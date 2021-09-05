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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210905/vladey-1748649794.html
Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки
Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки - РИА Новости, 05.09.2021
Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки
В Галерее OVCHARENKO открылась первая персональная московская выставка художницы из Санкт-Петербурга Наташи Хабаровой "Мне можно", а во VLADEY Space —... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:46
2021-09-05T09:46
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Галерее OVCHARENKO открылась первая персональная московская выставка художницы из Санкт-Петербурга Наташи Хабаровой "Мне можно", а во VLADEY Space — экспозиция "Сон в красном тереме", загадочного питерского мастера Федора Хиросигэ, сообщили в пресс-службе.Прямолинейная и броская живопись Хабаровой с акцентом на обнаженные формы известна петербургской публике, а вот в столице она заявит о себе впервые. В своих работах Наташа Хабарова рассказывает личную историю о хрупкости, незащищенности и урбанистическом одиночестве. На выставке будут представлены ее работы, написанные как на холсте, так и на бумаге. В то же время в выставочном пространстве VLADEY Space открылась персональная экспозиция графика и художника по дереву Федора Хиросигэ "Сон в красном тереме". В пресс-службе поясняют, что название выставки — это отсылка к одноименному китайскому роману XVIII века Цао Сюэциня. Художник знакомит публику с персонажами своей авторской мифологии: дикими лесными зверями, героями аниме, и грибом — альтер-эго Хиросигэ. Всех героев мастер взял из поп-культуры, сказок и мультфильмов, а затем объединив их с философскими взглядами, близкими ему, перенес на идеи на дерево. Техника, в которой творит Хиросигэ, — очень редкая, близкая к ремесленнической и любительской. Однако художник доказывает, что даже с ней можно создавать произведения искусства. Обе выставки продлятся до 10 октября 2021 года.
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санкт-петербург, выставки, новости культуры, россия, искусство, живопись, москва
09:46 05.09.2021
 

Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки

© Фото : представлено пресс-службой VladeyФедор Хиросигэ, Роза, 2021
Федор Хиросигэ, Роза, 2021 - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Фото : представлено пресс-службой Vladey
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Галерее OVCHARENKO открылась первая персональная московская выставка художницы из Санкт-Петербурга Наташи Хабаровой "Мне можно", а во VLADEY Space — экспозиция "Сон в красном тереме", загадочного питерского мастера Федора Хиросигэ, сообщили в пресс-службе.
Прямолинейная и броская живопись Хабаровой с акцентом на обнаженные формы известна петербургской публике, а вот в столице она заявит о себе впервые.
"Мне нужно тело отдельно от человека, который в нем лежит в эти три-четыре часа позирования. Сюжеты мои не сложнее, чем просто укладывание в удобную позу, чтобы никто никуда не бежал, не доказывал и не становился громким и проявленным" — приводят слова художницы.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой VladeyКартина "Беременная" художницы Наташи Хабаровой, холст, масло
Картина Беременная художницы Наташи Хабаровой, холст, масло - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Vladey
Картина "Беременная" художницы Наташи Хабаровой, холст, масло
В своих работах Наташа Хабарова рассказывает личную историю о хрупкости, незащищенности и урбанистическом одиночестве. На выставке будут представлены ее работы, написанные как на холсте, так и на бумаге.
"В картинах Хабаровой все время чувствуется внутренняя борьба формы и цвета, в которой краски совершают диверсию, уничтожая линеарность и возможность "прочесть" поверхность фактуры, " — отмечают в пресс-службе.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой VladeyКартина "Perfomance with a mask" художницы Наташи Хабаровой, бумага, акрил
Картина Perfomance with a mask художницы Наташи Хабаровой, бумага, акрил - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Vladey
Картина "Perfomance with a mask" художницы Наташи Хабаровой, бумага, акрил
В то же время в выставочном пространстве VLADEY Space открылась персональная экспозиция графика и художника по дереву Федора Хиросигэ "Сон в красном тереме". В пресс-службе поясняют, что название выставки — это отсылка к одноименному китайскому роману XVIII века Цао Сюэциня.
© Фото : представлено пресс-службой VladeyФедор Хиросигэ, Leviathan, 2021
Федор Хиросигэ, Leviathan, 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : представлено пресс-службой Vladey
Федор Хиросигэ, Leviathan, 2021
Художник знакомит публику с персонажами своей авторской мифологии: дикими лесными зверями, героями аниме, и грибом — альтер-эго Хиросигэ. Всех героев мастер взял из поп-культуры, сказок и мультфильмов, а затем объединив их с философскими взглядами, близкими ему, перенес на идеи на дерево.
© Фото : представлено пресс-службой VladeyФедор Хиросигэ, [raven and siren], 2021 дерево, деревянный рэди-мэйд, выжигание, кофе, опилки, саморезы, дверные петли, акрил, цветные лаки, цветная тушь, перо, акварельный карандаш 112 х 78 х 5 см
Федор Хиросигэ, [raven and siren], 2021
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Федор Хиросигэ, [raven and siren], 2021 дерево, деревянный рэди-мэйд, выжигание, кофе, опилки, саморезы, дверные петли, акрил, цветные лаки, цветная тушь, перо, акварельный карандаш 112 х 78 х 5 см
© Фото : представлено пресс-службой Vladey
© Фото : представлено пресс-службой VladeyФедор Хиросигэ, Лунная ночь, 2021 дерево, выжигание, кофе, опилки, береста, щепа, саморезы, акрил, цветные лаки, цветная тушь, перо 107 х 91 х 13 см
Федор Хиросигэ, Лунная ночь, 2021
2 из 2
Федор Хиросигэ, Лунная ночь, 2021 дерево, выжигание, кофе, опилки, береста, щепа, саморезы, акрил, цветные лаки, цветная тушь, перо 107 х 91 х 13 см
© Фото : представлено пресс-службой Vladey
1 из 2
Федор Хиросигэ, [raven and siren], 2021 дерево, деревянный рэди-мэйд, выжигание, кофе, опилки, саморезы, дверные петли, акрил, цветные лаки, цветная тушь, перо, акварельный карандаш 112 х 78 х 5 см
© Фото : представлено пресс-службой Vladey
2 из 2
Федор Хиросигэ, Лунная ночь, 2021 дерево, выжигание, кофе, опилки, береста, щепа, саморезы, акрил, цветные лаки, цветная тушь, перо 107 х 91 х 13 см
© Фото : представлено пресс-службой Vladey
Техника, в которой творит Хиросигэ, — очень редкая, близкая к ремесленнической и любительской. Однако художник доказывает, что даже с ней можно создавать произведения искусства.
"Хиросигэ делает так, чтобы древесная поверхность напоминали свиток, выцветшую фотографию, обложку книги или стеклянную мозаику, обнаруживая множество неожиданных свойств, сокрытых в каждой дощечке", — описывают работы мастера в пресс-службе.
Обе выставки продлятся до 10 октября 2021 года.
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