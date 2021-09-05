https://ria.ru/20210905/gvineya-1748762528.html
В Гвинее происходит попытка госпереворота, сообщили СМИ
В Гвинее происходит попытка госпереворота, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.09.2021
В Гвинее происходит попытка госпереворота, сообщили СМИ
СМИ сообщают о попытке госпереворота в Гвинее. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:35
2021-09-05T14:35
2021-09-05T17:57
в мире
гвинея
конакри (город)
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. СМИ сообщают о попытке госпереворота в Гвинее.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента.По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые в настоящий момент вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде.Согласно данным издания, группу возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.Официальных подтверждений этой информации пока нет.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
гвинея
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Стрельба на улицах Конакри
Выстрелы слышны в столице Гвинеи Конакри. Они доносятся из коммуны Калум, где располагается резиденция президента. Местные жители напуганы.
2021-09-05T14:35
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РИА Новости
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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее
14:35 05.09.2021 (обновлено: 17:57 05.09.2021)
В Гвинее происходит попытка госпереворота, сообщили СМИ
Jeune Afrique: за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения