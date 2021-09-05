https://ria.ru/20210905/instasamka-1748791071.html
Российская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя
Российская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя - РИА Новости, 05.09.2021
Российская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя
Блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом "Инстасамка", выгнала зрителя со своего концерта в Киеве, следует из видеозаписи, опубликованной в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T21:54
2021-09-05T21:54
2021-09-05T21:54
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом "Инстасамка", выгнала зрителя со своего концерта в Киеве, следует из видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Страны".При этом девушка активно использовала ненормативную лексику."Можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится, в зале. Можно его вывести? <…> Ты, в панамке белой, проваливай отсюда", — сказала она со сцены.По всей видимости, Зотеева дождалась, пока охрана выведет зрителя, и продолжила концерт со словами "минус один".По какой причине девушка проявила агрессию в отношении посетителя мероприятия, неизвестно.Скандалы с участием Зотеевой уже привлекали внимание СМИ. Так, в феврале кинопрокатная компания TenLetters решила переозвучить персонажа мультфильма "100% Волк" из-за ее недопустимого поведения. На тот момент блогерша уже озвучила одного из героев. Причиной отказа от сотрудничества стала распространившаяся в Сети видеозапись, на которой слышно, как Зотеева грубо оскорбляла прибывших к ней визажистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/skandal-1598479512.html
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в мире, блогер, украина, киев, звезды, скандалы, инстасамка (дарья зотеева)
Российская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя
Российская блогерша Зотеева обматерила и выгнала зрителя с концерта в Киеве