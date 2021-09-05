https://ria.ru/20210905/korabli-1748644765.html

Символы советской эпохи: о чем могут рассказать модели кораблей

Символы советской эпохи: о чем могут рассказать модели кораблей - РИА Новости, 05.09.2021

Символы советской эпохи: о чем могут рассказать модели кораблей

Статуэтки из слоновой кости, деревянные игрушки, керамические кувшины, фаянсовая посуда, японские куклы, хрустальные сервизы и многое другое руководители СССР... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:00

2021-09-05T10:00

2021-09-05T10:02

морская держава

франция

музей современной истории россии

броненосец потемкин

россия

морская держава

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МОСКВА, 5 сентября — РИА Новости. Статуэтки из слоновой кости, деревянные игрушки, керамические кувшины, фаянсовая посуда, японские куклы, хрустальные сервизы и многое другое руководители СССР получали в подарок от дружественных стран и советского народа. Среди таких сувениров были и макеты знаковых кораблей того времени. При этом каждое такое изделие военные моряки и судостроители преподносили лидерам страны не просто так, а со смыслом. Зачем их делали, кому дарили и какое прошлое они в себе таят, корреспонденту РИА Новости рассказала главный хранитель Государственного музея современной истории России (ГЦМСИР) Валерия Каграманова.Макеты кораблей попадали в фонды Музея революции (так ГЦМСИР назывался до 1998 года) в разные периоды советской эпохи. Помимо официальных подарков главам государства, некоторые из них музей специально приобретал в свою коллекцию в качестве экспонатов – символов своего времени. Так, каждый из экземпляров связан с тем или иным событием истории страны.Многие из представленных моделей выполнены в дереве. Некоторые из них хранятся в фондах музея более 80 лет. Это не могло не повлиять на их сохранность. Но, как рассказала директор музея Ирина Великанова, благодаря сотрудничеству с Объединенной судостроительной компанией модели легендарных кораблей были отреставрировали и возвращены в экспозицию музея.Героизм и мужество советских моряковОдин из старожилов запасников ГЦМСИР – макет, выполненный специально для Музея революции. Это теплоход "Комсомол", участвовавший в гражданской войне в Испании. Эту модель музей заказал у одесского Дома техники водного транспорта сразу после гибели корабля в 1937 году.Сам теплоход был построен в 1932 году на Северной судостроительной верфи в Ленинграде. Вскоре он встал в один ряд с передовыми судами Черноморского пароходства. Во время гражданской войны в Испании "Комсомол" совершил более пяти рейсов с оружием для поддержки республиканцев. Он первым доставил в Испанию 50 танков, боеприпасы, бензин и другие грузы.Однако теплоход был потоплен франкистским крейсером "Канариас", а экипаж попал в плен. Руководство страны высоко оценило мужество и героизм членов команды, и когда они вернулись в СССР, их наградили орденами и медалями.Верность советским идеалам, сохранившаяся в макете корабляОдин из сувениров Иосифу Сталину, оказавшихся в коллекции Музея революции, могли больше никогда не увидеть его посетители. Модель парохода "Руслан", за которым скрывается трагичная история его создателя, была подарена руководителю страны на память о верности судостроителей развитию советской промышленности. Макет сделал штурман судна и преподнес Сталину на его юбилей в 1949 году от коллектива Волжского грузового пароходства.Пароход "Руслан" был лучшим образцом стахановского движения в судостроении. Его экипаж первым на Волге выполнил послевоенную пятилетку в три с половиной года, а также внедрил передовые методы работы на речном флоте.Однако уже через два года штурмана Геннадия Азанова осудили на 25 лет лагерей за контрреволюционную деятельность, терроризм, антисоветскую агитацию и пропаганду. Спустя 43 года он был реабилитирован."Несмотря на то что штурман был арестован, его подарок поступил в наш музей, и, к счастью, наши предшественники его не уничтожили", – отметила Валерия Каграманова.Дружба народов против единого врагаПодарки руководству страны приходили и из-за границы. Среди таких экспонатов особую ценность представляет деревянный макет рыболовной шхуны "Сталинград". В 1949 году Иосифу Сталину на юбилей ее преподнесли французские коммунисты.По словам хранительницы музея, о значении победы под Сталинградом тогда хорошо знали во Франции. Сегодня об этом напоминают названия площади и станции метро в Париже. И эта модель рыболовной шхуны была названа в честь великой победы советского народа."Была такая выставка подарков Иосифу Сталину от советского народа и зарубежных стран. Она проходила с 1949 года и была приурочена к его 70-летию. После 1953 года ее раскассировали, а экспонаты раздали по разным музеям. Предметы поступали на эту выставку практически из всех стран мира. Они предназначались руководителю государства и в его лице советскому народу, который победил фашизм", – рассказала Валерия Каграманова.Она также отметила, что подарков от французов на выставке было много. По ее мнению, причиной такого отношения была популярность коммунистических идей во Франции и общая борьба против фашистов в период Второй мировой войны.Революционный броненосецБезусловно, Музей революции, рассказывающий о советской власти, не мог не иметь в своей коллекции макет такого знакового для той эпохи корабля как броненосец "Князь Потемкин-Таврический".По тактико-техническим характеристикам "Князь Потемкин-Таврический" был мощнейшим в своем классе кораблем Российского военного флота. Эскадренный броненосец был заложен на стапеле Николаевского адмиралтейства в 1898 году.В 1905 году он вошел в состав Черноморского флота. Тогда же в июне на "Потемкине" произошло восстание команды. Революционно настроенные матросы захватили судно и под красным флагом направили его к Одессе на помощь бастующим рабочим города. Однако спустя одиннадцать дней, исчерпав запасы топлива и продовольствия, броненосец ушел в порт Констанцу, где сдался румынским властям. После восстания корабль получил имя "Пантелеймон".Броненосец участвовал в боевых действиях в годы Первой мировой войны и после февраля 1917 года вернул свое прежнее название. Правда, месяцем позже ему присвоили новое имя – "Борец за свободу". Дальнейшая его судьба оказалась печальна: в 1918 году корабль был захвачен германскими войсками. Позднее он перешел в руки южных белогвардейцев, а перед приходом в Крым Красной армии его взорвали уходившие из Севастополя англо-французские войска.

https://ria.ru/20210526/baltiyskiy-1733807396.html

https://ria.ru/20210518/avrora-1732695453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, музей современной истории россии, броненосец потемкин, россия, морская держава