https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html

Хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине растут как грибы

Хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине растут как грибы

В день тридцать пятой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский отправился на станцию, чтобы торжественно вручить лицензию на эксплуатацию сухого РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

россия

энергоатом

чернобыльская аэс

владимир зеленский

украина

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В день тридцать пятой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский отправился на станцию, чтобы торжественно вручить лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2).Шесть лет назад на Украине был принят закон, объявляющий декоммунизацию одним из столпов государственной политики. Однако как раз от худших традиций советских времен отказываться там никто не собирается: приурочивание визита президента и выдачи им разрешения на эксплуатацию объекта к годовщине аварии — как раз такой случай.На самом деле горячие испытания на ХОЯТ-2 успешно завершены еще в декабре прошлого года, и 186 отработавших тепловыделяющих сборок размещены на 100-летнее хранение, после чего принятие объекта в эксплуатацию превратилось в формальность, которую можно было организовать в любой момент.С учетом же того, что украинская власть давно не уделяет ни малейшего внимания преодолению последствий катастрофы (уже более десяти лет на Украине не существует соответствующей госпрограммы, а меры по социальной защите пострадавших от аварии были радикально урезаныпосле Майдана), приурочивание этой формальности к 26 апреля кому-то показалось удачным пиар-ходом.Да и не является чем-то необычным для Украины повторное открытие объектов. Например, в конце прошлого года руководство компании "Энергоатом" объявило об открытии первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и об отказе от вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Вот только по факту оно недостроено и к нему нет подъездных путей: тягать туда ОЯТ можно разве что дирижаблями.Но еще хуже, что на Украине, похоже, забыли уроки 35-летней давности: власти с легкостью идут на эксперименты, навязываемые внешними кураторами, а люди, имеющие прямое отношение к АЭС, угрожают взрывами станций на случай, если "Путин нападет".Что же касается перспектив ХОЯТ-2 и ЦХОЯТ, то для начала стоит разобраться, что представляют собой эти два объекта.ХОЯТ-2 — сухое хранилище отработавшего ядерного топлива с первых трех энергоблоков Чернобыльской АЭС, поскольку по понятным причинам с четвертого блока ОЯТ с апреля 1986 года оно не выгружалось. А предыдущее хранилище (мокрого типа, ХОЯТ-1) было построено СССР аккурат к 1986 году. На Чернобыльской АЭС накопилось более 21 тысячи тепловыделяющих сборок, около двух тысяч отработавших дополнительных поглотителей и более 23 тысяч удлиняющих стержней. Все это надлежит переместить на сухое 100-летнее хранение в ХОЯТ-2.ХОЯТ-2 имеет замечательную историю строительства, которая, вопреки заявлению Зеленского, насчитывает не десять, а двадцать лет. Оно началось в 2001 году и финансировалось со Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития. Оттуда же, к слову, финансировалось и строительство завода по переработке жидких радиоактивных отходов и новой арки над советским "саркофагом" для четвертого блока АЭС. Донорами для этого счета выступают 28 стран, включая Россию, хотя основное финансирование обеспечивает ЕС.ЦХОЯТ — сухое централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива с энергоблоков остальных украинских АЭС. Ранее сухое хранилище имелось только у Запорожской АЭС. Причем рассчитанное не на 100, а лишь на 50 лет хранения. Поэтому ОЯТ с остальных АЭС (Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой) вывозилось в Россию на временное хранение или переработку с последующим возвратом на Украину радиоактивных отходов. Большая часть ОЯТ (с блоков ВВЭР-1000) находится в России на временном хранении. ОЯТ с двух блоков ВВЭР-440 Ровенской АЭС в России перерабатывается с извлечением полезных элементов и остекловыванием радиоактивных отходов. Сроки временного хранения и сроки возврата отходов, о которых Россия и Украина договаривались изначально, уже прошли. Но до запуска ЦХОЯТ Украина вынуждена договариваться об их продлении и ежегодно платить около 200 миллионов долларов.Строительство ЦХОЯТ тоже оказалось приличным финансовым пиршеством, которое в итоге должно по масштабам превзойти таковое при строительстве ХОЯТ-2.Как упоминалось выше, в этом году от вывоза ОЯТ Украина отказалась — хотя пока и не может использовать ЦХОЯТ.Во-первых, единственная железнодорожная ветка, по которой ОЯТ могут попасть на хранение в ЦХОЯТ, была заброшена и разграблена еще в 2007 году. В 2017 году украинское правительство уже принимало решение о постройке на ее месте новой ветки длиной 43 километра, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. В декабре 2020 года "Энергоатом" пообещал до 1 мая своими силами закончить ее строительство и с июня запустить комплекс. Но 1 мая на днях, а на строительстве еще и конь не валялся.Во-вторых, декабрьское открытие ЦХОЯТ в принципе было фейковым, поскольку комплекс, вопреки публичным утверждениям руководства "Энергоатома" о 100-процентной строительной готовности, согласно официальным письмам самой компании, к концу декабря имел 89-процентную строительную и 85-процентную общую готовность. Даже к электроснабжению он был подключен по временной схеме. Но и после достройки столь серьезному объекту потребуется не менее чем полугодичная экспертиза, которая определит, готов ли он к эксплуатации.При этом аргументом в пользу ЦХОЯТ и немедленного отказа от услуг российских компаний служит экономия упомянутых выше 200 миллионов долларов в год. Но даже если закрыть глаза на риски, то строительство лишь одного пускового комплекса уже стоило Украине 110 миллионов долларов. А общая стоимость строительства ЦХОЯТ оценивается в невероятные 1,5 миллиарда долларов (мировой рекорд для подобных сооружений). Плюс хранение ОЯТ и поддержание в надлежащем состоянии хранилища ежегодно будут стоить не менее 120-130 миллионов долларов в год. Окупаемость ЦХОЯТ в лучшем случае превышает два десятилетия, а в ближайшие 15 лет расходы Украины будут даже больше обычных.Но не исключено, что его строительство преследует и иную цель.Но вот реальный запуск ЦХОЯТ создаст для Украины возможности не только отказаться от новых платежей, но и под каким-нибудь предлогом шантажировать Россию отказом в возврате находящегося у нее на временном хранении ОЯТ и радиоактивных отходов, полученных в результате его переработки. И такой "подарок" вполне может быть дополнительной целью строительства хранилища.

https://ria.ru/20210217/otkhody-1597848032.html

https://ria.ru/20210130/ukraina-1595265344.html

https://ria.ru/20210426/avariya-1729627498.html

https://ria.ru/20210321/energetika-1602131189.html

https://ria.ru/20201229/ukraina-1591274733.html

https://ria.ru/20200807/1575511878.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

россия, энергоатом, чернобыльская аэс, владимир зеленский, украина, авторы