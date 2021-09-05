https://ria.ru/20210905/gvineya-1748761668.html

В районе резиденции президента Гвинеи слышны взрывы и автоматные очереди

В районе резиденции президента Гвинеи слышны взрывы и автоматные очереди - РИА Новости, 05.09.2021

В районе резиденции президента Гвинеи слышны взрывы и автоматные очереди

В столице Гвинеи Конакри в коммуне Калум, где находится резиденция главы государства, началась стрельба, сообщил портал Guinee 360. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T14:27

2021-09-05T14:27

2021-09-05T17:57

конакри (город)

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В столице Гвинеи Конакри в коммуне Калум, где находится резиденция главы государства, началась стрельба, сообщил портал Guinee 360.На публикуемых в соцсетях кадрах слышны взрывы, виден дым.По данным источников издания Jeune Afrique, силы спецназа попытались устроить госпереворот, вступив в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Путчистами руководит полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе.Официального подтверждения этой информации пока нет.Как сообщил РИА Новости местный источник, верные главе государства силы задержали 25 военных участников мятежа.По информации портала Guinee News, армия перекрыла подъезды к Конакри в 50-ти километрах от города.Сотрудники российского посольства в Гвинее в результате перестрелок в столице не пострадали. Как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Родион Садыков, ее здание находится более чем в десяти километрах от президентского дворца. Он добавил, что от российских граждан также никаких тревожных сообщений не поступало.Посольство призвало россиян, проживающих в Гвинее, не покидать дома из-за обострения обстановки.Альфа Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. В октябре 2020-го политик выиграл очередные выборы. После голосования в стране начались беспорядки, жертвами которых стали не менее десяти человек.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

конакри (город)

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Стрельба на улицах Конакри Выстрелы слышны в столице Гвинеи Конакри. Они доносятся из коммуны Калум, где располагается резиденция президента. Местные жители напуганы. 2021-09-05T14:27 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конакри (город), военный переворот в гвинее