https://ria.ru/20210806/kosmonavtika-1744498742.html

Стартапы и школьные проекты: частная космонавтика, о которой мы не знаем

Стартапы и школьные проекты: частная космонавтика, о которой мы не знаем - РИА Новости, 06.08.2021

Стартапы и школьные проекты: частная космонавтика, о которой мы не знаем

Из-за парты — в космос: в России любой школьник может бесплатно собрать и запустить свой собственный спутник (и это не миф!). "Попить чаю на МКС стоит $5000", на луноход можно собрать денег на краудфандинговой площадке, а Китай давно захватил бы сегмент частной космонавтики, если бы не санкции: частный космос, о котором мы не знаем.

2021-08-06T12:00

2021-08-06T12:00

2021-08-06T15:17

не верю!

в мире

образование - общество

дети

наука

бизнес

сша

стэнфорд

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Стартапы и школьные проекты: частная космонавтика, о которой мы не знаем Из-за парты — в космос: в России любой школьник может бесплатно собрать и запустить свой собственный спутник (и это не миф!). "Попить чаю на МКС стоит $5000", на луноход можно собрать денег на краудфандинговой площадке, а Китай давно захватил бы сегмент частной космонавтики, если бы не санкции: частный космос, о котором мы не знаем. audio/mpeg

Стартапы и школьные проекты: частная космонавтика, о которой мы не знаем Из-за парты — в космос: в России любой школьник может бесплатно собрать и запустить свой собственный спутник (и это не миф!). "Попить чаю на МКС стоит $5000", на луноход можно собрать денег на краудфандинговой площадке, а Китай давно захватил бы сегмент частной космонавтики, если бы не санкции: частный космос, о котором мы не знаем. audio/mpeg

Кто спас Брэнсона от банкротства? Почему стартапы по добыче ископаемых на астероидах не "взлетели"? Об особенностях частной космонавтики в России и мире рассказали популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров (Зеленый кот), и основатель лаборатории и генеральный директор компании "Стратонавтика" Денис Ефремов.1:39 Российский SpaceX и спутник, который стоит как завод.5:29 "15 лет обещать полет, ну сколько можно!? 10 лет билеты продавать и ни одного полета": кто спас Брэнсона от банкротства? 7:12 "Осталось только поставить кресла для туристов. Вот эти "немножко" изменений затянулись на 15 лет": с чего началась история Virgin Galactic?9:10 Что такое Кубсат (CubeSat) и почему эта технология стала революцией не только в образовании, но и в бизнесе. 12:09 Космос образовательный: как школьники и студенты со всей страны бесплатно получили комплектующие для разработки собственных спутников и запустили их в космос?26:01 Что такое "Воздушно-инженерная школа" (CanSat) и какие ракеты запускают школьники?39:54 Космический майнинг: почему стартапы по добыче ископаемых на астероидах не "взлетели"?46:25 “Собрать деньги на луноход с помощью краудфандинга”: израильский аппарат, который построили на частные деньги и отправили на Луну. 48:49 Китайская экспансия: почему им все завидуют, и что произойдет, если с космической индустрии Китая снимут санкции? Образовательная программа "Стратосферный спутник" организован силами Лаборатории "Стратонавтика", компании "Образование Будущего" и сообщества "Космический Рейс", в сотрудничестве с МГУ имени М. В. Ломоносова, "Малой академии наук Импульс", оператором проекта выступает Ассоциация участников технологических кружков НТИ. Проект реализован при поддержке Госкорпорации "Роскосмос".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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