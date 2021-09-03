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Зеленский обеспечил ядерный прорыв Украины
Зеленский обеспечил ядерный прорыв Украины - РИА Новости, 03.09.2021
Зеленский обеспечил ядерный прорыв Украины
Одним из главных результатов визита Владимира Зеленского в США стал оглушительный успех уже после первой серьезной встречи — с местным министром энергетики. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:00
2021-09-03T08:00
авторы
украина
сша
вашингтон (город)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир зеленский
энергоатом
хмельницкая аэс
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Одним из главных результатов визита Владимира Зеленского в США стал оглушительный успех уже после первой серьезной встречи — с местным министром энергетики. После радостного сообщения президента немалая часть политических украинцев бросилась рассуждать о том, что теперь-то страна обеспечена электроэнергией с АЭС как минимум до 2100 года.Вот только объективная реальность позволяет утверждать, что ни пяти, ни, скорее всего, даже одного энергоблока возведено не будет. А вот действующие 15 украинских блоков, построенные (или в значительной мере построенные) при СССР, весьма вероятно, уйдут либо под управление, либо в собственность американской корпорации. Следствием чего будет не обеспеченность Украины электроэнергией с АЭС до конца века, а ее изрядное подорожание в обозримом будущем.Обсуждая реалистичность подписанного в Вашингтоне документа, надо помнить, что в нем не сказано, кто и на каких условиях будет финансировать проект. К примеру, когда при президенте Трампе США подписывали соглашение о сотрудничестве в сфере развития ядерной энергетики с Польшей, то речь там изначально шла о том, что 49% строительства АЭС профинансирует Варшава, а варианты финансирования остальных 51% стороны будут искать. Все прочее (подрядчик, количество энергоблоков и т. д.) было вторичным по отношению к вопросу финансирования. Меморандумов по поводу строительства чего-либо в самых разных сферах, но без источников финансирования, Украина за последние годы подписала десятки. Результат у них один и тот же — полный ноль.Кстати, всего четыре месяца назад Зеленский вещал о том, что Украина будет застроена малыми модульными реакторами SMR-160 от конкурента Westinghouse — компании Holtec. А вчера, 2 сентября, то есть уже после подписания меморандума с Westinghouse, "Энергоатом" подписал меморандум с еще одним конкурентом корпорации, компанией NuScale Power. Об изучении возможности строительства уже ее малых модульных реакторов. Так что сегодняшний украинский принцип — больше меморандумов, хороших и разных.Еще одна проблема — цена вопроса. В заявленные 30 миллиардов долларов на строительство пяти энергоблоков наверняка смог бы уложиться "Росатом", а вот американцы — вряд ли. Даже на уровне обсуждений возможного строительства с польской стороной речь шла примерно о восьми миллиардах за один блок. Для Украины цена никак не может быть ниже. Тем более что использовать в целях удешевления проекта задел при возведении третьего блока Хмельницкой АЭС (а он был построен СССР на 75%) затруднительно даже при строительстве новых энергоблоков по российскому дизайну. По американскому же проекту это просто невозможно. Те самые энергоблоки Westinghouse АР-1000, на которые рассчитывают на Украине, в самой Америке строятся на АЭС Vogtle уже почти десять лет. Они все еще не достроены, а стоимость строительства двух блоков уже выросла до 27 миллиардов долларов — что более чем вдвое превысило первоначальные планы.