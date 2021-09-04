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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210904/space_pi-1748598821.html
Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники
Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники - РИА Новости, 04.09.2021
Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники
Кубсат - “кубический сателлит”, стандартизированный спутник объёмом в 1 литр. Он может выполнять те же функции, что и “большие” профессиональные спутники - но запускать кубсаты могут даже дети. И уже год, как в СПбПУ работает программа Space Pi, которая помогает школьникам спроектировать, собрать и запустить в космос свой собственный кубсат.
2021-09-04T12:00
2021-09-04T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
спутник
роскосмос
космос
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
подкаст
россия
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Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники
Кубсат - “кубический сателлит”, стандартизированный спутник объёмом в 1 литр. Он может выполнять те же функции, что и “большие” профессиональные спутники - но запускать кубсаты могут даже дети. И уже год, как в СПбПУ работает программа Space Pi, которая помогает школьникам спроектировать, собрать и запустить в космос свой собственный кубсат.
audio/mpeg
Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники
Кубсат - “кубический сателлит”, стандартизированный спутник объёмом в 1 литр. Он может выполнять те же функции, что и “большие” профессиональные спутники - но запускать кубсаты могут даже дети. И уже год, как в СПбПУ работает программа Space Pi, которая помогает школьникам спроектировать, собрать и запустить в космос свой собственный кубсат.
audio/mpeg
Подробно об этом рассказал профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель проекта Space Pi Сергей Макаров.Желающие принять участие и запустить свой собственный спутник могут заполнить заявку на участие в конкурсе “Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект”.В одном из эпизодов этого подкаста мы обсуждали, как и зачем прививать детям интерес к изучению космоса. А в другом нашем подкасте “Не верю!” мы говорили о том, какие у молодых специалистов есть перспективы для работы в космической отрасли.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, спутник, роскосмос, космос, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, подкаст, россия, аудио
12:00 04.09.2021
 

Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники

Мы все умрём. Но это не точно
Ионный двигатель под партой: как школьники собирают и запускают спутники
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Кубсат - “кубический сателлит”, стандартизированный спутник объёмом в 1 литр. Он может выполнять те же функции, что и “большие” профессиональные спутники - но запускать кубсаты могут даже дети. И уже год, как в СПбПУ работает программа Space Pi, которая помогает школьникам спроектировать, собрать и запустить в космос свой собственный кубсат.
Подробно об этом рассказал профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель проекта Space Pi Сергей Макаров.
Желающие принять участие и запустить свой собственный спутник могут заполнить заявку на участие в конкурсе “Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект”.
В одном из эпизодов этого подкаста мы обсуждали, как и зачем прививать детям интерес к изучению космоса. А в другом нашем подкасте “Не верю!” мы говорили о том, какие у молодых специалистов есть перспективы для работы в космической отрасли.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноТехнологииСпутникРоскосмосКосмосСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоПодкастРоссия
 
 
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