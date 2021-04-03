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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210403/space_race-1604021506.html
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
2021-04-03T12:00
2021-04-03T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
космос
наука
технологии
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Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
audio/mpeg
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваЭксперты эпизода Анастасия Ильина, Александр Рогачёв, Анна ТощеваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аудио, подкаст, космос, наука, технологии

Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

12:00 03.04.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?
12:00
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Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Эксперты эпизода Анастасия Ильина, Александр Рогачёв, Анна Тощева
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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