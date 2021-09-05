https://ria.ru/20210905/moskva-1748788071.html

В Москве арендаторы выбросили диван, в котором лежали 300 тысяч рублей

В Москве арендаторы выбросили диван, в котором лежали 300 тысяч рублей - РИА Новости, 05.09.2021

В Москве арендаторы выбросили диван, в котором лежали 300 тысяч рублей

Арендаторы квартиры на Проспекте мира в Москве выбросили старый диван хозяйки жилья, в котором та хранила 300 тысяч рублей, полиция проводит проверку, сообщил... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T20:59

2021-09-05T20:59

2021-09-05T20:59

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Арендаторы квартиры на Проспекте мира в Москве выбросили старый диван хозяйки жилья, в котором та хранила 300 тысяч рублей, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на Проспекте мира. По ее словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили ее старый диван, чтобы поменять на новый. В этом диване 52-летняя женщина хранила около 300 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, женщина узнала, что диван с деньгами выбросили, спустя несколько часов, но найти мебель на мусорке не смогла.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обращения гражданки 1968 года рождения по факту пропажи денежных средств. Проводится проверка.

https://ria.ru/20210819/chemodan-1746307994.html

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2021

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происшествия, москва, россия