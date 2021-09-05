https://ria.ru/20210905/rusofobiya-1748759433.html
В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2021
В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
В Киеве доминирует русофобский подход, сторонники диалога с Россией сидят под домашним арестом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:59
2021-09-05T13:59
2021-09-05T13:59
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дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. В Киеве доминирует русофобский подход, сторонники диалога с Россией сидят под домашним арестом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что, к сожалению, те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, но обсуждения, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Вот, что мы видим, поэтому пока доминирует вот это вот такой русофобский подход во всем и вся", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210903/rusofobiya-1748627825.html
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в мире, украина, дмитрий песков, ситуация на украине, россия
В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
Песков: в Киеве доминирует русофобский подход, сторонники диалога с Россией под арестом