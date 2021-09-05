https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html

Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота

Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота - РИА Новости, 05.09.2021

Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота

В Сети появились кадры с президентом Гвинеи Альфой Конде, предположительно, во время захвата власти мятежниками во главе с полковником Мамади Думбуя. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T18:03

2021-09-05T18:03

2021-09-05T21:28

в мире

гвинея

конакри (город)

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры с президентом Гвинеи Альфой Конде, предположительно, во время захвата власти мятежниками во главе с полковником Мамади Думбуя.На видео глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, переворот был организован представителями группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента, а лидер мятежников ранее служил во французском Иностранном легионе.Позже Думбуя лично заявил в видеообращении о роспуске правительства. Также он объявил об отмене действующей конституции и закрытии границ. При этом власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана отразила атаку.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

гвинея

конакри (город)

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Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Попытку госпереворота предприняли силы спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя. 2021-09-05T18:03 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее