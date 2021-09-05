03:31 05.09.2021 (обновлено: 05:26 05.09.2021)
В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
Генсек НАТО: Россия и КНР должны участвовать в противодействии террористам в Афганистане
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости. Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение территории Афганистана в такое место, которое использовали бы в своих целях террористические группировки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Sunday Telegraph.
"Я полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, а также готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны", — сказал Столтенберг.
Согласно изданию, генсек Североатлантического альянса отметил, что ключевым фактором "внезапного краха" правительства президента Ашрафа Гани стали просчеты политических и военных лидеров страны.
По словам Столтенберга, у Кабула "не было четких планов по защите страны", а афганские солдаты "не получали ни платы, ни боеприпасов".
Вместе с тем, по мнению генсека НАТО, "после значительных инвестиций в афганские силы безопасности" на протяжении 20 лет было "разумно ожидать", что они смогут более долго противостоять талибам.
В начале августа движение "Талибан"* на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
*Террористическая организация, запрещенная в России.