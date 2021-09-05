https://ria.ru/20210905/gvineya-1748770963.html
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ - РИА Новости, 05.09.2021
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ страны. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:30
2021-09-05T16:30
2021-09-05T17:47
в мире
гвинея
военный переворот в гвинее
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748768517_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_2efbdecfc4e5a22161e56c767d23b071.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ страны.Ранее портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.Лидер мятежников также объявил об отмене действующей Конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.
гвинея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748768517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9ef96685419541c8d0418007b34670aa.jpg
Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде
Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Попытку госпереворота предприняли силы спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя.
2021-09-05T16:30
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гвинея, военный переворот в гвинее, видео
16:30 05.09.2021 (обновлено: 17:47 05.09.2021)
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и отмене Конституции