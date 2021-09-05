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В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере
В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере - РИА Новости, 05.09.2021
В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере
Спасатели ищут семерых пропавших, которые плыли на катере в Астраханской области, сообщило ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:05
2021-09-05T17:05
2021-09-05T22:35
происшествия
махачкала
каспийское море
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. Спасатели ищут семерых пропавших, которые плыли на катере в Астраханской области, сообщило ГУ МЧС России по области.По данным ведомства, россияне шли по маршруту Волгоград — Махачкала. После того как судно пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с ними была утеряна.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, на катере находились трое детей и четверо взрослых. СК начал доследственную проверку.
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происшествия, махачкала, каспийское море, россия
17:05 05.09.2021 (обновлено: 22:35 05.09.2021)
В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере
Спасатели ищут семерых пропавших на катере в Астраханской области