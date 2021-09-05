https://ria.ru/20210905/festival-1748748331.html

Казанский фестиваль мусульманского кино откроется фильм об Айтматове

Казанский фестиваль мусульманского кино откроется фильм об Айтматове - РИА Новости, 05.09.2021

Казанский фестиваль мусульманского кино откроется фильм об Айтматове

Казанский международный фестиваль мусульманского кино, в конкурсную программу которого вошли 50 фильмов из 45 стран, откроется в Казани 5 сентября, фильмом... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:14

2021-09-05T11:14

2021-09-05T11:14

религия

афганистан

москва

чингиз айтматов

равиль гайнутдин

россия

мерьем узерли

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Казанский международный фестиваль мусульманского кино, в конкурсную программу которого вошли 50 фильмов из 45 стран, откроется в Казани 5 сентября, фильмом открытия станет документальная картина Григория Нахапетова "Чингиз Айтматов - дни и века" о выдающемся киргизском, советском писателе, сообщила пресс-служба киносмотра."В кинофестивале, проходящем под лозунгом "Через диалог культур - к культуре диалога", в 2021 году будут показаны картины из 45 стран мира. В основной конкурс вошли 50 картин в пяти номинациях: игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и национальный конкурс", - говорится в сообщении.На фестивале также будут представлены параллельные программы: "Ислам в России", "Тюркский мир", "Казанские премьеры", "Транзит Москва - Казань". В отдельной программе покажут кино Афганистана. В программу "Ислам в России" вошли три документальных фильма из цикла "Мусульмане, которыми гордится Россия". Это картины "Абдульазиз Давлетшин. Дорога в Мекку" Абдуллы Иссы, "Муса Бигиев. Невольный эмигрант" Ильдара Исламгулова и "Галимджан Баруди. Памятная книжка" Галины Красноборовой. В программе "Тюркский мир", в частности, покажут турецкую картину "Улей" с Мерьем Узерли в главной роли (исполнительница роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век") .Как сообщила пресс-служба, фестиваль посетит популярный турецкий актёр Али Бурак Джейлан, известный российским зрителям по сериалах "Черная любовь", "Воскресший Эртугрул". В рамках кинофорума 10 сентября состоится творческая встреча с актером.Фестиваль пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября.Казанский международный фестиваль мусульманского кино был основан в 2005 году по инициативе Совета муфтиев России. В программу фестиваля отбираются фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к толерантности, миру и справедливости. Бессменным президентом фестиваля является председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

https://ria.ru/20210902/chteniya-1748411666.html

https://ria.ru/20210720/aktsiya-1742041288.html

афганистан

москва

россия

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афганистан, москва, чингиз айтматов, равиль гайнутдин, россия, мерьем узерли