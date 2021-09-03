https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748459672.html

Россия заняла 27-е место в рейтинге стран по цифровизации

Россия заняла 27-е место в рейтинге стран по цифровизации - РИА Новости, 03.09.2021

Россия заняла 27-е место в рейтинге стран по цифровизации

Япония занимает первое место в рейтинге стран по уровню цифровизации, Россия – 27-я, говорится в исследовании, впервые представленном Автономной некоммерческой... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:58

2021-09-03T05:58

2021-09-03T09:38

экономика

технологии

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Япония занимает первое место в рейтинге стран по уровню цифровизации, Россия – 27-я, говорится в исследовании, впервые представленном Автономной некоммерческой организацией "Диалог" в ходе Восточного экономического форума.Индекс оценки готовности граждан к цифровизации разработан АНО "Диалог" – российским центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций - с целью создания единого инструмента оценки восприятия обществом процессов цифровой трансформации. Индекс представлен на сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках ВЭФ.Согласно исследованию, первое место занимает Япония, второе – Эстония, третье – Исландия. В первую пятерку также вошли Финляндия и Дания. Высокий уровень цифрового развития характеризуется наличием интернета (широкополосного и мобильного), количеством пользователей и уровнем компьютеризации населения.Россия в рейтинге расположилась на 27-м месте, Китай – на 28-м месте. Швейцария и Австралия оказались в рейтинге ниже России, заняв 29-е и 30-е места, соответственно.США в рейтинге заняли 24-ю позицию. На 25-м месте Италия, на 26-м – Словения.Замыкает рейтинг стран Туркмения (51-е место), Таджикистан (50), Киргизия (49). В последнюю пятерку вошли также Индия (48) и Узбекистан (47).Индекс рассчитывался для 51 страны, которые являются членами хотя бы одной из следующих организаций: ОЭСР, СНГ, БРИКС.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)