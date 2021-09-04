https://ria.ru/20210904/dovlatov-1748712769.html

Источник сообщил о задержании организаторов фестиваля в память о Довлатове

Источник сообщил о задержании организаторов фестиваля в память о Довлатове - РИА Новости, 04.09.2021

Источник сообщил о задержании организаторов фестиваля в память о Довлатове

Организаторов фестиваля "День Д" в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия,... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T19:07

2021-09-04T19:07

2021-09-04T20:45

общество

санкт-петербург

сергей довлатов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Организаторов фестиваля "День Д" в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Троих человек, организаторов фестиваля в честь Довлатова на Загородном проспекте в Петербурге, увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.В официальной группе фестиваля "ВКонтакте" сообщили, что в 28-й отдел полиции отвезли директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов.В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова Глаше был запланирован парад фокстерьеров."День Д" - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге в 2016 году.Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978 году он жил преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20120809/499040935.html

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общество, санкт-петербург, сергей довлатов, россия