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Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии - РИА Новости, 04.09.2021
Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
Реализация инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит укрепить экономическое сотрудничество в Евразии, считает генсек РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:14
2021-09-04T04:14
экономика
армения
африка
шос
си цзиньпин
дальневосточный федеральный университет
евразийский экономический союз
владимир норов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Реализация инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит укрепить экономическое сотрудничество в Евразии, считает генсек ШОС Владимир Норов.По словам Норова, сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути" на площадке ШОС создает необходимые условия для формирования широкой транзитной зоны для грузопотока из Европы в Азию и обратно.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости нарастить усилия по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210623/lavrov-1738277007.html
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экономика, армения, африка, шос, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, владимир норов, россия
04:14 04.09.2021
 
Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии

Генсек ШОС Норов: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят экономические связи в Евразии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСимволика Восточного экономического форума 2021
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Реализация инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит укрепить экономическое сотрудничество в Евразии, считает генсек ШОС Владимир Норов.

"Обе стратегии (ЕАЭС и "Один пояс, один путь" - ред.) имеют общие цели и задачи. Для них характерны всеобъемлющий подход и открытость. Их реализация позволит объединить усилия различных государств в поиске ответов на современные вызовы, укрепить экономическое сотрудничество на континенте и создать условия для развития трансконтинентальной транспортной и энергетической инфраструктуры. В этих процессах, как нам видится, Шанхайская организация сотрудничества призвана сыграть системную роль", - сказал он в видеообращении в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнёрства" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Норова, сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути" на площадке ШОС создает необходимые условия для формирования широкой транзитной зоны для грузопотока из Европы в Азию и обратно.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости нарастить усилия по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.
Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:53
Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
04:00
ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
 
ЭкономикаАрменияАфрикаШОССи ЦзиньпинДальневосточный федеральный университетЕвразийский экономический союзВладимир НоровРоссия
 
 
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