https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота - РИА Новости, 05.09.2021
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота
В Сети появились кадры с президентом Гвинеи Альфой Конде, предположительно, во время захвата власти мятежниками во главе с полковником Мамади Думбуя. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T18:03
2021-09-05T18:03
2021-09-05T21:28
в мире
гвинея
конакри (город)
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры с президентом Гвинеи Альфой Конде, предположительно, во время захвата власти мятежниками во главе с полковником Мамади Думбуя.На видео глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, переворот был организован представителями группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента, а лидер мятежников ранее служил во французском Иностранном легионе.Позже Думбуя лично заявил в видеообращении о роспуске правительства. Также он объявил об отмене действующей конституции и закрытии границ. При этом власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана отразила атаку.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде
Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Попытку госпереворота предприняли силы спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя.
2021-09-05T18:03
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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее
18:03 05.09.2021 (обновлено: 21:28 05.09.2021)
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота
Опубликовано видео с президентом Гвинеи Альфой Конде после госпереворота