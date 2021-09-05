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СМИ сообщили о задержании мятежниками президента Гвинеи
СМИ сообщили о задержании мятежниками президента Гвинеи - РИА Новости, 05.09.2021
СМИ сообщили о задержании мятежниками президента Гвинеи
Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:03
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в мире
гвинея
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники.По данным портала, президент был задержан силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя.Согласно источникам, спецназ также задержал ряд высокопоставленных должностных лиц.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.
гвинея
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Стрельба на улицах Конакри
Выстрелы слышны в столице Гвинеи Конакри. Они доносятся из коммуны Калум, где располагается резиденция президента. Местные жители напуганы.
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в мире, гвинея, видео, военный переворот в гвинее
СМИ сообщили о задержании мятежниками президента Гвинеи
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники.
2021-09-05T16:03
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16:03 05.09.2021 (обновлено: 16:08 05.09.2021)
 
СМИ сообщили о задержании мятежниками президента Гвинеи

Guinee News: военные мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде

© AFP 2021 / John WesselsЛюди на улице города Конакри, Гвинея
Люди на улице города Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AFP 2021 / John Wessels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники.
По данным портала, президент был задержан силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя.
Согласно источникам, спецназ также задержал ряд высокопоставленных должностных лиц.
Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.
 
В миреГвинеяВоенный переворот в Гвинее
 
 
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