-1747865788.html

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, выставки, новости культуры, россия, искусство, живопись, москва