Казанский фестиваль мусульманского кино откроется фильм об Айтматове
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Казанский международный фестиваль мусульманского кино, в конкурсную программу которого вошли 50 фильмов из 45 стран, откроется в Казани 5 сентября, фильмом открытия станет документальная картина Григория Нахапетова "Чингиз Айтматов - дни и века" о выдающемся киргизском, советском писателе, сообщила пресс-служба киносмотра.
"В кинофестивале, проходящем под лозунгом "Через диалог культур - к культуре диалога", в 2021 году будут показаны картины из 45 стран мира. В основной конкурс вошли 50 картин в пяти номинациях: игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и национальный конкурс", - говорится в сообщении.
На фестивале также будут представлены параллельные программы: "Ислам в России", "Тюркский мир", "Казанские премьеры", "Транзит Москва - Казань". В отдельной программе покажут кино Афганистана. В программу "Ислам в России" вошли три документальных фильма из цикла "Мусульмане, которыми гордится Россия". Это картины "Абдульазиз Давлетшин. Дорога в Мекку" Абдуллы Иссы, "Муса Бигиев. Невольный эмигрант" Ильдара Исламгулова и "Галимджан Баруди. Памятная книжка" Галины Красноборовой. В программе "Тюркский мир", в частности, покажут турецкую картину "Улей" с Мерьем Узерли в главной роли (исполнительница роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век") .
Как сообщила пресс-служба, фестиваль посетит популярный турецкий актёр Али Бурак Джейлан, известный российским зрителям по сериалах "Черная любовь", "Воскресший Эртугрул". В рамках кинофорума 10 сентября состоится творческая встреча с актером.
Фестиваль пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино был основан в 2005 году по инициативе Совета муфтиев России. В программу фестиваля отбираются фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к толерантности, миру и справедливости. Бессменным президентом фестиваля является председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
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