https://ria.ru/20210905/gensek-1748732413.html

В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане

В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане - РИА Новости, 05.09.2021

В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане

Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение территории Афганистана в такое место, которое использовали бы РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T03:31

2021-09-05T03:31

2021-09-05T05:26

в мире

йенс столтенберг

талибан

китай

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

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ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости. Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение территории Афганистана в такое место, которое использовали бы в своих целях террористические группировки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Sunday Telegraph.Согласно изданию, генсек Североатлантического альянса отметил, что ключевым фактором "внезапного краха" правительства президента Ашрафа Гани стали просчеты политических и военных лидеров страны.По словам Столтенберга, у Кабула "не было четких планов по защите страны", а афганские солдаты "не получали ни платы, ни боеприпасов".Вместе с тем, по мнению генсека НАТО, "после значительных инвестиций в афганские силы безопасности" на протяжении 20 лет было "разумно ожидать", что они смогут более долго противостоять талибам.В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210822/velikobritaniya-1746739838.html

китай

афганистан

россия

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в мире, йенс столтенберг, талибан, китай, афганистан, россия