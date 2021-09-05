https://ria.ru/20210905/neva-1748753550.html

В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода

В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода - РИА Новости, 05.09.2021

В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода

Два теплохода столкнулись на Неве в Петербурге ночью, пострадавших нет, проводится проверка, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного межрегионального... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T12:36

2021-09-05T12:36

2021-09-05T12:36

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

нева (река)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на Неве в Петербурге ночью, пострадавших нет, проводится проверка, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."По факту столкновения двух прогулочных теплоходов в акватории Невы организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По предварительным данным следствия, ночью прогулочный теплоход "Гулливер" с 32 пассажирами вышел с причала набережной реки Мойки. При движении в районе Петропавловской крепости капитан судна предупредил по рации капитана двигающегося рядом теплохода "Дунаевский" о совершении манёвра, однако столкновения избежать не удалось. В результате теплоход "Дунаевский", на борту которого находилось 16 пассажиров, врезался в левый борт теплохода "Гулливер".Пассажиров эвакуировали на плавучий понтон, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит также проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html

санкт-петербург

нева (река)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), нева (река), россия