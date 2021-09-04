https://ria.ru/20210904/space_pi-1748598821.html

Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники

Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники - РИА Новости, 04.09.2021

Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники

Кубсат - “кубический сателлит”, стандартизированный спутник объёмом в 1 литр. Он может выполнять те же функции, что и “большие” профессиональные спутники - но запускать кубсаты могут даже дети. И уже год, как в СПбПУ работает программа Space Pi, которая помогает школьникам спроектировать, собрать и запустить в космос свой собственный кубсат.

2021-09-04T12:00

2021-09-04T12:00

2021-09-04T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники Кубсат - “кубический сателлит”, стандартизированный спутник объёмом в 1 литр. Он может выполнять те же функции, что и “большие” профессиональные спутники - но запускать кубсаты могут даже дети. И уже год, как в СПбПУ работает программа Space Pi, которая помогает школьникам спроектировать, собрать и запустить в космос свой собственный кубсат. audio/mpeg

Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники Кубсат - “кубический сателлит”, стандартизированный спутник объёмом в 1 литр. Он может выполнять те же функции, что и “большие” профессиональные спутники - но запускать кубсаты могут даже дети. И уже год, как в СПбПУ работает программа Space Pi, которая помогает школьникам спроектировать, собрать и запустить в космос свой собственный кубсат. audio/mpeg

Подробно об этом рассказал профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель проекта Space Pi Сергей Макаров.Желающие принять участие и запустить свой собственный спутник могут заполнить заявку на участие в конкурсе “Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект”.В одном из эпизодов этого подкаста мы обсуждали, как и зачем прививать детям интерес к изучению космоса. А в другом нашем подкасте “Не верю!” мы говорили о том, какие у молодых специалистов есть перспективы для работы в космической отрасли.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, спутник, роскосмос, космос, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, подкаст, россия, аудио