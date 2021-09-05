https://ria.ru/20210905/kater-1748773465.html

В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере

В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере - РИА Новости, 05.09.2021

В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере

Спасатели ищут семерых пропавших, которые плыли на катере в Астраханской области, сообщило ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T17:05

2021-09-05T17:05

2021-09-05T22:35

происшествия

махачкала

каспийское море

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. Спасатели ищут семерых пропавших, которые плыли на катере в Астраханской области, сообщило ГУ МЧС России по области.По данным ведомства, россияне шли по маршруту Волгоград — Махачкала. После того как судно пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с ними была утеряна.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, на катере находились трое детей и четверо взрослых. СК начал доследственную проверку.

https://ria.ru/20210905/turist-1748760581.html

махачкала

каспийское море

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, каспийское море, россия