https://ria.ru/20210403/space_race-1604021506.html
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
2021-04-03T12:00
2021-04-03T12:00
2021-04-03T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
космос
наука
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604021351_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_851c132d1f6ea7cb39b15a0fb0c9662d.jpg
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
audio/mpeg
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваЭксперты эпизода Анастасия Ильина, Александр Рогачёв, Анна ТощеваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604021351_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_feead66b279faf804fa6fbd8336030ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, космос, наука, технологии
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.