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Хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине растут как грибы
Хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине растут как грибы
В день тридцать пятой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский отправился на станцию, чтобы торжественно вручить лицензию на эксплуатацию сухого РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:00
2021-04-28T08:00
россия
энергоатом
чернобыльская аэс
владимир зеленский
украина
авторы
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В день тридцать пятой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский отправился на станцию, чтобы торжественно вручить лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2).Шесть лет назад на Украине был принят закон, объявляющий декоммунизацию одним из столпов государственной политики. Однако как раз от худших традиций советских времен отказываться там никто не собирается: приурочивание визита президента и выдачи им разрешения на эксплуатацию объекта к годовщине аварии — как раз такой случай.На самом деле горячие испытания на ХОЯТ-2 успешно завершены еще в декабре прошлого года, и 186 отработавших тепловыделяющих сборок размещены на 100-летнее хранение, после чего принятие объекта в эксплуатацию превратилось в формальность, которую можно было организовать в любой момент.С учетом же того, что украинская власть давно не уделяет ни малейшего внимания преодолению последствий катастрофы (уже более десяти лет на Украине не существует соответствующей госпрограммы, а меры по социальной защите пострадавших от аварии были радикально урезаныпосле Майдана), приурочивание этой формальности к 26 апреля кому-то показалось удачным пиар-ходом.Да и не является чем-то необычным для Украины повторное открытие объектов. Например, в конце прошлого года руководство компании "Энергоатом" объявило об открытии первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и об отказе от вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Вот только по факту оно недостроено и к нему нет подъездных путей: тягать туда ОЯТ можно разве что дирижаблями.Но еще хуже, что на Украине, похоже, забыли уроки 35-летней давности: власти с легкостью идут на эксперименты, навязываемые внешними кураторами, а люди, имеющие прямое отношение к АЭС, угрожают взрывами станций на случай, если "Путин нападет".Что же касается перспектив ХОЯТ-2 и ЦХОЯТ, то для начала стоит разобраться, что представляют собой эти два объекта.ХОЯТ-2 — сухое хранилище отработавшего ядерного топлива с первых трех энергоблоков Чернобыльской АЭС, поскольку по понятным причинам с четвертого блока ОЯТ с апреля 1986 года оно не выгружалось. А предыдущее хранилище (мокрого типа, ХОЯТ-1) было построено СССР аккурат к 1986 году. На Чернобыльской АЭС накопилось более 21 тысячи тепловыделяющих сборок, около двух тысяч отработавших дополнительных поглотителей и более 23 тысяч удлиняющих стержней. Все это надлежит переместить на сухое 100-летнее хранение в ХОЯТ-2.ХОЯТ-2 имеет замечательную историю строительства, которая, вопреки заявлению Зеленского, насчитывает не десять, а двадцать лет. Оно началось в 2001 году и финансировалось со Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития. Оттуда же, к слову, финансировалось и строительство завода по переработке жидких радиоактивных отходов и новой арки над советским "саркофагом" для четвертого блока АЭС. Донорами для этого счета выступают 28 стран, включая Россию, хотя основное финансирование обеспечивает ЕС.ЦХОЯТ — сухое централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива с энергоблоков остальных украинских АЭС. Ранее сухое хранилище имелось только у Запорожской АЭС. Причем рассчитанное не на 100, а лишь на 50 лет хранения. Поэтому ОЯТ с остальных АЭС (Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой) вывозилось в Россию на временное хранение или переработку с последующим возвратом на Украину радиоактивных отходов. Большая часть ОЯТ (с блоков ВВЭР-1000) находится в России на временном хранении. ОЯТ с двух блоков ВВЭР-440 Ровенской АЭС в России перерабатывается с извлечением полезных элементов и остекловыванием радиоактивных отходов. Сроки временного хранения и сроки возврата отходов, о которых Россия и Украина договаривались изначально, уже прошли. Но до запуска ЦХОЯТ Украина вынуждена договариваться об их продлении и ежегодно платить около 200 миллионов долларов.Строительство ЦХОЯТ тоже оказалось приличным финансовым пиршеством, которое в итоге должно по масштабам превзойти таковое при строительстве ХОЯТ-2.Как упоминалось выше, в этом году от вывоза ОЯТ Украина отказалась — хотя пока и не может использовать ЦХОЯТ.Во-первых, единственная железнодорожная ветка, по которой ОЯТ могут попасть на хранение в ЦХОЯТ, была заброшена и разграблена еще в 2007 году. В 2017 году украинское правительство уже принимало решение о постройке на ее месте новой ветки длиной 43 километра, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. В декабре 2020 года "Энергоатом" пообещал до 1 мая своими силами закончить ее строительство и с июня запустить комплекс. Но 1 мая на днях, а на строительстве еще и конь не валялся.Во-вторых, декабрьское открытие ЦХОЯТ в принципе было фейковым, поскольку комплекс, вопреки публичным утверждениям руководства "Энергоатома" о 100-процентной строительной готовности, согласно официальным письмам самой компании, к концу декабря имел 89-процентную строительную и 85-процентную общую готовность. Даже к электроснабжению он был подключен по временной схеме. Но и после достройки столь серьезному объекту потребуется не менее чем полугодичная экспертиза, которая определит, готов ли он к эксплуатации.При этом аргументом в пользу ЦХОЯТ и немедленного отказа от услуг российских компаний служит экономия упомянутых выше 200 миллионов долларов в год. Но даже если закрыть глаза на риски, то строительство лишь одного пускового комплекса уже стоило Украине 110 миллионов долларов. А общая стоимость строительства ЦХОЯТ оценивается в невероятные 1,5 миллиарда долларов (мировой рекорд для подобных сооружений). Плюс хранение ОЯТ и поддержание в надлежащем состоянии хранилища ежегодно будут стоить не менее 120-130 миллионов долларов в год. Окупаемость ЦХОЯТ в лучшем случае превышает два десятилетия, а в ближайшие 15 лет расходы Украины будут даже больше обычных.Но не исключено, что его строительство преследует и иную цель.Но вот реальный запуск ЦХОЯТ создаст для Украины возможности не только отказаться от новых платежей, но и под каким-нибудь предлогом шантажировать Россию отказом в возврате находящегося у нее на временном хранении ОЯТ и радиоактивных отходов, полученных в результате его переработки. И такой "подарок" вполне может быть дополнительной целью строительства хранилища.
https://ria.ru/20210217/otkhody-1597848032.html
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https://ria.ru/20201229/ukraina-1591274733.html
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Валерий Михайлов
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россия, энергоатом, чернобыльская аэс, владимир зеленский, украина, авторы

Хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине растут как грибы

08:00 28.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на вручении лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2
Президент Украины Владимир Зеленский на вручении лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
В день тридцать пятой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский отправился на станцию, чтобы торжественно вручить лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2).
Шесть лет назад на Украине был принят закон, объявляющий декоммунизацию одним из столпов государственной политики. Однако как раз от худших традиций советских времен отказываться там никто не собирается: приурочивание визита президента и выдачи им разрешения на эксплуатацию объекта к годовщине аварии — как раз такой случай.
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На самом деле горячие испытания на ХОЯТ-2 успешно завершены еще в декабре прошлого года, и 186 отработавших тепловыделяющих сборок размещены на 100-летнее хранение, после чего принятие объекта в эксплуатацию превратилось в формальность, которую можно было организовать в любой момент.
С учетом же того, что украинская власть давно не уделяет ни малейшего внимания преодолению последствий катастрофы (уже более десяти лет на Украине не существует соответствующей госпрограммы, а меры по социальной защите пострадавших от аварии были радикально урезаныпосле Майдана), приурочивание этой формальности к 26 апреля кому-то показалось удачным пиар-ходом.
Да и не является чем-то необычным для Украины повторное открытие объектов. Например, в конце прошлого года руководство компании "Энергоатом" объявило об открытии первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и об отказе от вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Вот только по факту оно недостроено и к нему нет подъездных путей: тягать туда ОЯТ можно разве что дирижаблями.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Но еще хуже, что на Украине, похоже, забыли уроки 35-летней давности: власти с легкостью идут на эксперименты, навязываемые внешними кураторами, а люди, имеющие прямое отношение к АЭС, угрожают взрывами станций на случай, если "Путин нападет".
Что же касается перспектив ХОЯТ-2 и ЦХОЯТ, то для начала стоит разобраться, что представляют собой эти два объекта.
ХОЯТ-2 — сухое хранилище отработавшего ядерного топлива с первых трех энергоблоков Чернобыльской АЭС, поскольку по понятным причинам с четвертого блока ОЯТ с апреля 1986 года оно не выгружалось. А предыдущее хранилище (мокрого типа, ХОЯТ-1) было построено СССР аккурат к 1986 году. На Чернобыльской АЭС накопилось более 21 тысячи тепловыделяющих сборок, около двух тысяч отработавших дополнительных поглотителей и более 23 тысяч удлиняющих стержней. Все это надлежит переместить на сухое 100-летнее хранение в ХОЯТ-2.
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Авария на Чернобыльской АЭС (1986)
ХОЯТ-2 имеет замечательную историю строительства, которая, вопреки заявлению Зеленского, насчитывает не десять, а двадцать лет. Оно началось в 2001 году и финансировалось со Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития. Оттуда же, к слову, финансировалось и строительство завода по переработке жидких радиоактивных отходов и новой арки над советским "саркофагом" для четвертого блока АЭС. Донорами для этого счета выступают 28 стран, включая Россию, хотя основное финансирование обеспечивает ЕС.

