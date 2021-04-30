https://ria.ru/20210430/energetika-1730536938.html

Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером

Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном прорыве возглавляемого им государства. А поскольку объявление было приурочено к 35-летию аварии на... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:00

2021-04-30T08:00

2021-04-30T08:00

ядерные реакторы

хмельницкая аэс

энергоатом

чернобыльская аэс

владимир зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном прорыве возглавляемого им государства. А поскольку объявление было приурочено к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС, то неудивительно, что оный прорыв относится к сфере атомной энергетики.Заявленный настрой и поставленная цель выглядят весьма солидно и амбициозно — особенно если их рассматривать в отрыве от реалий. В частности, от достижения ранее заявленных Украиной целей в сфере атомной энергетики, от состояния проекта реактора SMR-160, от целей компании Holtec International, являющейся автором программы.А вот с учетом этих обстоятельств гораздо более реалистичными целями выглядят:Для начала стоит подробнее коснуться SMR-160. SMR-160 — это проект малого модульного ядерного реактора (от английского — small modular reactor) электрической мощностью 160 мегаватт. Размещать реактор планируется под землей с опорой на пассивные системы безопасности, а в качестве топлива использовать низкообогащенный уран. Реактор позиционируется как едва ли не абсолютно безопасный.Его проектировщиком выступила компания Holtec International, которая специализируется на производстве оборудования и систем для энергетической промышленности, главным образом систем транспортировки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива. Ранее проектировщиком реакторов Holtec не выступала. Идея зайти на этот рынок, в частности в сегмент малых модульных реакторов, у руководства компании появилась в 2011 году. Собственно, SMR-160 — плод этого шага. Но плод сугубо бумажный.Дело в том, что SMR-160 не только не воплощен в, так сказать, железе, но даже не прошел лицензирование ни у одного из национальных регуляторов. Более того, на родине, в США, Holtec лицензирование пройти пока даже не стремится. Единственная страна, где предпринимается хотя бы попытка получить лицензию, это Канада. Но и там проект вышел лишь на второй этап процедуры предварительного рассмотрения и до ее завершения могут пройти годы.Тем не менее Украине Holtec стал предлагать строительство этих реакторов еще в 2017 году — причем якобы с локализацией производства большого количества оборудования на украинских предприятиях. На первый взгляд может показаться странным, что столь щедрое предложение было сделано именно Украине, переживающей кризис в экономике и энергетике, никогда не имевшей ни собственных мощностей по производству ядерных реакторов, ни соответствующей полноценной научной базы. Да еще и компанией, известной тем, что все ее производство сосредоточено в США.Стоит разобраться почему.В столь чувствительной сфере, как атомная энергетика, как правило, строится сначала опытный (или демонстрационный) реактор, на котором отрабатываются все особенности его функционирования, подтверждаются заявленные характеристики и так далее. Все это длится годы, а иногда и многие годы, и стоит немало денег. Причем, как правило, это делается на территории страны, где находится проектировщик. Достаточно посмотреть, как в этом вопросе действует Россия — не только лидер в вопросе строительства ядерных реакторов малой мощности, но и единственный на сегодня эксплуатант сразу нескольких промышленных образцов таковых.Holtec делает ход конем, предлагая Украине сразу промышленное строительство SMR-160, понимая, что на родине такой фокус не пройдет. При этом компания явно добилась в данном процессе определенных успехов, раз уже не только руководство "Энергоатома", прямо заинтересованное в реализации проекта, но и президент страны говорят о строительстве "новейших реакторов" как о вопросе решенном.Правда, на Украине решения могут меняться с калейдоскопической быстротой. И это тоже стоит иметь в виду. В сентябре прошлого года Зеленский своим указом обязал правительство в двухмесячный срок подать законопроект о достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. С тех пор прошло семь месяцев. Законопроект подан так и не был, а концепция достройки двух полноценных реакторов вдруг изменилась на концепцию постройки "новейших" SMR-160.Но вернемся к возможным причинам интереса к Украине. Заявляется, что стоимость строительства одного реактора SMR-160 составляет примерно миллиард долларов.Что тут можно сказать? Во-первых, стоимость строительства нового российского реактора ВВЭР-1200, несколько единиц которого уже находится в промышленной эксплуатации, исходя из данных турецкого контракта, находится в пределах 5,5 миллиарда долларов. При мощности в 7,5 раза больше единица вырабатываемой им энергии будет дешевле, чем на SMR-160, даже если удастся уложиться в заявленный миллиард.Во-вторых, совсем недавно Holtec закончил строительство на Украине сухого хранилища отработавшего ядерного топлива для Чернобыльской АЭС, фактическая стоимость которого составила 413 миллионов евро против изначальной проектной стоимости в 68 миллионов евро. Holtec же строит на Украине и централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива еще для трех украинских АЭС. Его смета уже выросла в четыре раза — до 1,5 миллиарда долларов. А с учетом того, что проект очень далек от завершения, до каких размеров она может вырасти в итоге, большой вопрос. Причем если по первоначальному контракту было предусмотрено, что 85% стоимости строительства американская сторона покрывает дешевыми кредитами и обеспечивает частичную передачу технологий, то в итоге украинская сторона оплачивала работы на 85% авансом, а положения о передаче технологий по ходу дела из контракта выпали.И ведь описанное подорожание касается хорошо отработанного компанией Holtec строительства объектов длительного хранения отработавшего ядерного топлива. Но даже тут Украина для Holtec оказалась настоящим Клондайком. Что уж говорить о перспективах строительства компанией первого в ее истории реактора, да еще и нового, не апробированного типа! Тем более что и не новые реакторы, которые строились западными компаниями в последние годы, например в Финляндии и Китае, по ходу дела дорожали в разы. Собственно, из этого и можно сделать вывод, что интерес компании во всем этом деле вполне прагматичный — поэкспериментировать и, если все получится, то неплохо заработать.Интерес украинской стороны тоже очевиден: разговоры о развитии украинской атомной энергетики и строительстве новейших реакторов с максимальной локализацией — отличный PR. Без хорошего заработка тут дело тоже не обойдется, но на уровне не компаний, а отдельных высокопоставленных лиц.Ну и конечно, все это сопряжено с рисками, которые несет в себе эксперимент для Украины. Но они, похоже, не волнуют ни одну из сторон.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zelenskiy-1730041765.html

https://ria.ru/20210427/reaktory-1730070598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/ukraina-1730079841.html

https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html

украина

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

ядерные реакторы, хмельницкая аэс, энергоатом, чернобыльская аэс, владимир зеленский, украина, авторы, мнение - авторы