https://ria.ru/20210905/sposob-1748751951.html

Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы

Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы - РИА Новости, 05.09.2021

Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы

Проходя семь тысяч шагов ежедневно, человек снижает риск умереть от любых причин. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов во главе с... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T12:05

2021-09-05T12:05

2021-09-05T12:05

общество

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Проходя семь тысяч шагов ежедневно, человек снижает риск умереть от любых причин. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов во главе с доктором Амандой Палуч из Массачусетского технологического института, опубликованные в научном журнале JAMA Network Open.Эксперимент проводился в период с 2005 по 2006 год. В нем приняли участие чуть более двух тысяч мужчин и женщин разного цвета кожи в возрасте от 38 до 50 лет. В течении года они носили на бедре акселератор, измеряющий количество пройденных шагов. Вплоть до 2018 года ученые собирали и анализировали данные о случаях смерти среди испытуемых.Эксперты разделили участников на три группы. В первую вошли те, кто делает меньше семи тысяч шагов в день. Участники, проходившие около десяти тысяч шагов, попали во вторую группу, тогда как в третьей оказались люди, делавшие более десяти тысяч шагов ежедневно.Кроме того, учитывались такие факторы, как возраст, раса, уровень образования, вредные привычки, диета, общее самочувствие испытуемых и другие.В результате удалось выяснить, что среди людей, делавших не менее семи тысяч шагов в день, риск смерти от любых причин на 50-70% ниже, чем у тех, кто проходил меньше.Вместе с тем они заключили, что именно количество, а не интенсивность шагов оказывали влияние на риск смертности.

https://ria.ru/20210902/ofis-1748266498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество