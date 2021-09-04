https://ria.ru/20210904/svyazi-1748656487.html

Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии

Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии - РИА Новости, 04.09.2021

Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии

Реализация инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит укрепить экономическое сотрудничество в Евразии, считает генсек РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:14

2021-09-04T04:14

2021-09-04T04:14

экономика

армения

африка

шос

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

евразийский экономический союз

владимир норов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747980740_0:196:3072:1923_1920x0_80_0_0_3294ef7b4db051943f08bf1d08df8771.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Реализация инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит укрепить экономическое сотрудничество в Евразии, считает генсек ШОС Владимир Норов.По словам Норова, сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути" на площадке ШОС создает необходимые условия для формирования широкой транзитной зоны для грузопотока из Европы в Азию и обратно.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости нарастить усилия по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210623/lavrov-1738277007.html

https://ria.ru/20210904/memorandum-1748655897.html

армения

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, армения, африка, шос, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, владимир норов, россия