https://ria.ru/20210905/gvineya-1748765246.html

Источник: в Гвинее задержали 25 военных, участвовавших в госперевороте

Источник: в Гвинее задержали 25 военных, участвовавших в госперевороте - РИА Новости, 05.09.2021

Источник: в Гвинее задержали 25 военных, участвовавших в госперевороте

Силы, лояльные президенту Гвинеи Альфе Конде, задержали 25 военных, участвовавших в мятеже в столице страны Конакри, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T15:18

2021-09-05T15:18

2021-09-05T17:56

в мире

гвинея

конакри (город)

альфа конде

военный переворот в гвинее

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РАБАТ, 5 сен - РИА Новости. Силы, лояльные президенту Гвинеи Альфе Конде, задержали 25 военных, участвовавших в мятеже в столице страны Конакри, заявил РИА Новости местный источник."Силы, лояльные гвинейскому президенту, задержали 25 военных, участвовавших в военном мятеже в столице Гвинеи Конакри", - сообщил источник.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

гвинея

конакри (город)

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Стрельба на улицах Конакри Выстрелы слышны в столице Гвинеи Конакри. Они доносятся из коммуны Калум, где располагается резиденция президента. Местные жители напуганы. 2021-09-05T15:18 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее