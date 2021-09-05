https://ria.ru/20210905/draka-1748742056.html

Появились новые кадры массовой драки в Твери

Появились новые кадры массовой драки в Твери - РИА Новости, 05.09.2021

Появились новые кадры массовой драки в Твери

В Сети появилось видео массовой драки в Твери. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:01

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происшествия

тверь

спартак

фк спартак (москва)

зенит

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео массовой драки в Твери. Накануне в центре города группа людей устроила потасовку, в результате которой один человек попал в больницу.По данным телеканала RT, в инциденте участвовали около 60 фанатов "Спартака" и "Зенита".Сейчас региональное управление МВД устанавливает личности всех причастных.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство", по ней может грозить до пяти лет лишения свободы. Задержанных пока нет, пострадавшего из больницы отпустили.Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку и выяснить, оказывали ли участники драки сопротивление полицейским.

https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html

тверь

спартак

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2021

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Массовая драка фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери В Твери произошла массовая драка фанатов «Спартака» и «Зенита». Собрали, что известно. Инцидент произошёл в центре города накануне вечером. По данным СМИ, инициировали драку болельщики красно-белых, атаковавшие фанатов «Зенита» (те приехали в Тверь на матч «Зенита-2» в ФНЛ). В потасовке принимали участие около 60 человек, региональное МВД сообщило об 11 задержанных. Остальных участников конфликта сейчас разыскивают. По данным полиции, пострадал один человек. СМИ утверждают, что он получил перелом позвоночника. Сами клубы случившееся пока никак не комментировали 2021-09-05T10:01 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тверь, спартак, фк спартак (москва), зенит