Но и это не все — вызывает сомнения сама способность Westinghouse в принципе выполнить проект.После 1979 года, когда случилась авария на АЭС Three Mile Island, Westinghouse около 30 лет не занималась разработкой и строительством новых энергоблоков. АР-1000 стал первой разработкой после длительного перерыва.Сооружение первых четырех блоков АР-1000 началось в 2009 году не в США, а на двух китайских АЭС. В КНР очень нуждались в соответствующих компетенциях и технологиях, а потому махнули рукой на то, что проект не был осуществлен на родине разработчиков. В итоге обошлось это китайцам дорого — реализация проекта затянулась почти на десять лет, а стоимость выросла, по разным оценкам, в три-четыре раза.Достраивали же энергоблоки китайцы практически самостоятельно — по причине неспособности Westinghouse это сделать. Но, во всяком случае, компетенции в КНР получили точно.В 2013 году началось строительство четырех таких же блоков на двух американских АЭС. Об одной из них было упомянуто выше — там мучения Westinghouse продолжаются, и даже примерных сроков их окончания пока не видно, хотя планировалось запустить в 2016-2017 годах. А вот на другой АЭС (Virgil C. Summer) они закончились: недостроенные энергоблоки демонтируют.Тут стоит также напомнить, что Westinghouse за последнее десятилетие пережила немало кризисов и банкротств. Кстати, в ходе одного из них американцы мастерски финансово "высушили" японскую Toshiba. Руководству Westinghouse (в основном бывшему, но не суть) сейчас предъявляется множество обвинений (подделка документов, хищения и растраты, коррупция) — дело расследует ФБР. Действующее руководство охотно "жертвует" суммы в рамках сотрудничества с федеральными органами, видимо, надеясь хоть как-то замять скандал.В общем, и Westinghouse на сегодня — компания с феерической репутацией и уникальным уровнем профессиональных компетенций. А руководство украинского государства ему под стать. Нашли они друг друга недаром.Можно, кстати, предположить, чем закончится плодотворное сотрудничество столь уважаемых сторон.Совсем недавно мы писали о том, что спешка с запуском не доведенного до ума Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива и с корпоратизацией государственного "Энергоатома" может быть связана с тем, что в управление или владение украинскими атомными станциями хотят зайти "западные партнеры".В свете всего вышеописанного, думается, подписание меморандума между Westinghouse и "Энергоатомом" добавляет веса именно этой версии, а никак не перспективам строительства энергоблоков на Украине. Вполне возможно, Westinghouse получит контроль над украинскими АЭС, вытеснит с рынка российское ядерное топливо и станет диктовать ценовую политику. И тогда местные потребители узнают, что "электроны свободы" от Westinghouse стоят значительно дороже электронов "Росатома".
https://ria.ru/20210430/energetika-1730536938.html
https://ria.ru/20210427/reaktory-1730070598.html
https://ria.ru/20210831/energobloki-1748063242.html
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https://ria.ru/20210828/ukraina-1747579336.html
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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авторы, украина, сша, вашингтон (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир зеленский, энергоатом, хмельницкая аэс
08:00 03.09.2021
 

