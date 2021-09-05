https://ria.ru/20210905/florida-1748791629.html

При стрельбе во Флориде погибли четыре человека, включая младенца

При стрельбе во Флориде погибли четыре человека, включая младенца - РИА Новости, 05.09.2021

При стрельбе во Флориде погибли четыре человека, включая младенца

Мужчина, признавшийся в употреблении наркотиков, из американского штата Флорида застрелил четырех человек, включая младенца, и ранил девочку, сообщил шериф... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T22:02

2021-09-05T22:02

2021-09-05T22:03

в мире

сша

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Мужчина, признавшийся в употреблении наркотиков, из американского штата Флорида застрелил четырех человек, включая младенца, и ранил девочку, сообщил шериф округа Полк Грэди Джадд.Подробности убийства четверых человек Джадд рассказал на пресс-конференции.Стрельба произошла в 04.30 утра местного времени (11.30 мск) в двух разных местах. Полицейские в ходе перестрелки со злоумышленником не пострадали. Задержав подозреваемого, правоохранители обнаружили девочку с множественными огнестрельными ранениями, двух убитых женщин, мужчину и младенца. По словам шерифа, задержанный признался в употреблении опасного наркотического вещества, психостимулятора метамфетамина.Полиция накануне вечером отправилась проверять сообщение от женщины, которая заявила, что на улице стоит подозрительный автомобиль, в котором сидит странный мужчина, заявивший, что у него есть послание для ее дочери "от бога", рассказал шериф.Когда полиция приехала на место, автомобиля не было. Через девять часов, по словам шерифа, в трех километрах оттуда раздались две автоматические очереди, в утренней тишине они были отлично слышны. Когда правоохранители прибыли на место, они увидели горящий грузовик, а из двора дома раздавались хлопки.Подойдя ближе, они увидели человека в бронежилете, "который выглядел так, будто готов вступить в перестрелку", оружия у него не было, рассказал шериф.Джадд сказал, что мужчина убежал в дом, оттуда раздалась еще одна очередь, а после закричала женщина и заплакал ребенок. Дом был забаррикадирован, обойдя жилище, полицейский вступил в перестрелку с подозреваемым, тот активно отстреливался, подавляя огнем нескольких стражей порядка. После злоумышленник затих, вышел с поднятыми руками и сдался в связи с ранением, в него попала одна пуля. Доставленный в госпиталь мужчина попытался встать с больничной кровати и отнять пистолет у полицейского, правоохранителям пришлось драться с ним прямо в отделении неотложной помощи, рассказал шериф.В это время правоохранители, осматривая один из домов, обнаружили раненую девочку и убитых мужчину, женщину и младенца у нее на руках. Еще одну убитую нашли в соседнем доме."Этот мужчина убил четверых этим утром, пытался убить полицейских, а потом сдался", - сказал Джадд."Он сказал, что принимает метамфетамин", - добавил он.Девочку доставили в больницу, по словам шерифа, разыскивают еще одну – 10-11 лет, но информация о том, что она была на месте происшествия не подтверждена.На допросе подозреваемый, по словам шерифа, назвал себя борцом за выживание. Личность мужчины установлена, но пока не разглашается, как только позволит его состояние, он будет переведен в заключение, сказал шериф.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

https://ria.ru/20210809/strelba-1745006261.html

https://ria.ru/20210726/strelba-1742839974.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, флорида