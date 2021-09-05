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Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ

Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ - РИА Новости, 05.09.2021

Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ

Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ страны. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:30

2021-09-05T16:30

2021-09-05T17:47

в мире

гвинея

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ страны.Ранее портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.Лидер мятежников также объявил об отмене действующей Конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.

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2021

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Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Попытку госпереворота предприняли силы спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя. 2021-09-05T16:30 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, гвинея, военный переворот в гвинее, видео