Зеленский обеспечил ядерный прорыв Украины

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время подписания меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric
Президент Украины Владимир Зеленский во время подписания меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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Одним из главных результатов визита Владимира Зеленского в США стал оглушительный успех уже после первой серьезной встречи — с местным министром энергетики.

Зеленский в своем твиттере написал: "Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов".

После радостного сообщения президента немалая часть политических украинцев бросилась рассуждать о том, что теперь-то страна обеспечена электроэнергией с АЭС как минимум до 2100 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 08:00
Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером
Вот только объективная реальность позволяет утверждать, что ни пяти, ни, скорее всего, даже одного энергоблока возведено не будет. А вот действующие 15 украинских блоков, построенные (или в значительной мере построенные) при СССР, весьма вероятно, уйдут либо под управление, либо в собственность американской корпорации. Следствием чего будет не обеспеченность Украины электроэнергией с АЭС до конца века, а ее изрядное подорожание в обозримом будущем.
Обсуждая реалистичность подписанного в Вашингтоне документа, надо помнить, что в нем не сказано, кто и на каких условиях будет финансировать проект. К примеру, когда при президенте Трампе США подписывали соглашение о сотрудничестве в сфере развития ядерной энергетики с Польшей, то речь там изначально шла о том, что 49% строительства АЭС профинансирует Варшава, а варианты финансирования остальных 51% стороны будут искать. Все прочее (подрядчик, количество энергоблоков и т. д.) было вторичным по отношению к вопросу финансирования. Меморандумов по поводу строительства чего-либо в самых разных сферах, но без источников финансирования, Украина за последние годы подписала десятки. Результат у них один и тот же — полный ноль.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 00:57
Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
Кстати, всего четыре месяца назад Зеленский вещал о том, что Украина будет застроена малыми модульными реакторами SMR-160 от конкурента Westinghouse — компании Holtec. А вчера, 2 сентября, то есть уже после подписания меморандума с Westinghouse, "Энергоатом" подписал меморандум с еще одним конкурентом корпорации, компанией NuScale Power. Об изучении возможности строительства уже ее малых модульных реакторов. Так что сегодняшний украинский принцип — больше меморандумов, хороших и разных.
Еще одна проблема — цена вопроса. В заявленные 30 миллиардов долларов на строительство пяти энергоблоков наверняка смог бы уложиться "Росатом", а вот американцы — вряд ли. Даже на уровне обсуждений возможного строительства с польской стороной речь шла примерно о восьми миллиардах за один блок. Для Украины цена никак не может быть ниже. Тем более что использовать в целях удешевления проекта задел при возведении третьего блока Хмельницкой АЭС (а он был построен СССР на 75%) затруднительно даже при строительстве новых энергоблоков по российскому дизайну. По американскому же проекту это просто невозможно. Те самые энергоблоки Westinghouse АР-1000, на которые рассчитывают на Украине, в самой Америке строятся на АЭС Vogtle уже почти десять лет. Они все еще не достроены, а стоимость строительства двух блоков уже выросла до 27 миллиардов долларов — что более чем вдвое превысило первоначальные планы.
Но и это не все — вызывает сомнения сама способность Westinghouse в принципе выполнить проект.
После 1979 года, когда случилась авария на АЭС Three Mile Island, Westinghouse около 30 лет не занималась разработкой и строительством новых энергоблоков. АР-1000 стал первой разработкой после длительного перерыва.
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 19:23
На Украине планируют построить пять атомных энергоблоков, заявил Зеленский
Сооружение первых четырех блоков АР-1000 началось в 2009 году не в США, а на двух китайских АЭС. В КНР очень нуждались в соответствующих компетенциях и технологиях, а потому махнули рукой на то, что проект не был осуществлен на родине разработчиков. В итоге обошлось это китайцам дорого — реализация проекта затянулась почти на десять лет, а стоимость выросла, по разным оценкам, в три-четыре раза.
Достраивали же энергоблоки китайцы практически самостоятельно — по причине неспособности Westinghouse это сделать. Но, во всяком случае, компетенции в КНР получили точно.
В 2013 году началось строительство четырех таких же блоков на двух американских АЭС. Об одной из них было упомянуто выше — там мучения Westinghouse продолжаются, и даже примерных сроков их окончания пока не видно, хотя планировалось запустить в 2016-2017 годах. А вот на другой АЭС (Virgil C. Summer) они закончились: недостроенные энергоблоки демонтируют.
Тут стоит также напомнить, что Westinghouse за последнее десятилетие пережила немало кризисов и банкротств. Кстати, в ходе одного из них американцы мастерски финансово "высушили" японскую Toshiba. Руководству Westinghouse (в основном бывшему, но не суть) сейчас предъявляется множество обвинений (подделка документов, хищения и растраты, коррупция) — дело расследует ФБР. Действующее руководство охотно "жертвует" суммы в рамках сотрудничества с федеральными органами, видимо, надеясь хоть как-то замять скандал.
АЭС Дукованы - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 08:00
Америка запретила атомное сотрудничество с Россией
В общем, и Westinghouse на сегодня — компания с феерической репутацией и уникальным уровнем профессиональных компетенций. А руководство украинского государства ему под стать. Нашли они друг друга недаром.
Можно, кстати, предположить, чем закончится плодотворное сотрудничество столь уважаемых сторон.
Совсем недавно мы писали о том, что спешка с запуском не доведенного до ума Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива и с корпоратизацией государственного "Энергоатома" может быть связана с тем, что в управление или владение украинскими атомными станциями хотят зайти "западные партнеры".
В свете всего вышеописанного, думается, подписание меморандума между Westinghouse и "Энергоатомом" добавляет веса именно этой версии, а никак не перспективам строительства энергоблоков на Украине. Вполне возможно, Westinghouse получит контроль над украинскими АЭС, вытеснит с рынка российское ядерное топливо и станет диктовать ценовую политику. И тогда местные потребители узнают, что "электроны свободы" от Westinghouse стоят значительно дороже электронов "Росатома".
Церемония открытия Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 08:00
Назло России: как Украина использует кладбище ядерного топлива
 
АвторыУкраинаСШАВашингтон (город)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ЗеленскийЭнергоатомХмельницкая АЭС
 
 
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