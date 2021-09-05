https://ria.ru/20210905/gvineya-1748772945.html

Власти Гвинеи заявили об отражении атаки на резиденцию президента

Власти Гвинеи заявили об отражении атаки на резиденцию президента - РИА Новости, 05.09.2021

Власти Гвинеи заявили об отражении атаки на резиденцию президента

Власти Гвинеи подтвердили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана президента отразила атаку. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:54

2021-09-05T16:54

2021-09-05T17:55

в мире

гвинея

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Гвинеи подтвердили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана президента отразила атаку.Власти также призвали народ к порядку на фоне обострения ситуации.Ранее портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

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Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Попытку госпереворота предприняли силы спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя. 2021-09-05T16:54 true PT0M31S

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в мире, гвинея, военный переворот в гвинее