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Источник сообщил о задержании организаторов фестиваля в память о Довлатове
Источник сообщил о задержании организаторов фестиваля в память о Довлатове - РИА Новости, 04.09.2021
Источник сообщил о задержании организаторов фестиваля в память о Довлатове
Организаторов фестиваля "День Д" в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T19:07
2021-09-04T20:45
общество
санкт-петербург
сергей довлатов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Организаторов фестиваля "День Д" в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Троих человек, организаторов фестиваля в честь Довлатова на Загородном проспекте в Петербурге, увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.В официальной группе фестиваля "ВКонтакте" сообщили, что в 28-й отдел полиции отвезли директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов.В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова Глаше был запланирован парад фокстерьеров."День Д" - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге в 2016 году.Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978 году он жил преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.
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общество, санкт-петербург, сергей довлатов, россия
19:07 04.09.2021 (обновлено: 20:45 04.09.2021)
 
Источник сообщил о задержании организаторов фестиваля в память о Довлатове

Источник: организаторов фестиваля в память о Довлатове в Петербурге увезли в полицию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Организаторов фестиваля "День Д" в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Троих человек, организаторов фестиваля в честь Довлатова на Загородном проспекте в Петербурге, увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Писатель Сергей Довлатов на фоне таллинского дома печати. 1974 год - РИА Новости, 1920, 09.08.2012
9 августа 2012, 16:06
Сергей Донатович Довлатов. Биографическая справкаИзвестный писатель, журналист Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе в семье театрального режиссера Доната Мечика и литературного корректора Норы Довлатовой.
В официальной группе фестиваля "ВКонтакте" сообщили, что в 28-й отдел полиции отвезли директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов.
В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова Глаше был запланирован парад фокстерьеров.
"День Д" - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге в 2016 году.
Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978 году он жил преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.
 
ОбществоСанкт-ПетербургСергей ДовлатовРоссия
 
 
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