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В НАТО испугались создания армии Евросоюза
В НАТО испугались создания армии Евросоюза - РИА Новости, 05.09.2021
В НАТО испугались создания армии Евросоюза
Создание армии Евросоюза способно ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T08:48
2021-09-05T08:48
2021-09-05T09:44
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Создание армии Евросоюза способно ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Я приветствую больший вклад в сфере обороны со стороны Европы, но он не должен заменить НАТО. Необходимо удерживать связь между Северной Америкой и Европой", — рассказал он в интервью The Telegraph.По мнению Столтенберга, у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано призвали к созданию в рамках организации сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек.
https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html
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в мире, северная америка, йенс столтенберг, европа, евросоюз, нато, жозеп боррель
08:48 05.09.2021 (обновлено: 09:44 05.09.2021)
В НАТО испугались создания армии Евросоюза
Генсек НАТО Столтенберг: создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и альянс