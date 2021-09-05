https://ria.ru/20210905/naryady-1748708371.html

Дети в шоке: обзор нарядов звезд на школьных линейках

Дети в шоке: обзор нарядов звезд на школьных линейках - РИА Новости, 05.09.2021

Дети в шоке: обзор нарядов звезд на школьных линейках

Окончание лета ознаменовалось поистине радостным событием для всех родителей страны: наступил самый долгожданный для них день в году — Первое сентября. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T08:00

2021-09-05T08:00

2021-09-05T09:22

авторы

колумнисты - авторы

алла пугачева

анастасия волочкова

максим галкин

надежда бабкина

бедрос киркоров

лера кудрявцева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748703400_1:0:1670:939_1920x0_80_0_0_a18ecc4f9a7540892ad0e05f398b6a7d.jpg

Окончание лета ознаменовалось поистине радостным событием для всех родителей страны: наступил самый долгожданный для них день в году — Первое сентября.На многочисленных фотографиях с прошедших школьных линеек именно улыбки мам и пап, а также бабушек и дедушек, в том числе знаменитых, совершенно искренне светились абсолютным счастьем.Поэтому провожать в школу своих деток и внуков они шли, как положено на праздник: при полном параде.И сегодня в нашем ироническом обзоре мы оценим самые яркие и запоминающиеся образы и наряды знаменитостей на школьных линейках, прошедших в этом году. Надежда Бабкина: школьный приговорПопулярная исполнительница русских народных песен и телеведущая "Модного приговора" Надежда Бабкина, ликующая от долгожданной свободы, в День знаний привела своих внуков на торжественную линейку гимназии имени Е. М. Примакова.Наряд Надежды Георгиевны в этот день хоть и отличался классическим сочетанием черного и белого, но все равно не обошелся без fashion-странностей: певица решила поразить присутствующих на школьном мероприятии учеников и педагогов стратегическими запасами аксессуаров.Массивные жемчужные серьги и брошь чудно дополнились километрами бус, предположительно, из такого же материала, украшением в виде буквы "Н" и черной защитной маской со стразами, которую певица предусмотрительно сняла, находясь в толпе школьников.Весь этот жемчужный арсенал Бабкина шлифанула огромными кольцами, одно из которых напоминало камеру наблюдения, видимо, активно использовавшуюся этим летом для надзора за игрищами внуков на территории ее дачи, и дорогими часами.Но, возможно, у этой вязанки бус и баула аксессуаров есть свое вполне логичное объяснение.Скорее всего, Надежда Георгиевна просто не доверяет коллегам из "Модного приговора", и весь бижутерный реквизит, накопленный ею за годы работы на Первом канале и доставшийся от недовольных участников телешоу, в том числе снятый со списанных в утиль самых скромных нарядов Александра Васильева, она для надежности носит исключительно на себе.Бабкина, полностью обмотанная жемчугами и пластиковым бисером, появившись на школьной линейке, решила, очевидно, обучить детей основам бережливости, собирательства и накопления, проведя для них самый первый урок в наступившем учебном году.Анастасия Волочкова: урок анатомииЗнаменитая шок-балерина, недавно усовершенствовавшая технологию полива растений на приусадебных участках, неподражаемая Анастасия Волочкова 1 сентября навела шороху и в одной из московских школ, куда привела на торжественную линейку свою дочь Ариадну.Если бы Анастасия училась в школе благородных девиц, то она бы там точно стала легендой.Ведь появиться в учебном заведении в подобном открытом, будоражащем неокрепшую гормональную систему старшеклассников платье способна только самая лихая его выпускница.Эти тоненькие веревочки в верхней части хорошо вентилируемого наряда, в котором артистка блистала еще в 2019 году, еле-еле сдерживают и прикрывают то, что быстро и поверхностно, с красным стеснительным румянцем на щеках преподают на уроках анатомии под взбудораженные перешептывания и хихиканье всего класса.Анастасия же, давно живущая по принципу "не надо стесняться", решила — как обычно, без купюр — продемонстрировать главные красоты и достоинства женского тела, выбрав для этого, правда, не совсем подходящее заведение.Впрочем, подбирать места для шокирующих подвигов и разрушающих законы морали и нравственности поступков у Анастасии в последнее время как-то совсем не получается: елочка на ее участке точно не даст соврать.И на этот раз балерина, порвавшая своими прославленными шпагатами и растяжками не одну пару купальников-бикини, явно перепутала день рождения Никиты Джигурды со школьной линейкой, надев легкое летнее платье без каких-либо дополнительных бельевых страховок и, соответственно, вовсю демонстрирующее все волнительные изгибы ее женской души.В этой ситуации даже немного жалко дочку Анастасии Ариадну, которая на фото пытается спрятаться от излишне раскованной маман за букетом цветов, прижимаясь к своей учительнице.Правда, после явления Анастасии Волочковой в школе дочери желающих познакомиться с Ариадной старшеклассников точно прибавится. Еще бы: настолько колоритную и раскрепощенную маму, да еще и незамужнюю, забыть в таком эмоциональном возрасте будет практически невозможно.Лера Кудрявцева: серые будниВ ту же гимназию, на торжественной линейке которой Надежда Бабкина путалась в ожерельевых клубках, свою трехлетнюю дочь Машу привели Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым.