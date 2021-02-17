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Голос блогера Зотеевой из-за скандала уберут из мультфильма "100% Волк"
Голос блогера Зотеевой из-за скандала уберут из мультфильма "100% Волк"
Кинопрокатная компания TenLetters решила переозвучить персонажа мультфильма "100% Волк", озвученного ранее блогером Дарьей Зотеевой (Instasamka), из-за... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:11
2021-02-17T19:06
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кинопрокатная компания TenLetters решила переозвучить персонажа мультфильма "100% Волк", озвученного ранее блогером Дарьей Зотеевой (Instasamka), из-за недопустимого поведения девушки, сообщила пресс-служба компании.Как пояснили в пресс-службе, Зотеева озвучила одного из персонажей мультфильма еще летом. Но на днях она оскорбила, используя ненормативную лексику, прибывших к ней домой визажистов, и ролик с этим инцидентом был выложен в Instagram.Гендиректор компании Дмитрий Можаев назвал такое поведение публичного человека недопустимым.Он добавил, что компания не хочет, чтобы "анимация ассоциировалась с чем-то из области негатива". "Поэтому мы объявляем о прекращении сотрудничества с Дарьей Зотеевой. Ее персонаж из фильма "100% Волк" будет переозвучен другой актрисой", - заявил гендиректор, добавив, что заменить Зотееву будет не так сложно, так как звуковая дорожка занимает всего две минуты.Анимационный фильм "100% Волк" выйдет в прокат 8 апреля.
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новости культуры

Голос блогера Зотеевой из-за скандала уберут из мультфильма "100% Волк"

17:11 17.02.2021 (обновлено: 19:06 17.02.2021)
 
© Create NSW (2020)Кадр из мультфильма "100% волк"
Кадр из мультфильма 100% волк - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Create NSW (2020)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кинопрокатная компания TenLetters решила переозвучить персонажа мультфильма "100% Волк", озвученного ранее блогером Дарьей Зотеевой (Instasamka), из-за недопустимого поведения девушки, сообщила пресс-служба компании.
Как пояснили в пресс-службе, Зотеева озвучила одного из персонажей мультфильма еще летом. Но на днях она оскорбила, используя ненормативную лексику, прибывших к ней домой визажистов, и ролик с этим инцидентом был выложен в Instagram.
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Гендиректор компании Дмитрий Можаев назвал такое поведение публичного человека недопустимым.
"К сожалению, мы не можем отследить поведение актеров, блогеров и прочих творческих людей в быту и вне студии дубляжа. Тем более спустя полгода с момента записи голосовой дорожки персонажа. Об этом инциденте мы узнали из интернета, изучили его и приняли решение прислушаться к нашим зрителям, пожелавшим нам заменить голос Дарьи Затеевой на другого актера дубляжа", - сказал Можаев.
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Он добавил, что компания не хочет, чтобы "анимация ассоциировалась с чем-то из области негатива". "Поэтому мы объявляем о прекращении сотрудничества с Дарьей Зотеевой. Ее персонаж из фильма "100% Волк" будет переозвучен другой актрисой", - заявил гендиректор, добавив, что заменить Зотееву будет не так сложно, так как звуковая дорожка занимает всего две минуты.
Анимационный фильм "100% Волк" выйдет в прокат 8 апреля.
 
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