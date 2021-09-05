https://ria.ru/20210905/goroskop-1748568792.html

Названы самые кокетливые знаки зодиака

Названы самые кокетливые знаки зодиака - РИА Новости, 05.09.2021

Названы самые кокетливые знаки зодиака

Астролог Бриттани Берингер назвала самые кокетливые знаки зодиака. Такие люди, по ее словам, очаровывают всех своей харизмой, не прикладывая при этом усилий,... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T07:07

2021-09-05T07:07

2021-09-05T07:07

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Астролог Бриттани Берингер назвала самые кокетливые знаки зодиака. Такие люди, по ее словам, очаровывают всех своей харизмой, не прикладывая при этом усилий, сообщает Bustle. Близнецы — переменчивый знак, относящийся к стихии Воздуха. А это значит, что они легко приспосабливаются к любой ситуации. Представителям этого знака нравится узнавать других людей, поэтому они не упустят возможность, чтобы немного пофлиртовать. В этом им очень помогают правильно подобранные слова, которые они используют, как инструмент, чтобы развлечься и получить удовольствие. Близнецы также очень добродушны и могут поддержать беседу практически с кем угодно. Но другие люди иногда принимают их дружелюбие за привязанность. Львы — добросердечные и веселые люди, и им присуще легкое кокетство. Жизненное кредо представителей этого знака заключается в том, чтобы придавать себе сил с помощью действий, которые заставляют Львов чувствовать себя хорошо. Сюда же входит непринужденное общение с окружающими. "Как знак зодиака, связанный со знакомствами и стремлением продолжать род, Львы не боятся "рычать", чтобы привлечь к себе внимание. Эта жажда приключений позволяет им окружать себя поклонниками или поклонницами", — цитирует Берингер слова популярного астролога Кайла Томаса.Весы — классический пример людей, которые любят флиртовать. А все благодаря их правящей планете Венере. И хотя представители этого знака предпочитают во всем порядок, они также известны своей способностью романтизировать. "Весы живут ради союза и знают, как всех очаровать своим умом, — приводит Берингер слова Томаса. — Как воздушный знак, Весы умеют объединять свои слова в оркестр и оставлять неизгладимое впечатление". Представители этого знака также любят любить и не боятся привязываться. Рыбы как никто умеют романтизировать жизнь и легко находят волшебство даже в обыденности. Все это влияет на кокетливые наклонности этого знака при взаимодействии с людьми. "Рыбами управляет планета Нептун — высшая октава Венеры. Они любят разумом и душой", — отмечает Томас. А если добавить к этому тот факт, что Рыбы к тому же еще эмоционально восприимчивый водный знак, то получится идеальный безнадежный романтик. "Рыбы проявляют игривый и чувственный характер, стремясь очаровать всех, кого они встречают. Их идеология состоит в том, что практически любой человек может быть любовью всей их жизни", — добавляет Кайл Томас.

https://ria.ru/20210822/astrologiya-1746265879.html

https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html

https://ria.ru/20210829/astrologiya-1747633842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп