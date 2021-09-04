Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
Генсек ШОС Норов: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят экономические связи в Евразии
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСимволика Восточного экономического форума 2021
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Реализация инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит укрепить экономическое сотрудничество в Евразии, считает генсек ШОС Владимир Норов.
"Обе стратегии (ЕАЭС и "Один пояс, один путь" - ред.) имеют общие цели и задачи. Для них характерны всеобъемлющий подход и открытость. Их реализация позволит объединить усилия различных государств в поиске ответов на современные вызовы, укрепить экономическое сотрудничество на континенте и создать условия для развития трансконтинентальной транспортной и энергетической инфраструктуры. В этих процессах, как нам видится, Шанхайская организация сотрудничества призвана сыграть системную роль", - сказал он в видеообращении в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнёрства" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам Норова, сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути" на площадке ШОС создает необходимые условия для формирования широкой транзитной зоны для грузопотока из Европы в Азию и обратно.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости нарастить усилия по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.
Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.