Стоило строительство ХОЯТ-2 немалые 413 миллионов евро — и кто только за это время на этой теме не заработал! Первым подрядчиком был французский Framatome, который умудрился не только забыть о необходимости "сушки" передаваемых из мокрого ХОЯТ-1 сборок, но еще и допустить трещины в бетонном корпусе ХОЯТ-2. В 2007 году проект был передан американской компании Holteс International. Но и ей понадобилось еще почти 14 лет для завершения строительства.

ЦХОЯТ — сухое централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива с энергоблоков остальных украинских АЭС. Ранее сухое хранилище имелось только у Запорожской АЭС. Причем рассчитанное не на 100, а лишь на 50 лет хранения. Поэтому ОЯТ с остальных АЭС (Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой) вывозилось в Россию на временное хранение или переработку с последующим возвратом на Украину радиоактивных отходов. Большая часть ОЯТ (с блоков ВВЭР-1000) находится в России на временном хранении. ОЯТ с двух блоков ВВЭР-440 Ровенской АЭС в России перерабатывается с извлечением полезных элементов и остекловыванием радиоактивных отходов. Сроки временного хранения и сроки возврата отходов, о которых Россия и Украина договаривались изначально, уже прошли. Но до запуска ЦХОЯТ Украина вынуждена договариваться об их продлении и ежегодно платить около 200 миллионов долларов.
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Строительство ЦХОЯТ тоже оказалось приличным финансовым пиршеством, которое в итоге должно по масштабам превзойти таковое при строительстве ХОЯТ-2.
Как упоминалось выше, в этом году от вывоза ОЯТ Украина отказалась — хотя пока и не может использовать ЦХОЯТ.
Во-первых, единственная железнодорожная ветка, по которой ОЯТ могут попасть на хранение в ЦХОЯТ, была заброшена и разграблена еще в 2007 году. В 2017 году украинское правительство уже принимало решение о постройке на ее месте новой ветки длиной 43 километра, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. В декабре 2020 года "Энергоатом" пообещал до 1 мая своими силами закончить ее строительство и с июня запустить комплекс. Но 1 мая на днях, а на строительстве еще и конь не валялся.
Движущаяся платформа, на которой находится бак с ядерным отработанным топливом и промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Украина больше не будет делиться с Россией ядерными отходами
Во-вторых, декабрьское открытие ЦХОЯТ в принципе было фейковым, поскольку комплекс, вопреки публичным утверждениям руководства "Энергоатома" о 100-процентной строительной готовности, согласно официальным письмам самой компании, к концу декабря имел 89-процентную строительную и 85-процентную общую готовность. Даже к электроснабжению он был подключен по временной схеме. Но и после достройки столь серьезному объекту потребуется не менее чем полугодичная экспертиза, которая определит, готов ли он к эксплуатации.

Другими словами — раньше 2022 года ЦХОЯТ работать не будет точно. Тем не менее вывоз ОЯТ в Россию прекращен уже сейчас, что создает риски переполнения временных хранилищ при станциях, которые будут нарастать с каждым месяцем задержки.

При этом аргументом в пользу ЦХОЯТ и немедленного отказа от услуг российских компаний служит экономия упомянутых выше 200 миллионов долларов в год. Но даже если закрыть глаза на риски, то строительство лишь одного пускового комплекса уже стоило Украине 110 миллионов долларов. А общая стоимость строительства ЦХОЯТ оценивается в невероятные 1,5 миллиарда долларов (мировой рекорд для подобных сооружений). Плюс хранение ОЯТ и поддержание в надлежащем состоянии хранилища ежегодно будут стоить не менее 120-130 миллионов долларов в год. Окупаемость ЦХОЯТ в лучшем случае превышает два десятилетия, а в ближайшие 15 лет расходы Украины будут даже больше обычных.
Военные учения украинской армии в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа 2020, 22:18
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Но не исключено, что его строительство преследует и иную цель.

Стоит напомнить, что Украина уже дважды, в 2016 и 2017 годах, прекращала оплату России услуг по хранению или переработке ОЯТ. После чего оба раза вынуждена была вернуться к выполнению договора по причине затоваривания ОЯТ. Есть информация, что и в этот раз украинская сторона зондирует почву насчет продления вывоза ОЯТ еще на полгода, однако на такие полумеры пока не соглашается Россия.

Но вот реальный запуск ЦХОЯТ создаст для Украины возможности не только отказаться от новых платежей, но и под каким-нибудь предлогом шантажировать Россию отказом в возврате находящегося у нее на временном хранении ОЯТ и радиоактивных отходов, полученных в результате его переработки. И такой "подарок" вполне может быть дополнительной целью строительства хранилища.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 22:57
"И это герои?" Болгары оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России
 
РоссияЭнергоатомЧернобыльская АЭСВладимир ЗеленскийУкраинаАвторы
 
 
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