https://ria.ru/20210905/instasamka-1748791071.html

Российская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя

Российская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя - РИА Новости, 05.09.2021

Российская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя

Блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом "Инстасамка", выгнала зрителя со своего концерта в Киеве, следует из видеозаписи, опубликованной в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T21:54

2021-09-05T21:54

2021-09-05T21:54

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скандалы

инстасамка (дарья зотеева)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом "Инстасамка", выгнала зрителя со своего концерта в Киеве, следует из видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Страны".При этом девушка активно использовала ненормативную лексику."Можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится, в зале. Можно его вывести? <…> Ты, в панамке белой, проваливай отсюда", — сказала она со сцены.По всей видимости, Зотеева дождалась, пока охрана выведет зрителя, и продолжила концерт со словами "минус один".По какой причине девушка проявила агрессию в отношении посетителя мероприятия, неизвестно.Скандалы с участием Зотеевой уже привлекали внимание СМИ. Так, в феврале кинопрокатная компания TenLetters решила переозвучить персонажа мультфильма "100% Волк" из-за ее недопустимого поведения. На тот момент блогерша уже озвучила одного из героев. Причиной отказа от сотрудничества стала распространившаяся в Сети видеозапись, на которой слышно, как Зотеева грубо оскорбляла прибывших к ней визажистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/skandal-1598479512.html

https://ria.ru/20210403/rodina-1604102390.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, блогер, украина, киев, звезды, скандалы, инстасамка (дарья зотеева)