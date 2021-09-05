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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210905/kosmos-1748732244.html
На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе - РИА Новости, 05.09.2021
На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
Защиту космонавтов от радиации в межпланетных полетах планируется испытать на новом модуле "Наука" Международной космической станции (МКС) в 2023 году, сообщил... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T03:13
2021-09-05T03:13
хочу стать космонавтом
байконур (город)
российская академия наук
институт космических исследований
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
протон-м
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защиту космонавтов от радиации в межпланетных полетах планируется испытать на новом модуле "Наука" Международной космической станции (МКС) в 2023 году, сообщил РИА Новости заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.С 2006 года снаружи модуля "Звезда" МКС работает научная аппаратура БТН-М1 для исследования распределения потоков нейтронов в окрестности станции, которые возникают в веществе МКС под воздействием космических лучей или во время солнечных вспышек, и оценки их вклада в дозу радиации, получаемую космонавтами во время выходов в открытый космос.По его словам, БТН-М2 в отличие от БТН-М1 будет стоять внутри станции - в многоцелевом лабораторном модуле "Наука". Это позволит объединить измерения потоков нейтронов снаружи и внутри МКС и построить полную инженерную модель собственного нейтронного излучения станции.Кроме того, отметил ученый, новый прибор помимо нейтронного детектора будет иметь гамма-спектрометр для регистрации потоков гамма-лучей.БТН-М2 также оборудуют набором защитных экранов от нейтронов, которые космонавты будут снимать или устанавливать на прибор для изучения эффективности защиты и измерения углового распределения фонового нейтронного излучениях в различных условиях космического полета."Благодаря этому эксперименту мы поймем, насколько сможем уменьшить нейтронный радиационный фон на борту станции с применением таких защитных экранов. Для МКС на низкой околоземной орбите это не очень важно, а для будущих полетов за пределы земной магнитосферы, в далекий космос, где нейтроны, произведенные галактическими и солнечными космическими лучами, будут очень серьезной радиационной опасностью для экипажа, мы сможем предложить варианты нейтронной радиационной защиты уже прямо на борту аппарата", - пояснил Митрофанов.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.
https://ria.ru/20210831/resurs-1747937226.html
https://ria.ru/20210731/kosmos-1743736555.html
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байконур (город), российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), протон-м
03:13 05.09.2021
 
На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе

РАН: в 2023 году на МКС испытают защиту космонавтов от радиации в дальнем космосе

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защиту космонавтов от радиации в межпланетных полетах планируется испытать на новом модуле "Наука" Международной космической станции (МКС) в 2023 году, сообщил РИА Новости заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
С 2006 года снаружи модуля "Звезда" МКС работает научная аппаратура БТН-М1 для исследования распределения потоков нейтронов в окрестности станции, которые возникают в веществе МКС под воздействием космических лучей или во время солнечных вспышек, и оценки их вклада в дозу радиации, получаемую космонавтами во время выходов в открытый космос.
"Мы сейчас завершаем изготовление конструкторско-доводочного образца научной аппаратуры БТН-М2 (бортовой телескоп нейтронов). Это полный эквивалент будущего летного прибора. Надеюсь, что в 2023 году летный прибор БТН-М2 будет доставлен на орбиту грузовым кораблем "Прогресс" и заработает на борту МКС", - сказал Митрофанов.
По его словам, БТН-М2 в отличие от БТН-М1 будет стоять внутри станции - в многоцелевом лабораторном модуле "Наука". Это позволит объединить измерения потоков нейтронов снаружи и внутри МКС и построить полную инженерную модель собственного нейтронного излучения станции.
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В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС
Кроме того, отметил ученый, новый прибор помимо нейтронного детектора будет иметь гамма-спектрометр для регистрации потоков гамма-лучей.
БТН-М2 также оборудуют набором защитных экранов от нейтронов, которые космонавты будут снимать или устанавливать на прибор для изучения эффективности защиты и измерения углового распределения фонового нейтронного излучениях в различных условиях космического полета.
"Благодаря этому эксперименту мы поймем, насколько сможем уменьшить нейтронный радиационный фон на борту станции с применением таких защитных экранов. Для МКС на низкой околоземной орбите это не очень важно, а для будущих полетов за пределы земной магнитосферы, в далекий космос, где нейтроны, произведенные галактическими и солнечными космическими лучами, будут очень серьезной радиационной опасностью для экипажа, мы сможем предложить варианты нейтронной радиационной защиты уже прямо на борту аппарата", - пояснил Митрофанов.
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.
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Хочу стать космонавтомБайконур (город)Российская академия наукИнститут космических исследованийКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Протон-М
 
 
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