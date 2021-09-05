https://ria.ru/20210905/draka-1748761165.html

Медики оценили состояние пострадавших при драке в хабаровской колонии

Медики оценили состояние пострадавших при драке в хабаровской колонии - РИА Новости, 05.09.2021

Медики оценили состояние пострадавших при драке в хабаровской колонии

Четверо осужденных, пострадавших в драке в исправительной колонии в Хабаровском крае, находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы, сообщили РИА РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T14:22

2021-09-05T14:22

2021-09-05T15:58

происшествия

хабаровский край

амурск

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Четверо осужденных, пострадавших в драке в исправительной колонии в Хабаровском крае, находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.В СУСК в воскресенье проинформировали, что два человека погибли, еще четверо пострадали в драке в исправительной колонии №14 в Хабаровском крае, возбуждено дело. Прокуратура региона начала проверку. По информации ФСИН, в воскресенье в колонии в Амурске возник конфликт между группой осужденных, который перерос в драку, сотрудники учреждения пресекли противоправные действия, в происшествии пострадали шесть осужденных. ФСИН направила в колонию проверку, чтобы расследовать обстоятельства драки.Позже появилось сообщение, что одного из пострадавших прооперировали."По последним данным, два (госпитализированы) в Амурске, в реанимационно-анестезиологическом отделении в Комсомольской горбольнице номер 7 лежит один, его прооперировали, удалили гематому, тяжелое состояние", - сообщили в региональном минздраве.

https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html

хабаровский край

амурск

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происшествия, хабаровский край, амурск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)