Согласитесь, что Лера и Игорь как-то опрометчиво запоздали с учебой для своей дочурки: отдавать ребенка в три года на дошкольное обучение в гимназию с углубленным изучением иностранных языков — непозволительная задержка в получении образования для уже вполне сознательной гражданки.Машу нужно было отводить в школу уже на первой неделе ее жизни! Иначе, не дай бог, ребенок начнет отставать в количестве и скорости приобретаемых знаний от детей с соседских участков на Рублевке.Родители Маши на торжественную линейку оделись соответствующим образом. Все очень серьезно и по-деловому: классические брючные костюмы цвета серых школьных будней.А папа Игорь так вообще решил разбавить светло-серый костюм темно-коричневыми ботинками, видимо для того, чтобы окончательно запугать окружающих суровым родительским настроем, наполненным несуразными fashion-отзвуками из мрачных 90-х.Более того, Лера Кудрявцева с супругом своими образами напоминали некий конвой или даже охрану, которая была специально нанята, чтобы трехлетнюю Машеньку без происшествий и детских капризов в обязательном порядке доставить в гимназию для прохождения ею интенсивного обучения.В результате самой стильной в этой семье оказалась сама Маша.Хоть девочка и была заботливо одета родителями в школьную форму, которую обычно носят английские старшеклассники, датчик милоты все равно зашкаливал. А два белых бантика трогательно напоминали о беззаботном счастливом детстве, которое, очень хочется надеяться, у Маши, несмотря на ее строгий темно-синий пуловер, обязательно случится.Бедрос Киркоров: школьный круизПока Филипп Киркоров в Венеции скупал всю новую коллекцию Dolce & Gabbana, которую итальянские дизайнеры на днях представили в рамках своего fashion-показа, задача сопроводить 1 сентября в школу его двоих детей легла на твердые плечи отца артиста — дедушки Бедроса Киркорова.Сразу видно, что Киркоровы активно следят за новинками индустрии моды.И если знаменитое семейство появляется на торжественных мероприятиях, то это всегда яркое и захватывающее зрелище — синие бабочки на ботинках Мартина тому прекрасное подтверждение.А куртка-косуха Аллы-Виктории в сочетании с пышной клетчатой юбкой чем-то даже напомнила образ Аллы Пугачевой, которая частенько комбинировала в своих нарядах подобные вещи.Но дедушка Бедрос в этом плане переиграл даже своих внуков.Перед нами настоящий бывалый капитан круизного лайнера, который привел деток круглосуточно порхающего по модным тусовкам сына на школьную линейку после того, как проплавал с ними все лето по местам, где снимались "Пираты Карибского моря". Все выглядят загорелыми и отдохнувшими, как и положено после летних каникул.Более того, дедушка-капитан наверняка за месяцы плаваний обучил внуков стольким премудростям и полезным навыкам, что Мартину и Алле-Виктории можно смело заканчивать со школой: во взрослой жизни благодаря наставничеству 89-летнего Бедроса они точно не пропадут.Алла Пугачева: ключ для синхрофазотронаКомпанию самым известным школьникам не только деревни Грязь, но и всей России, Гарри и Лизе Галкиным, на торжественной линейке составили их звездные родители — мама Алла и папа Максим.Очевидно, и практически без боя отдав Киркоровым титул самой модной российской семьи, Пугачева и Галкин пришли в учебное заведение в очень скромных, неприметных черно-белых нарядах. Заодно затащив на этот аскетичный fashion "Большак" и своих очаровательных деток, которые появились на торжественном мероприятии по-большому счету в обычной школьной форме.Лишь второкласснице Лизе позволили пронести на семейный ледяной черно-белый "Айсберг" нежно-розовые туфельки. А вот Гарри повезло чуть меньше: похожие темные ботинки более 30 лет назад, возможно, носил его папа, когда ходил по Адмиральскому проспекту Одессы в школу № 4.Главная звезда семейства Алла Пугачева вообще выбрала довольно мрачный наряд для сопровождения своих детей в школу, состоящий из черной кофты и такого же цвета брюк, ботинок "челси" и шляпы в стиле "мадам Брошкина". А белый дождевик, хоть немного разбавивший эту тотальную черноту, просто случайно оказался под боком, так как в тот день непогодилось.Но даже в этот неяркий образ Алла Борисовна сумела добавить крупицу интриги в виде массивной подвески Versace, издалека напоминающей то ли медальон из сокровищницы тамплиеров, то ли ключ для запуска домашнего синхрофазотрона, установленного в подвале семейного замка.И если Надежда Бабкина бесконечным серпантином жемчужных бус учила школьников бережливости и надежному хранению вещей, то Алла Борисовна своей диковинной подвеской (которую, к слову, она носит уже очень давно — видимо, с момента ввода в эксплуатацию синхрофазотрона) сподвигла школьников выйти за пределы стандартной учебной программы и в свободное от уроков время ознакомиться с биографией магистра Гильома де Боже и работой ускорителя протонов. Что тоже, согласитесь, довольно полезно и познавательно.Поэтому за образование и эрудицию Гарри с Лизой можно совершенно не беспокоиться: мама Алла, как мудрый наставник, всегда сможет подкинуть не только им, но и всем нам, задачу, "над которой кандидат наук — и тот заплачет".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

авторы, колумнисты - авторы, алла пугачева, анастасия волочкова, максим галкин, надежда бабкина, бедрос киркоров, лера кудрявцева, россия