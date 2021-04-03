https://ria.ru/20210403/space_race-1604021506.html

Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.

2021-04-03T12:00

2021-04-03T12:00

2021-04-03T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

космос

наука

технологии

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Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники? Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”. audio/mpeg

Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники? Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”. audio/mpeg

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