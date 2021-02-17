https://ria.ru/20210217/golos-1597881915.html

Голос блогера Зотеевой из-за скандала уберут из мультфильма "100% Волк"

Голос блогера Зотеевой из-за скандала уберут из мультфильма "100% Волк"

Кинопрокатная компания TenLetters решила переозвучить персонажа мультфильма "100% Волк", озвученного ранее блогером Дарьей Зотеевой (Instasamka), из-за... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:11

2021-02-17T17:11

2021-02-17T19:06

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кинопрокатная компания TenLetters решила переозвучить персонажа мультфильма "100% Волк", озвученного ранее блогером Дарьей Зотеевой (Instasamka), из-за недопустимого поведения девушки, сообщила пресс-служба компании.Как пояснили в пресс-службе, Зотеева озвучила одного из персонажей мультфильма еще летом. Но на днях она оскорбила, используя ненормативную лексику, прибывших к ней домой визажистов, и ролик с этим инцидентом был выложен в Instagram.Гендиректор компании Дмитрий Можаев назвал такое поведение публичного человека недопустимым.Он добавил, что компания не хочет, чтобы "анимация ассоциировалась с чем-то из области негатива". "Поэтому мы объявляем о прекращении сотрудничества с Дарьей Зотеевой. Ее персонаж из фильма "100% Волк" будет переозвучен другой актрисой", - заявил гендиректор, добавив, что заменить Зотееву будет не так сложно, так как звуковая дорожка занимает всего две минуты.Анимационный фильм "100% Волк" выйдет в прокат 8 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/smartfon-1595249283.html

https://ria.ru/20210212/xiaomi-1597167745.html

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