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В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере
В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере - РИА Новости, 05.09.2021
В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере
Спасатели ищут семерых пропавших, которые плыли на катере в Астраханской области, сообщило ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:05
2021-09-05T22:35
происшествия
махачкала
каспийское море
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. Спасатели ищут семерых пропавших, которые плыли на катере в Астраханской области, сообщило ГУ МЧС России по области.По данным ведомства, россияне шли по маршруту Волгоград — Махачкала. После того как судно пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с ними была утеряна.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, на катере находились трое детей и четверо взрослых. СК начал доследственную проверку.
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махачкала
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происшествия, махачкала, каспийское море, россия
17:05 05.09.2021 (обновлено: 22:35 05.09.2021)
 
В Астраханской области ищут семь человек, пропавших на катере

Спасатели ищут семерых пропавших на катере в Астраханской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. Спасатели ищут семерых пропавших, которые плыли на катере в Астраханской области, сообщило ГУ МЧС России по области.
По данным ведомства, россияне шли по маршруту ВолгоградМахачкала. После того как судно пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с ними была утеряна.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, на катере находились трое детей и четверо взрослых.
СК начал доследственную проверку.
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ПроисшествияМахачкалаКаспийское мореРоссия
 
 
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