https://ria.ru/20210905/neva-1748753550.html
В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода - РИА Новости, 05.09.2021
В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
Два теплохода столкнулись на Неве в Петербурге ночью, пострадавших нет, проводится проверка, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного межрегионального... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:36
2021-09-05T12:36
2021-09-05T12:36
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
нева (река)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на Неве в Петербурге ночью, пострадавших нет, проводится проверка, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."По факту столкновения двух прогулочных теплоходов в акватории Невы организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По предварительным данным следствия, ночью прогулочный теплоход "Гулливер" с 32 пассажирами вышел с причала набережной реки Мойки. При движении в районе Петропавловской крепости капитан судна предупредил по рации капитана двигающегося рядом теплохода "Дунаевский" о совершении манёвра, однако столкновения избежать не удалось. В результате теплоход "Дунаевский", на борту которого находилось 16 пассажиров, врезался в левый борт теплохода "Гулливер".Пассажиров эвакуировали на плавучий понтон, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит также проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), нева (река), россия
В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
В Петербурге на Неве столкнулись два теплохода, пострадавших нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости.
Два теплохода столкнулись на Неве
в Петербурге
ночью, пострадавших нет, проводится проверка, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
.
"По факту столкновения двух прогулочных теплоходов в акватории Невы организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По предварительным данным следствия, ночью прогулочный теплоход "Гулливер" с 32 пассажирами вышел с причала набережной реки Мойки. При движении в районе Петропавловской крепости капитан судна предупредил по рации капитана двигающегося рядом теплохода "Дунаевский" о совершении манёвра, однако столкновения избежать не удалось. В результате теплоход "Дунаевский", на борту которого находилось 16 пассажиров, врезался в левый борт теплохода "Гулливер".
Пассажиров эвакуировали на плавучий понтон, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит также проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.