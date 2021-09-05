https://ria.ru/20210905/gvineya-1748762528.html

В Гвинее происходит попытка госпереворота, сообщили СМИ

В Гвинее происходит попытка госпереворота, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.09.2021

В Гвинее происходит попытка госпереворота, сообщили СМИ

СМИ сообщают о попытке госпереворота в Гвинее. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T14:35

2021-09-05T14:35

2021-09-05T17:57

в мире

гвинея

конакри (город)

альфа конде

военный переворот в гвинее

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748759854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1be1172878c69da09dbd21c0c3594102.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. СМИ сообщают о попытке госпереворота в Гвинее.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента.По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые в настоящий момент вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде.Согласно данным издания, группу возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.Официальных подтверждений этой информации пока нет.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

гвинея

конакри (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба на улицах Конакри Выстрелы слышны в столице Гвинеи Конакри. Они доносятся из коммуны Калум, где располагается резиденция президента. Местные жители напуганы. 2021-09-05T14:35 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее